TSMC планирует создать на Тайване производство неона

Многие эксперты отмечают, что сегодня идёт подготовка к войне между Западным и Восточным миром. При этом первый привык полагаться на дешёвое сырьё и низкооплачиваемый труд, тогда как второй занимается добычей основных полезных ископаемых. Поскольку конечную наценку на товары делают именно западные элиты, то нет ничего удивительного в том, что Европа и США находятся в выигрышном положении. А вот поставщики десятилетиями получали за свою продукцию гроши. Ситуация кардинально меняется, но если в Западном лагере царит относительное единство, то Восток до сих пор не способен осознать всей степени угрозы, стоящей перед каждым государством. Попытки объединиться пока ни к чему не приводят, а в результате мы видим, как отдельные страны пытаются играть по прежним правилам, игнорируя тот факт, что уже вскоре кулак дядюшки Сэма ударит по ним с новой силой.

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Можно долго рассуждать о тех или иных полезных ископаемых, которые требуются западным компаниям. Некоторые из них сокращают производство, тогда как другие находят обходные пути. Например, если российскую нефть нельзя просто так завезти в Европу, то её смешивают с незначительным количеством других марок, а после при помощи танкеров продают в Европе под правильным названием. Похоже, пока всех это устраивает, но, когда речь заходит о полупроводниках, приходится мыслить другими категориями. До начала СВО производством неона занимались несколько крупных компаний по всему миру. При этом 54% всего газа поставляли два украинских завода. Это: «Криоин» и «Ингаз», которые вот уже больше 9 месяцев не функционируют. Первое время ходили слухи о том, что уже вскоре крупные полупроводниковые гиганты вынуждены будут выбросить белый флаг, вот только ничего подобного не происходит.

Известно, что без неона невозможно создание полупроводниковых изделий, а остановка украинских предприятий привела к дефициту продукции. Теоретически, можно было бы добиться от гигантов капитуляции, но Китай пошёл другим путём. Точных данных о том, где Intel, Samsung, TSMC и другие берут неон, нет. Предполагается, что не обошлось без китайцев, которые увеличили производство неона после остановка украинских заводов. Не сидят на месте и российские компании. Согласно озвученным планам, в 2023 году производители з РФ будут поставлять до 25% всего неона. Поскольку цена на этот газ подпрыгнула, логика в расширении мощностей есть, вот только не всё так просто, как может показаться на первый взгляд.

Похоже, тайваньский полупроводниковый гигант решил подстелить соломку. Сообщается, что TSMC разработала план перехода на неон с местных фабрик. Для этого прошли переговоры, на которых несколько компаний будут заниматься синтезом газа с постоянным увеличением мощностей. В свою очередь TSMC планирует закупать газ именно у них, что позволит замкнуть круг импортозамещения. Предполагается, что процесс не будет быстрым, ведь производство полупроводникового неона – это сложная технологическая задача. Местным заводам выделили до 5 лет, но пока это больше планы, чем реальные цифры. Представители TSMC уверяют, что не смогут заменить весь объём неона, поэтому продолжат закупать часть за рубежом. Скорее всего, речь идёт о Китае, но в данном случае возникает вопрос, а где вообще тайванцы планируют брать газ для очистки?

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Всё дело в том, что неон – это побочный продукт в сталелитейном производстве. Если Китай откажет в поставках, то получать сырьё будет негде. Может помочь Индия, но требуется переоборудовать цеха для захвата газа во время производства основной продукции. Что до России, то у отечественных производителей действительно могут возникнуть проблемы, ведь слишком многие хотят выйти на прибыльный рынок. Какое-то время назад казалось, что украинские предприятия могут возобновить работу, но обстановка становится всё более запутанной, а значит полупроводниковым гигантам придётся потуже затянуть пояса. Как обычно, за всё заплатит конечный потребитель, а значит мы с вами уже вскоре будем покупать процессоры и видеокарты ещё дороже. Источник.