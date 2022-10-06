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NVIDIA и AMD ощутимо повысят цены на видеокарты и процессоры из-за требований TSMC
Хороших новостей нет, ведь стоимость полупроводников будет расти
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Десять лет назад ключевые эксперты и амбассадоры технологического сектора заявляли, что с уменьшением норм производства полупроводниковых изделий цены будут снижаться. Считалось, что это естественный процесс, ведь затраты на выпуск снижаются, что позволит потенциальным покупателям получить доступ к высоким технологиям с большой выгодой. Сегодня можно констатировать, что прогнозы полностью провалились, поскольку вместо удешевления мы видим постоянное удорожание. При этом цены растут рывками, что приводит к опасной тенденции, когда ключевые технологии станут доступны абсолютному меньшинству. Сегодня мы писали о стоимости видеокарт NVIDIA следующего поколения, но всё это только начало больших преобразований, ведь контрактные производители оказались в ловушке собственных планов.

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Есть большие сомнения, что человечеству нужно было так быстро осваивать всё более совершенные технологические процессы, ведь в итоге к финишу пришли всего два игрока: TSMC и Samsung. Первый задаёт тон, тогда как представители Южной Кореи пытаются не отстать от своего соперника слишком сильно. Реализация 7-нм техпроцесса привела к повсеместному росту цен на электронику, когда подорожали смартфоны, настольные процессоры и видеокарты. Переход на 5-нм дался обеим компаниям с большим трудом и стоил гигантских инвестиций, но более тонкий 3-нм технологический процесс грозит поставить на колени всю отрасль. В какой-то момент выяснилось, что уменьшение нанометров стоит всё дороже, а все эти расходы планируют переложить на нас с вами.

Недавно в прессу попала информация о том, что TSMC и Apple не смогли договориться о ценах на 3-нм процессоры для смартфонов следующего поколения. Консультации идут, а тайванцы хотят принудить яблочников платить больше. Пока к единому знаменателю стороны не пришли, а эксперты полагают, что причина в том, что Apple обеспечивает до 37% доходов TSMC на самых передовых технологических узлах. А вот игрокам поменьше сопротивляться не так просто. Инсайдеры уверяют, что в ходе недавних переговорах NVIDIA и AMD согласились на повышение стоимости производства чипов на фабриках TSMC. Точных данных нет, но стоит помнить, что рынок полупроводников пережил шоковую терапию 2021 года, а также полностью не оправился от удорожания видеокарт. Есть мнение, что только в 2023 году TSMC планирует увеличить стоимость изготовления полупроводников на 6%, а значит хороших новостей всё меньше.

Эксперты утверждают, что подорожает всё, ведь на условия тайванцев вынуждены будут пойти Micron и Kioxia, MediaTek, Qualcomm и многие другие ключевые производители электроники. Как мы писали выше, заплатит за всё конечный потребитель, но в данном случае нельзя не указать на причастность властей США к раскачиванию лодки полупроводникового рынка. Дело в том, что сегодня производство подобных изделий стабилизировалось, а заводы находятся там, где выгодно TSMC и Samsung. Часть поставок приходит из Китая, тогда как многие годы идёт миграция во Вьетнам и другие страны. Вот только Америка требует срочной передислокации, в результате чего инвестиции в новые предприятия достигнут десятков и даже сотен миллиардов долларов. Уже заложено производство TSMC в США, а Micron планирует потратить на заводы в Северной Америке немыслимые 100 миллиардов долларов.

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Экономическая ситуация в мире не благоприятствует происходящим в полупроводниковой отрасли явлениям. Сегодня наблюдается падение продаж смартфонов по всему миру, а значит у производителей на так много возможностей для манёвра. Если судить по тому, какие меры обычно гиганты используют во время кризисов, то нас ждёт масштабное подорожание. Приходится констатировать, что язык скидок, урезания зарплат руководства и выплаты крупным инвесторам гигантам просто не знаком. Ну а эксперты отмечают, что соглашение NVIDIA и AMD с TSMC уже повлияло на стоимость продукции, которая поступила и поступит в продажу во второй половине 2022 года. Вот вам и свободный рынок.

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#amd #nvidia #полупроводники #tsmc
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