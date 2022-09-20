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Уже очень скоро на прилавки магазинов хлынет новая серия видеокарт NVIDIA. Ответ от AMD подоспеет с небольшой задержкой, вот только большинство геймеров проигнорирует продукцию Лизы Су несмотря на все преимущества, которые она сулит. Сегодня за зелёными 80% рынка, поэтому мы предлагаем поговорить об NVIDIA. Ожидается, что вначале мы увидим релиз GeForce RTX 4090, а GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 заглянут в розницу ближе к декабрю. Казалось бы, сегодня самое время российским магазинам скидывать цены, но большинство моделей остаётся жутко дорогими.

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Сегодня мы рассмотрим 5 видеокарт, которые ни один геймер в здравом уме не купит. Всё дело в том, что уде давно проведены тесты, доказывающие один простой факт: разница между самой дорогой и самой дешёвой моделью на одном и том же графическом чипе не превышает несколько процентов. Да, если вы купите модель с жидкостным охлаждением, то у вас появляется шанс выжать из видеокарты ещё 5% за счёт разгона. В то же время в стоковом положении различия минимальны, о чём мы и поговорим ниже.

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Самая неразумная видеокарта, которую вы только можете купить, создана умельцами ASUS. Это суперфлагман GeForce RTX 3090 Ti за 178 тысяч рублей. Нам кажется, что руководство тайваньской компании работает в отрыве от геймеров, поскольку предлагает платить намного больше за пустой бренд. Возможно, в мае за такую сумму GeForce RTX 3090 Ti была бы интересна, но сегодня она точно не рекомендуется к покупке. Мы советуем взять модель от другого производителя, что обойдётся вам на 30 000 рублей дешевле.

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Уже сегодня в продаже можно встретить GeForce RTX 3090 за 120 тысяч рублей. Если сравнивать с ценами в США, то это почти в 2 раза дороже, вот только для российских реалий такая стоимость кажется вполне неплохой. В то же время MSI пытается продать модель своего производства за 154 тысячи. Что и сказать, ведь в продаже есть GeForce RTX 3090 Ti за 145 тысяч, а тут такая откровенная наглость. Неужели руководство MSI полагает, что красивый шильдик может заменить скоростную память на 21 Гбит/с? Оставим этот вопрос без ответа, а вам категорически не рекомендуем брать такую видеокарту.

В связи с последними скидками, в российских магазинах уже доступна GeForce RTX 3080 Ti за 99 999 рублей. Напомним, официально рекомендованная стоимость такой видеокарта стартует с 117 тысяч рублей, поэтому, когда MSI сегодня нам пытается впарить вполне обычную модель за 126 тысяч, то кроме удивления это не вызывает ничего. Да, видеокарта красивая, но многие геймеры предпочитают закрытые корпуса, в которых всё это окажется доступно только домашним тараканам. Вполне возможно, что смысл переплачивать есть за видеокарту с системой жидкостного охлаждения, но здесь налицо небольшой заводской буст и три самых обычных кулера. Ну и за что платить на 26 тысяч дороже?

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Просить 89 тысяч рублей за GeForce RTX 3080 – это вершина жадности. Даже в конце 2020 года за некоторые модели приходилось выкладывать меньше денег, а здесь Colorful явно не рассчитала свои силы. Бренд не имеет такой силы, как ASUS и MSI, поэтому текущая стоимость кажется неоправданной. Ну и учтите, что здесь производитель не предлагает никаких откровений, а мы рекомендуем присмотреться к чему-то подешевле. Абсолютно все видеокарты верхнего ценового диапазона имеют достаточную для стабильной работы систему охлаждения, поэтому переплата за цвет не стоит своих денег.

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Ну и в конце материала вернёмся к ASUS. Обратите внимание, за 71 тысячу рублей вам доступна GeForce RTX 3080 производства Palit. Мы не можем заявлять о том, что это самая удачная модель, но работает она сносно, а игровой потенциал огромен. В то же время ASUS за 80 тысяч пытается продать GeForce RTX 3070 Ti. Только не говорите, что вы бы выбрали менее скоростную видеокарту, ведь ни один здравый геймер не пойдёт сознательно на снижение скорости работы своей системы. Покупка видеокарты предполагает компромисс, но когда нам предлагают платить больше, а получить меньше, то лучше обходить подобные предложения стороной.