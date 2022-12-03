GeForce RTX 4080 оказалась никому не нужна, а цена на видеокарту снижается даже в РФ

Одной из главных проблем 2021 года наряду с майнерами и дефицитом полупроводников стали перекупщики. Армия «барыг» скупала самые популярные товары по лучшим ценам, а в результате количество доступных предложений становилось меньше, а конечная стоимость постоянно росла. Можно сказать, что именно перекупщики подстёгивали дефицит, а в результате многим из них удавалось получать сверхприбыли, не вставая с компьютерного кресла. Кто-то из этих ребят работает по старинке, постоянно обновляя сайты, где могут скрываться выгодные предложения, тогда как многие уже давно обзавелись ботами. Программы пишут и продают программисты, ну а функционал позволяет покупать в любое время суток, что даёт неоспоримое преимущество перед обычными геймерами.

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Иногда перекупщиков подозревают в связях с сотрудниками магазинов, крупными поставщиками и даже производителями полупроводниковых изделий. В зависимости от того, насколько высокий перекупщик занимает уровень, разнятся и его доходы, ведь в первом случае удаётся сэкономить 20-30% стоимости, ну а в случае доступа к сладам китайских производителей можно и вовсе демпинговать, выставляя цены ниже магазинных. Это большой и довольно солидный бизнес, в котором участвуют сотни тысяч людей по всему миру. Было бы глупым надеяться на то, что новая серия графических чипов NVIDIA окажется этим ребятам неинтересна.

Вы уже могли слышать о том, что GeForce RTX 4090 весьма популярна, а представители зелёных уверяют, что за первые две недели огромная партия была распродана. Сегодня даже в США цены на флагман намного выше рекомендованных, а какое количество видеокарт попало к перекупщикам, можно только догадываться. Скорее всего, немало, а Дженсен Хуанг не спешит наращивать производство, поскольку ему невыгодно скидывать цены, а дефицит подогревает интерес. Примерно такая же тактика должна была сработать и с графическим чипом GeForce RTX 4080. Видеокарты на его основе имеют высокую производительность, вот только NVIDIA сильно переоценила экономические возможности геймеров, а в мире нет такого количества любителей компьютерных игр, которые готовы купить GeForce RTX 4080 за 1500 евро и выше.

В США первые продажи стартовали по рекомендованным ценам от 1200 долларов. Начнём с того, что перед нами наследница GeForce RTX 3080, которая стоила 700 долларов, но в данном случае нас интересуют перекупщики, тут же бросившиеся скупать дефицитные видеокарты. Цены взлетели до небес, а в некоторых европейских магазинах за флагман просили больше 2000 евро, тогда как в РФ он приехал за 120 тысяч. Как мы могли убедиться, даже российские магазины начали скидывать цены, ну а в США и Европе и вовсе происходит тотальная распродажа запасов перекупщиков. После того как геймеры перестали покупать GeForce RTX 4080, магазины начали снижать на эту видеокарту цены. В результате некоторые модели в США и ЕС стоят ниже рекомендаций NVIDIA, тогда как перекупщики рассчитывали продать их намного дороже. Единственная попытка быстро и безболезненно избавиться от опасного вложения – это возврат в магазин, вот только торговые сети неожиданно ограничили приём GeForce RTX 4080.

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Сообщается, что Newegg отказывается принимать видеокарты ссылаясь на некие внутренние правила возврата, а в итоге тысячи GeForce RTX 4080 застряли между геймерами и магазинами, угрожая разрушить бизнес перекупщиков. Вообще, мы бы рекомендовали не сильно за этих ребят переживать, ведь многие из них имеют в подчинении целый арсенал ботов и торгуют всем, от одежды, до красной игры. Ну а пока перекупщики думают над тем, как избавиться от залежалого товара, стоит напомнить, что выход новой серии графических чипов AMD уже не за горами. При этом Radeon 7900 XT должен предложить аналогичную скорость с GeForce RTX 4080, но будет ощутимо дешевле. Неясно, как на это отреагирует Дженсен Хуанг, но пока перспективы у красных туманны. Причина в том, что за последние годы рыночная доля снизилась до 10%, а значит оказать какое-то влияние на цены в мировом масштабе будет проблематично.