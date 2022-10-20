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Эксперты советуют повременить с покупкой видеокарты – сезон скидок уже рядом, а цены снижаются
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Первые отчёты свидетельствуют о том, что GeForce RTX 4090 довольно неплохо продаётся. Купить видеокарту по рекомендованной цене в США нет никакой возможности, а лучшие предложения стартуют с 2000 долларов. В Европе всё намного дороже, а первые карты, которые прибыли в российскую розницу, грустно лежат на прилавках. Можно предположить, что дефицит был создан NVIDIA специально, а количество поступивших в продажу видеокарт оказалось намного меньше, чем обычно. В любом случае мы не получим данных о проданных видеокартах в штуках, ведь производители не делятся подобной информацией.

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Стоит отметить, что GeForce RTX 4090 и не претендует на звание массовой, поскольку предназначена для энтузиастов, у которых есть деньги на эксперименты. В текущем поколении Дженсен Хуанг поднял отпускные цены, а за GeForce RTX 4080 попросят от 1200 долларов. Насколько такая видеокарта будет популярна, сказать трудно, но инсайдеры фиксируют медленное снижение цен на графические чипы предыдущих поколений. Ожидаемо, GeForce RTX 3090 просела на 13% и продаётся в американской рознице стабильно дешевле 1000 долларов. Наблюдается также двузначное падение цен и на GeForce RTX 3070/3060 Ti, что может быть связано с тем, что державшаяся до недавнего времени высокая стоимость оправдывалась только спросом со стороны майнеров. Аналогичная ситуация и с флагманами AMD. Например, Radeon RX 6950 ХТ скинула 12.1%, тогда как Radeon RX 6800/6800 ХТ потеряли 8.9% и 10% соответственно. С графическими чипами среднего ценового сегмента такого фокуса нет, а эксперты уверены, что стоимость подобных видеокарт будет держаться на высоком уровне ещё очень долго.

Проблема в том, что аналоги этих видеокарт поступят в продажу не раньше весны 2023 года, а значит у производителей есть ещё 4 месяца, за которые можно неспешно распродавать складские запасы. А вот давление не старые серии нарастает. Особенно это заметно по линейке GeForce GTX 1660, цены на которую снизились выше 15%. Здесь немалую роль сыграли майнеры, поскольку с переходом Эфира на стейкинг немало ферм было выставлено на продажу. Не является секретом, что диванные шахтёры предпочитали брать недорогие графические чипы, а линейка GeForce GTX 1660 оставалась самой популярной. Что до серии графических чипов Intel Arc, то какое-то время они были в наличии на Newegg, а после и вовсе исчезли из продажи. Судя по всему, мы ещё долго не увидим видеокарт Intel в свободном доступе, а сегодня даже технические инсайдеры не берутся дать ответ, почему синие не торопятся входить на новый для себя рынок.

Ещё раз отметим, что данные приводятся по американской рознице, но актуальность информации несомненна, поскольку со временем мы увидим аналогичные тенденции и на российском рынке. Так вот, цены снижаются, но происходит это намного медленнее, чем нам бы хотелось. При этом наиболее интересные предложения доступны исключительно среди флагманов. Увы, но как бы не подешевела GeForce RTX 3090, она так и останется недоступна абсолютному большинству геймеров. Ну а GeForce RTX 3050 потеряла 20 долларов и продаётся дороже своей рекомендованной стоимости. Линейка Radeon RX 6600 на этом фоне выглядит очень интересно, а вот на спрос низкие цены не оказывают никакого влияния.

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Эксперты полагают, что сегодня не самое лучшее время для покупки видеокарты. Особенно стоит повременить тем, кто планирует купить мощный графический чип. Как вы знаете, уже в ноябре в продажу поступит серия Radeon RX 7000, которая принесёт значительный прирост быстродействия. Инсайдеры уже назвали Radeon RX 7900 ХТ потрясающей, обещая массу сюрпризов. Прежде всего известно о выходе на новый уровень трассировки лучей, ну а энергоэффективность приятно удивит тех, кто привык смотреть в сторону NVIDIA. Всё это ещё нужно доказать, но даже если красные снова окажутся на шаг назад, то влияние на конечную стоимость графических чипов текущего поколения будет несомненным. Перед Новым годом и Рождеством ожидается сезон скидок, а ведь на носу Чёрная пятница, когда сотни тысяч геймеров смогут обновить свой компьютер за счёт выгодных предложений. Если вам невмоготу, то берите карту сегодня, ну а если есть возможность подождать, то лучше повременить с покупкой, ведь уже завтра будет дешевле, чем вчера.

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#видеокарты
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Дмитрий
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В Европе да и нигде их не берут кроме США особо эти 4090 обогреватели. слишком много ей надо. новый корпус новый блок. новый монитор 4к 144. процессор обнови чтобы он ее раскрыл.
Эксперты советуют повременить с покупкой видеокарты – сезон скидок уже рядом, а цены снижаются
lion77815
14:08
Только этот пися5.0 лишь на жирных матерях фурычит. С соответствующим качеством за оверпрайс
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