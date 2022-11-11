Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Российский неон может оказаться никому не нужен – как полупроводниковые гиганты обойдутся без РФ
TSMC планирует создать на Тайване производство неона
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Многие эксперты отмечают, что сегодня идёт подготовка к войне между Западным и Восточным миром. При этом первый привык полагаться на дешёвое сырьё и низкооплачиваемый труд, тогда как второй занимается добычей основных полезных ископаемых. Поскольку конечную наценку на товары делают именно западные элиты, то нет ничего удивительного в том, что Европа и США находятся в выигрышном положении. А вот поставщики десятилетиями получали за свою продукцию гроши. Ситуация кардинально меняется, но если в Западном лагере царит относительное единство, то Восток до сих пор не способен осознать всей степени угрозы, стоящей перед каждым государством. Попытки объединиться пока ни к чему не приводят, а в результате мы видим, как отдельные страны пытаются играть по прежним правилам, игнорируя тот факт, что уже вскоре кулак дядюшки Сэма ударит по ним с новой силой.

реклама

Можно долго рассуждать о тех или иных полезных ископаемых, которые требуются западным компаниям. Некоторые из них сокращают производство, тогда как другие находят обходные пути. Например, если российскую нефть нельзя просто так завезти в Европу, то её смешивают с незначительным количеством других марок, а после при помощи танкеров продают в Европе под правильным названием. Похоже, пока всех это устраивает, но, когда речь заходит о полупроводниках, приходится мыслить другими категориями. До начала СВО производством неона занимались несколько крупных компаний по всему миру. При этом 54% всего газа поставляли два украинских завода. Это: «Криоин» и «Ингаз», которые вот уже больше 9 месяцев не функционируют. Первое время ходили слухи о том, что уже вскоре крупные полупроводниковые гиганты вынуждены будут выбросить белый флаг, вот только ничего подобного не происходит.

Известно, что без неона невозможно создание полупроводниковых изделий, а остановка украинских предприятий привела к дефициту продукции. Теоретически, можно было бы добиться от гигантов капитуляции, но Китай пошёл другим путём. Точных данных о том, где Intel, Samsung, TSMC и другие берут неон, нет. Предполагается, что не обошлось без китайцев, которые увеличили производство неона после остановка украинских заводов. Не сидят на месте и российские компании. Согласно озвученным планам, в 2023 году производители з РФ будут поставлять до 25% всего неона. Поскольку цена на этот газ подпрыгнула, логика в расширении мощностей есть, вот только не всё так просто, как может показаться на первый взгляд.

Похоже, тайваньский полупроводниковый гигант решил подстелить соломку. Сообщается, что TSMC разработала план перехода на неон с местных фабрик. Для этого прошли переговоры, на которых несколько компаний будут заниматься синтезом газа с постоянным увеличением мощностей. В свою очередь TSMC планирует закупать газ именно у них, что позволит замкнуть круг импортозамещения. Предполагается, что процесс не будет быстрым, ведь производство полупроводникового неона – это сложная технологическая задача. Местным заводам выделили до 5 лет, но пока это больше планы, чем реальные цифры. Представители TSMC уверяют, что не смогут заменить весь объём неона, поэтому продолжат закупать часть за рубежом. Скорее всего, речь идёт о Китае, но в данном случае возникает вопрос, а где вообще тайванцы планируют брать газ для очистки?

рекомендации
3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Всё дело в том, что неон – это побочный продукт в сталелитейном производстве. Если Китай откажет в поставках, то получать сырьё будет негде. Может помочь Индия, но требуется переоборудовать цеха для захвата газа во время производства основной продукции. Что до России, то у отечественных производителей действительно могут возникнуть проблемы, ведь слишком многие хотят выйти на прибыльный рынок. Какое-то время назад казалось, что украинские предприятия могут возобновить работу, но обстановка становится всё более запутанной, а значит полупроводниковым гигантам придётся потуже затянуть пояса. Как обычно, за всё заплатит конечный потребитель, а значит мы с вами уже вскоре будем покупать процессоры и видеокарты ещё дороже. Источник

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#полупроводники #санкции #неон
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Набиуллина считает вероятным вариант скорого наступления глобального кризиса
Китайские разработчики намеренно замедляют работу своих чипов, чтобы избежать санкций со стороны США
Microsoft возобновила продажи приставок Xbox Series X на рынке РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России стартовали продажи процессоров Intel Core i5-13600K нового 13-го поколения — цены удивляют
88
В России стартовали продажи удешевлённых версий видеокарт RTX 3060 с 8 ГБ видеопамяти — смотрим цены
32
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD – 5 игровых моделей, которые во всём лучше аналогов NVIDIA
75
Пираты взломали новую игру God of War Ragnarok
6
Предварительный список из 87 смартфонов Xiaomi, претендующих на прошивку MIUI 14 на Android 13
+
Ценники более десятка моделей RTX 4080 от ASUS, MSI, ZOTAC, PNY и Gigabyte опубликованы ритейлером
18
Игровая видеокарта Moore Threads MTT S80 получит преимущество перед NVIDIA, AMD, Intel — PCIe 5.0
7
Микрон предоставил план, согласно которому чипы на архитектуре RISC-V, выйдут в 2023 году
6
MediaTek представила новую флагманскую систему-на-чипе для Android устройств Dimensity 9200
1
Можно ли купить игровую видеокарту на сдачу от шаурмы – 5 игровых моделей для очень бедных геймеров
21
Названы предполагаемые даты презентации и начала продаж NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
22
Военные США разрабатывают беспилотные технологии для распространения зараженных насекомых
3
Кому нужен кулер с системой жидкостного охлаждения и какую модель выбрать для недорогой сборки
+
Новая технология позволила ученым утилизировать углекислый газ со 100% эффективностью
3
Китай показал межконтинентальный БПЛА с дальностью полёта 10 тыс. км и автономностью 40 ч
1
Asus выпустила новые белые RTX 3060 и RTX 3060 Ti
12
Россиянина приговорили к трём годам ограничения свободы за использование мессенджера с шифрованием
14
Флагманы AMD сильно подешевели в магазинах РФ – Radeon RX 6800 в 3 раза дешевле GeForce RTX 4090
2
Intel представляет Xeon CPU Max и GPU Max для центров обработки данных для ИИ
2
Биткоин упал до 16 500 долларов - «Индекс страха и жадности» приближается к паническому
14

Популярные статьи

В Иране создали гибрид дрона-камикадзе и реактивной ракеты Saqr-1
23
Получаем бесплатные монеты EtherMail и ранний доступ к почтовому ящику на Ethereum
6
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный 3D принтер за 250 долларов и другие
6
Украина получит MIM-23 Hawk - американский противоракетный комплекс пятидесятилетней давности
314
Обзор доступного по цене 27-дюймового WQHD-монитора Digma DM-MONB2705
93
История NFT пузыря — картинок за миллионы долларов
9
Как чувствует себя Windows 10 после двух лет работы на ПК неопытного пользователя
22
Мои впечатления от игры Chasing Dead
7
Очень короткий тест игровой клавиатуры Defender Assault GK-350L
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
12

Сейчас обсуждают

Антон Васильев
23:49
Потому-что тебе его в штатах и японии нагло впаривают, вот и все дела
Почему богатые и успешные люди выбирают iPhone, а не Android
Дмитрий Малинин
23:49
А вот чел утверждает что нужно обязательно дорогущую быструю память купить
Core i5-13600K приехал в Россию – стоит ли брать новый камень Intel, и какие есть альтернативы
Олег Власов
23:49
Быдло-моветон сродни золотому унитазу.
Почему богатые и успешные люди выбирают iPhone, а не Android
_Вежливый_NASAMS
23:48
ну хз. у меня и свет и вода и интернет есть. но ты правда дaлбаеб думаешь что уничтожая гражданскую инфраструктуру раха приближает свою победу? и почему ты такой дaлбаеб. а пво больше 500 корыт призе...
Украина получит MIM-23 Hawk - американский противоракетный комплекс пятидесятилетней давности
Дмитрий Малинин
23:48
Процессоры скорее всего через месяц другой подешевеют-на Авито они существенно дешевле стоят. А вот материнки также
Core i5-13600K приехал в Россию – стоит ли брать новый камень Intel, и какие есть альтернативы
KENDOR
23:47
Ирбису до качества Дигмы как до Киева раком.
Обзор доступного по цене 27-дюймового WQHD-монитора Digma DM-MONB2705
craquelinsamers
23:47
Эти времена прошли. Все компании ушли из рф. Раньше тот же асус и гига с мсй железки давали на обзоры. А магазины давать не хотят, слишком много желающих, а выхлоп не особый.
Core i5-13600K приехал в Россию – стоит ли брать новый камень Intel, и какие есть альтернативы
Serezhka
23:47
У меня сосед такой - ездит на ржавом ведре, жрёт говно по скидкам, зато ходит с афоней, правда не новым - покупает на авито предыдущую версию б/у, когда новая выходит.
Почему богатые и успешные люди выбирают iPhone, а не Android
Serezhka
23:45
В России тоже многие школьники в совершенно обычных школах ходят с афонями, а потом плачутся и говорят родителям что это кто-то их толкнул и они разбили дорогой телефон. Понты, они такие понты.
Почему богатые и успешные люди выбирают iPhone, а не Android
swr5
23:43
Что, свет в Киеве включили, решил облегчиться?
В России предлагают запретить Assassin's Creed, Dragon Age, Fallout, The Sims 3 и много других игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем