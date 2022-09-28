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Как проходит мобилизация в РФ – молодёжь убегает в Казахстан, а военкомы отлавливают уклонистов

Далеко не всё происходит так, как указано в законодательстве, а значит не исключены перегибы на местах
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Частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября, а значит уже неделю сотни военкоматов занимаются активной раздачей повесток и работой с призывниками. По словам министра обороны С. Шойгу, 300 000 человек – это примерно 1% от мобилизационного ресурса страны, а призывать планируют исключительно тех, кто обладает боевым опытом или ценной и востребованной специальностью. Вполне возможно, что где-то на другой планете или в другой Вселенной призыв происходил бы согласно букве закона, вот только российские реалии далеки от идеальных, поэтому уже в первые дни по сети стали гулять новости о беспределе военкомов. Судя по тому, что можно прочесть в прессе сегодня, известные военкоры и представители общественных организаций подняли достаточно шумихи для решения проблемы, а значит есть надежда, что дальше всё пойдёт согласно ранее установленному регламенту.

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Скорее всего вы уже знаете ответы на ключевые вопросы. Если нет, обращайтесь в данный материал, где можно узнать подробности. Мы же опубликуем новые данные, которые только сегодня попали в прессу. Прежде всего официально сказано, что набор проводится в приоритетном порядке, поэтому призыв в рядовые и сержанты ведётся до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, а старших офицеров – до 55 лет. Но это не значит, что лиц старше этого возраста не могут мобилизовать. Так, предельные возраст намного выше и для рядовых и сержантов достигает 50 лет, тогда как для офицеров – 60 лет, а для старших офицеров – 65 лет. Также стоит учитывать, что в рамках частичной мобилизации призывают лиц первых трёх категорий годности по показателю состояния здоровья. Это А, Б и В (Годен к военной службе, годен с ограничениями, и ограниченно годен), тогда как временно не годен и не годен – Г и Д призываться не будут. Есть и другие критерии, определяющие отсрочку и другие аспекты, поэтому лицам, которые теоретически подпадают под мобилизацию, мы советуем как следует изучить указанную выше ссылку и подзаконные акты.

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Как вы знаете, в последние дни российская молодёжь активно бежит из страны. Мы не планируем никого осуждать, а своё мнение по этому вопросу вы можете высказать в комментариях. Тем не менее, как стало известно, на границе с Грузией мужчинам призывного возраста перед въездом в страну вручают бумагу, без подписания которой выехать из России не позволяют. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в документе содержатся антироссийские заявления, с осуждением спецоперации, действующих законов и власти. Логика тех, кто вынужден подписывать подобные бумаги, нам понятна, но эти ребята забывают, что рано или поздно захотят вернуться. Ну а сегодня они дают в руки потенциальных противников мощный компромат, осложняя своё дальнейшее пребывание в России.

Ну а пока военкоматы находятся в активной фазе призыва, военкомы ужа приступили к поиску уклонистов. Пока планов закрыть границу нет, а значит очень многие попытаются скрыться в соседних странах. Часть подалась в Грузию, другая – в Казахстан. Местные женщины воспользовались ситуацией, предлагая гражданам РФ вступить в фиктивный брак, гарантирующий быстрое получение гражданства. Суммы достигают 1 500 000 рублей и стартуют с 150 000. Пока неясно, каковы критерии, на основе которых вознаграждение разнится в 10 раз. Может всё дело в красоте девушки? Хотя какая разница, если брак фиктивный? Но вернёмся к злостным уклонистам. Сообщается, что вначале сотрудник военкомата приходит по месту жительства, а после навещает потенциального призывника ещё раз. Если отыскать мужчину не удаётся, то приходится обращаться в полицию, которая и проводит розыскные мероприятия. Отдельно уточняется, что сотрудник военкомата проводить обыск в квартире не имеет права. Точно также и полиция не вправе этого делать без соответствующего постановления.

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А вот сроки завершения мобилизационных мероприятий не установлены. Теоретически, призвать 300 000 человек должны были быстро. Если это действительно 1% от всех мужчин, то можно было сделать процесс эффективнее. Пока же складывается такое ощущение, что берут не только лиц с боевым опытом, но и тех, кто неудачно попал под руку военкома. Юристы советуют таким призывникам обращаться в правозащитные инстанции. Ну и стоит помнить, что многие вопросы до сих пор не оформлены законодательно. Например, теоретически право на кредитные каникулы у призывников есть, но пока нужно самостоятельно обращаться в банк. Предполагается, что вскоре подобные действия будут носить автоматических характер, но точных сроков нет. Также вызывает вопросы и политика регионов. Где-то каждому призывнику дают 200 000 рублей на руки, тогда как в отдельных городах вообще ничего не платят. Мало того, не везде есть возможность укомплектовать будущего солдата всем необходимым, в итоге к решению подобных вопросов уже подключаются губернаторы областей. Сколько неразбериха будут продолжаться, вам не скажет никто. Источники: 1, 2, 3

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