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Магазины РФ начали скидывать цены на флагманы NVIDIA – почему с покупкой пока стоит повременить
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Сегодня наши читатели могли убедиться в том, что в США наблюдается рост цен на видеокарты. При этом хуже всего дела идут у самых дорогих графических чипов NVIDIA, которые медленно дорожают даже несмотря на свой почтенный возраст. Проблема стала столь очевидной, что о ней пишут все профильные издания, ну а дядюшка Хуанг хитро посмеивается, ведь он прекрасно понимает, что выбора у геймеров нет. AMD с большим трудом занимает 10% рынка, а значит уже ни на что не влияет, а обычные любители компьютерных игр и вовсе забыли о существовании такой компании.

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И всё же, если попытаться сравнивать цены на видеокарты в России и США, то выяснится, что американцы просто купаются в масле с мёдом, ведь абсолютно все графические чипы стоят намного дешевле. По некоторым разница почти двукратная, а значит нет ничего странного в том, что российские ритейлеры продолжат понемногу скидывать цены, ведь найти желающих платить так много довольно сложно. Сегодня мы убедимся в том, что скидки есть, но пока не советуем вам ничего покупать. Впереди Новый год, когда все вокруг начнут заваливать нас выгодными предложениями. Давайте повременим, ведь всё самое интересное впереди. Кстати, в середине декабря в розницу поступит новое поколение настольной графики AMD, что также может оказать небольшое влияние на общее ценообразование. Надеемся, что в правильную для нас с вами сторону.

GeForce RTX 4090 изначально стоила в РФ 140 тысяч, после начала дорожать, а в итоге за флагман просили 160 тысяч рублей и дороже. Сегодня дела пошли на лад, ведь энтузиасты могут сэкономить немного денег. Как мы уже сказали, рассчитывать на гигантские скидки не приходится, ну а мы с вами подождём, ведь дедушка Мороз приготовил подарочки для мальчиков и девочек, которые весь год себя хорошо вели. Не факт, что бородач положит вам под ёлочку, GeForce RTX 4090, но это уже не наши проблемы, ведь всё зависело от вашего поведения в сложном 2022 году.

Дешевеет и GeForce RTX 4080. Когда за эту видеокарту стали в российской рознице просить 120 тысяч рублей, нервы дрогнули у самых терпеливых геймеров. Кстати, недовольны оказались абсолютно все, включая экспертов, а в итоге цены пошли вниз, ведь спрос на вторую по производительности видеокарту на планете совсем не такой, как ожидал Дженсен Хуанг. Сегодня в РФ вы можете отхватить GeForce RTX 4080 за 106 тысяч рубликов. Если вам кажется это слишком дорого, то давайте обратим внимание на флагманы предыдущего поколения.

Например, за GeForce RTX 3090 просят от 107 тысяч рубликов. Нам кажется такое предложение грабительским, ведь эта видеокарта ощутимо уступает GeForce RTX 4080 и может предложить только больше видеопамяти, но это в наше время никого не интересует. Ну или в наличии GeForce RTX 3090 Ti за 122 тысячи рублей. Пожалуй, с такими ценами, старые флагманы будут лежать ещё долго, выступая напоминанием ужасного 2021 года, когда за флагман просили 350 тысяч рублей, а майнеры выгребали всё доступные и недоступные модели быстрее, чем магазины успевали вешать на них ценники.

Медленным, но уверенным темпом к отметке в 60 тысяч приближается GeForce RTX 3080. Перед вами стандартная модель на 10 Гб видеопамяти, которая славится высокой производительностью, но уже бесконечно далека от флагманов 2022 года. На самом деле, если вы не планируете шокировать своих знакомых количеством попугаев на GeForce RTX 4090, то флагман 2020 года вполне справится с любой задачей даже в 4К. Возможно, графику придётся снизить на высокие настройки, ну а с использованием трассировки лучей нужно запустить DLSS. Что поделать, ведь вы платите за доступ к высоким технологиям почти на 100 тысяч рублей меньше, а это очень существенная сумма.

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Если вы готовы к экспериментам, смело берите Radeon RX 6800 XT. Эта видеокарта превосходит GeForce RTX 3080 почти во всём. Начнём с того, что она ощутимо быстрее в играх без трассировки лучей. Прибавьте к этому меньшие требования по питанию и наличие 16 Гб видеопамяти. Не исключено, что уже в 2023 году игры начнут требовать от 12 Гб в разрешении 4К, ну а ваша GeForce RTX 3080 будет пасовать. Модель производства PowerColor не отличается уникальным дизайном, но скроена добротно, поэтому смело берите её, ну а фанатам NVIDIA оставьте байки о плохих драйверах AMD, ведь в реальности Radeon RX 6800 XT работает отлично.

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