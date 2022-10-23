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Сколько стоит «жирная» сборка ПК на GeForce RTX 4090 – самая быстрая видеокарта по неразумной цене

GeForce RTX 4090 обязывает, ведь самая быстрая видеокарта на планете потребует от вас очень немалых инвестиций, ну а мы попытаемся собрать систему без излишеств
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Обычно мы с вами рассматриваем видеокарты или процессоры, разбирая сильные и слабые стороны каждой модели. Это очень интересно, вот только пора бы уже и подобраться к сути вопроса, а именно – собрать ещё одну виртуальную систему на новом железе. Всё, как вы любите, но с некоторыми условиями.

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Прежде всего мы предлагаем такой компьютер для тех, кто хочет получить крайне мощное железо, но не видит причин переплачивать за комплектующие, которыми не сможет воспользоваться. Здесь всё для ленивого геймера, который очень хорошо умеющей считать деньги. Мы не предлагаем экономить на мелочах, но и платить за разгон – это откровенная глупость. Такой подход потребовал бы увеличить бюджет ещё на 50 тысяч, а в результате можно было бы получить несколько процентов к быстродействию. Спасибо, но мы обойдёмся сотней кадров в секунду во всех играх.

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Как вы уже поняли, начать стоит с видеокарты. GeForce RTX 4090 – это самая жирная часть нашей сборки. Согласитесь, что не каждый день приходится тратить 160 тысяч на игры. Мы не станем утверждать, что выбор верный, ведь есть и более выгодные модели по цене и производительности, но ни одна из них не способна даже близко подойти к флагману NVIDIA. Для такой видеокарты обязательно купите монитор с разрешением 4К, ведь только такой дисплей позволит вам раскрыть всю мощь графического чипа, скрытого под невзрачной оболочкой. Как минимум на 6 лет такой видеокарты хватит, а значит у вас будет достаточно времени на то, чтобы как следует подкопить деньжат.

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В качестве процессора предлагаем взять Core i9-12900F. Здесь вы получаете заоблачную производительность по неразумной цене. Нам кажется, что 40 тысяч за такой камень – это многовато, но выбора особенно нет, а покупать Core i7 для суперфлагмана GeForce RTX 4090 мы вам не рекомендуем. Среди сильных сторон Core i9-12900F значится высокая тактовая частота из коробки, а сам камень охлаждается за счёт штатного кулера, который уже находится в комплекте. Разгон исключён, но мы и не планировали, поэтому предлагаем особенно не мудрствовать.

Можно было бы взять материнскую плату и дороже, но зачем? Гонять мы ничего не будем, а главная задача, которая стоит перед платой, заключается в стабильности и поддержке PCIe 4.0. Новомодный интерфейс пятого поколения буксует уже второй год. Твердотельных накопителей под него нет, а графические чипы прекрасно работают даже на PCIe 3.0. Получается, что платить больше за доступ к бесполезной технологии – это настоящий абсурд. А ведь есть люди, которые так поступают. Помните, что мы собираем компьютер для достаточно зажиточного, но очень жадного геймера. Материнская плата ASROCK на чипсете B660 полностью отвечает поставленным задачам. Здесь доступны сразу два слота М.2, каждый из которых нам пригодиться чуть позднее.

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С оперативной памятью можно было бы поэкспериментировать, но только в том случае, если бы мы предполагали разгон. Материнская плата исключает подобные инсинуации, а значит две линейки Patriot по 16 Гб – это прекрасный выбор. Вообще, сегодня достаточно даже 16 Гб видеопамяти, но раз уж у нас только на видеокарте 24 Гб, то было бы неправильным ставить систему в рамки. Пожалуй, с таким количеством памяти вы сможете запускать сразу несколько окон популярных блокбастеров, не боясь о том, что хотя бы одно из них будет тормозить.

А вот с блоком питания не всё так просто. Производитель видеокарты уверяет, что для стабильной работы достаточно мощности 850 Вт. Скажем честно, что мы не проверяли, но лучше взять чуток больше, мало ли что. DeepCool на 1000 Вт станет вашим лучшим другом, ведь он соответствует стандарту 80 PLUS GOLD и в режиме простоя почти не слышен. Гул будет заметен только тогда, когда вы запустите компьютер на полную мощность, но GeForce RTX 4090 всё равно гудит громче, поэтому можно не волноваться об излишнем шуме.

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Можно было бы взять небольшой компактный корпус, вот только есть все основания полагать, что видеокарте там будет тесно, либо она и вовсе не поместится. Именно поэтому берём Midi-Tower производства Zalman. Никаких откровений. Мы предлагаем поставить системный блок под стол и не позориться. Сегодня принято щеголять умом и остроумием, а не крутящимися вентиляторами вашей видеокарты. Да компьютер получился крайне мощным, ну так покажите это вашим знакомым и друзьям в тестах и реальных играх. При желании можно увидеть вращающиеся вентиляторы, но с нашей точки зрения, можно смело обойтись без этого.

Вам потребуется сразу два твердотельных накопителя. Первый для операционной системы, а второй для игр и других нужд. Предлагаем обратить внимание на Samsung 970 EVO Plus. В первом случае SSD объёмом 250 Гб, тогда как во втором – все 2 Тб. Этого хватит самым требовательным геймерам. Кстати, мы использовали оба слота М.2 материнской платы, ведь иначе пришлось бы рассчитывать на старый SATA3, который не обладает нужными скоростными характеристиками. Давайте подсчитаем общую стоимость.

  • Видеокарта: 159 000 рублей
  • Процессор: 42 000 рублей
  • Материнская плата: 8 тысяч рублей
  • Оперативная память: 8700 рублей
  • Блок питания: 10 900 рублей
  • Корпус: 4000 рублей
  • SSD: 5230 + 18 000 рублей
  • Итого: 255 830 рубликов, с чем мы вас и поздравляем!
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