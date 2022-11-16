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Многие наши читатели помнят время, когда в кинотеатр ходили только для того, чтобы посмотреть фильм. Никто и не думал брать с собой еду, а попкорн продавали только на главных улицах города. Тогда общество ещё не пристрастилось к этому вредному лакомству, а в итоге ты слышал только голоса главных героев, а не хруст из соседнего кресла. Сегодня индустрия кино сильно изменилась, а многие приходят на сеанс получить полный комплекс развлечений. Особенно изменения заметны среди молодёжи, за которыми очень интересно наблюдать. Неясно, где эти ребята берут столько денег, но гуляют они на широкую ногу.

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Представьте себе, почти каждый зритель покупает ведро попкорна и сладкую воду. Поскольку речь именно о ведре, то в итоге цена билета оказывается дешевле, чем вкусняшки. Но если бы всё ограничивалось только попкорном. Дело в том, что в холле расположилось кафе, в котором французские макаруны продают с десятками вкусных соусов. Гадость, но народу почему-то нравится. Здесь же ресторан, где одна пицца стоит как три билета в кино, а свободных мест почти нет. Что любопытно, в холл пускают только тех, кто купил билет, вот и получается, что поход в кино может вам обойтись в кругленькую сумму. Ну а если представить, что вы решите побаловать не только себя, но и всю семью, то подобное развлечение обойдётся вам по цене видеокарты.

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Что же, если у вас есть деньги на поход в кино, то вы можете на сдачу купить недорогую видеокарту. Сегодня мы подумаем о том, как играть, но не платить дорого. Проще всего взять Radeon RX 550. Это жутко медленная модель, которая подходит для тех, кто не планирует играть в новые блокбастеры. Видеокарта получила 4 Гб видеопамяти, но с большим трудом справляется даже с играми 4-летней давности. Лучше гоняйте в танки, или шутеры, которые точно пойдут без видимых тормозов. Ну а вообще ничего дешевле 10 000 рублей с возможностью играть в игры просто нет.

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За 11 590 рублей в наличии GeForce GTX 1630. Эта видеокарта побыстрее, хотя всё также бесконечно далека от флагманов текущего поколения. Но ведь мы хотим сэкономить, поэтому бюджетная модель NVIDIA кажется неплохим выбором для любителей Контр Страйка. Все популярные онлайн-игры также будут работать без особых усилий, а вы сможете неплохо сэкономить семейный бюджет. Нет никакого смысла тратить больше, ведь многие предпочитают очередной поход в кинотеатр, покупке видеокарты.

Ну или берите Radeon RX 6400. С этой видеокартой не всё так просто, ведь в некоторых случаях она может оказаться как очень неплохой, так и жутко медленной. Результат полностью зависит от вашего процессора, а вернее наличия поддержки PCIe 4.0. Если нового интерфейса нет, то мы рекомендуем вам даже не смотреть в сторону Radeon RX 6400. Эта видеокарта вас сильно разочарует, что кажется нам неприемлемым. Ну а тем, кому повезло больше, достанется пусть и не флагманская, но бодрая видеокарта с неплохим потенциалом.

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Остановимся на GeForce GTX 1650. С такой видеокартой вы сможете запускать даже новинки 2022 года, а требования заставят снизить настройки или разрешение дисплея. При желании можно подобрать намного более быструю видеокарту, которая будет тянуть все игры в разрешении 4К, но сегодня нас данный ценовой сегмент не интересует. Что до GeForce GTX 1650, то она не обладает высоким потенциалом и запасом прочности, ведь все её преимущества заключаются в низкой цене. Как видите, купить видеокарту на сдачу от похода в кинотеатр возможно. Не факт, что вы решите воспользоваться данным предложением, но бывает и так, что многие геймеры вместо вкусняшки предпочитают экономию. Если вы не привыкли тратить деньги на заморские сладости в подливке в прикуску с попкорном, то можете скопить на что-то получше. Или нет, ведь многое зависит от вашего экономического положения, ну а мы сделали всё, чтобы подобрать наиболее выгодную видеокарту по низкой цене.

P.S. Не стоит переживать о благосостоянии автора данного материала. Дабы не ударить лицом в грязь было куплено среднее ведро попкорна и несколько макарунов с малиновым и клубничным сиропом.