Отрыв стартует с 20%, вот только стоить новая видеокарта будет намного дороже своих предшественниц

Нет никаких сомнений, что новая линейка графических чипов на архитектуре Ada Lovelace не будет такой, как нам рассказывали инсайдеры. После официальных предварительных тестов GeForce RTX 4090, представленных во время анонса, уже нет никаких сомнений, что флагман следующего поколения не сможет предложить двукратный прирост производительности по сравнению с находящимся сегодня в продаже GeForce RTX 4090 Ti. Время от времени в прессу просачиваются утечки. Так вот вчера можно было лицезреть тесты, в которых отрыв достигает 60%. Если не принимать в расчёт несбывшиеся ожидания, то всё довольно неплохо, но многие фанаты разочарованно качают головами, поскольку ожидали чего-то иного.

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На самом деле это далеко не единственный неприятный сюрприз, который энтузиастам в 2022 году приготовил дядюшка Хуанг. Отметим, что именно энтузиастам, ведь обычные геймеры не смогут купить ни одну из видеокарт, который поступят на прилавки на следующей неделе. Как вы могли слышать, было принято решение не только ощутимо поднять цены на графические чипы серии GeForce RTX 4080, но и выпустить сразу две различных версии. Первая – на 16 Гб основана на 256-битной шине, вторая – на 12 Гб основана на 192-битной шине. За первую в американской рознице будут просить от 1199 долларов, за вторую – от 899 долларов. Европейские ценники ещё суровее, ведь там предлагают отдать за GeForce RTX 4080@16 Гб почти 1500 евро и 1100 евро за версию GeForce RTX 4080@12 Гб. Было бы логичным предположить, что обе видеокарты смогут демонстрировать внушительную производительность. Что же, сегодня в прессу просочились первые тесты GeForce RTX 4080@16 Гб, о которых мы ниже и поговорим.

Отметим, что тесты проводились с использованием процессора Ryzen 7 5800X3D, а по неизвестной причине в AIDA64 GPGPU Benchmark показатели мощности достигли 53.5 TFLOPs несмотря на то, что официально было заявлено о наличии 49 TFLOPs. Это может говорить об использовании разгона, но в данном случае эксперты решили не мучить себя вопросами, изучив предложенные результаты.

GeForce RTX 4080@16 Гб быстрее GeForce RTX 3090 Ti в Time Spy Extreme на 20% – 13 977 баллов

GeForce RTX 4080@16 Гб быстрее GeForce RTX 3090 Ti в Fire Strike Ultra на 29% – 17 465 баллов

GeForce RTX 4080@ 16 Гб быстрее GeForce RTX 3090 Ti в Port Royal (DXR) на 16% – 17 607 баллов.

По словам журналиста, который готовил оригинальный материал, это неофициальное сравнение, ведь у него на компьютере трудится очень сильно разогнанная видеокарта GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X. Это значит, что эталонная модель продемонстрирует другие показатели, а в итоге разрыв между графическими чипами только увеличится. Уже вскоре на сайтах появятся тесты от крупных технологических ресурсов, что позволит составить полноценное впечатление о новом поколении, пока же к NVIDIA есть масса вопросов. С ценами всё очень плохо, ведь фактически GeForce RTX 4080@12 Гб заняла место GeForce RTX 3070, но подорожала почти в 2 раза. Насколько такой графический чип будет успешным, большой вопрос, но даже старшая версия, о которой мы писали выше, вызывает вопросы.

К примеру, находящаяся в продаже GeForce RTX 3080 имеет несколько различных версий: 10 Гб на 320-битной шине и 12 Гб на 384-битной шине. Если мы оставим в покое более новую и прокачанную, то пропускная способность поступившей в продажу GeForce RTX 3080 равнялась 760 ГБ/с. Новая GeForce RTX 4080@16 Гб основана на 256-битной шине и получила видеопамять на скорости 22.5 Гбит/с. В результате пропускная способность графического чипа за 1500 евро окажется равна 720 ГБ/с. Но не обошлось без приятных сюрпризов. Например, по сравнению с GeForce RTX 3080@12 Гб новинка GeForce RTX 4080@16 Гб может похвастать уменьшенными показателями энергопотребления на 30 Вт (350 Вт против 320 Вт).

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Предполагать, насколько такая видеокарта окажется востребована, крайне сложно. Теоретически, она идёт на замену GeForce RTX 3090 Ti, но окажется на 20% быстрее. Мало того, внутри новинки находятся новые технологии, а благодаря поддержке DLSS 3.0 удастся нарастить отрыв за счёт программных компонентов. И всё бы ничего, но такой подход никак не скажется на ценах в магазинах, а значит в минусе снова обычные геймеры.