Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

5 видеокарт NVIDIA, которые лучше обходить стороной – ASUS и MSI против геймеров

Некоторые видеокарты лучше оставить на прилавке, ведь переплачивать за низ 20-30 тысяч рублей - это откровенно глупое решение
[ ] для раздела Блоги
+
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Уже очень скоро на прилавки магазинов хлынет новая серия видеокарт NVIDIA. Ответ от AMD подоспеет с небольшой задержкой, вот только большинство геймеров проигнорирует продукцию Лизы Су несмотря на все преимущества, которые она сулит. Сегодня за зелёными 80% рынка, поэтому мы предлагаем поговорить об NVIDIA. Ожидается, что вначале мы увидим релиз GeForce RTX 4090, а GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070 заглянут в розницу ближе к декабрю. Казалось бы, сегодня самое время российским магазинам скидывать цены, но большинство моделей остаётся жутко дорогими.

реклама

Сегодня мы рассмотрим 5 видеокарт, которые ни один геймер в здравом уме не купит. Всё дело в том, что уде давно проведены тесты, доказывающие один простой факт: разница между самой дорогой и самой дешёвой моделью на одном и том же графическом чипе не превышает несколько процентов. Да, если вы купите модель с жидкостным охлаждением, то у вас появляется шанс выжать из видеокарты ещё 5% за счёт разгона. В то же время в стоковом положении различия минимальны, о чём мы и поговорим ниже.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Самая неразумная видеокарта, которую вы только можете купить, создана умельцами ASUS. Это суперфлагман GeForce RTX 3090 Ti за 178 тысяч рублей. Нам кажется, что руководство тайваньской компании работает в отрыве от геймеров, поскольку предлагает платить намного больше за пустой бренд. Возможно, в мае за такую сумму GeForce RTX 3090 Ti была бы интересна, но сегодня она точно не рекомендуется к покупке. Мы советуем взять модель от другого производителя, что обойдётся вам на 30 000 рублей дешевле.

реклама

Уже сегодня в продаже можно встретить GeForce RTX 3090 за 120 тысяч рублей. Если сравнивать с ценами в США, то это почти в 2 раза дороже, вот только для российских реалий такая стоимость кажется вполне неплохой. В то же время MSI пытается продать модель своего производства за 154 тысячи. Что и сказать, ведь в продаже есть GeForce RTX 3090 Ti за 145 тысяч, а тут такая откровенная наглость. Неужели руководство MSI полагает, что красивый шильдик может заменить скоростную память на 21 Гбит/с? Оставим этот вопрос без ответа, а вам категорически не рекомендуем брать такую видеокарту.

В связи с последними скидками, в российских магазинах уже доступна GeForce RTX 3080 Ti за 99 999 рублей. Напомним, официально рекомендованная стоимость такой видеокарта стартует с 117 тысяч рублей, поэтому, когда MSI сегодня нам пытается впарить вполне обычную модель за 126 тысяч, то кроме удивления это не вызывает ничего. Да, видеокарта красивая, но многие геймеры предпочитают закрытые корпуса, в которых всё это окажется доступно только домашним тараканам. Вполне возможно, что смысл переплачивать есть за видеокарту с системой жидкостного охлаждения, но здесь налицо небольшой заводской буст и три самых обычных кулера. Ну и за что платить на 26 тысяч дороже?

реклама

Просить 89 тысяч рублей за GeForce RTX 3080 – это вершина жадности. Даже в конце 2020 года за некоторые модели приходилось выкладывать меньше денег, а здесь Colorful явно не рассчитала свои силы. Бренд не имеет такой силы, как ASUS и MSI, поэтому текущая стоимость кажется неоправданной. Ну и учтите, что здесь производитель не предлагает никаких откровений, а мы рекомендуем присмотреться к чему-то подешевле. Абсолютно все видеокарты верхнего ценового диапазона имеют достаточную для стабильной работы систему охлаждения, поэтому переплата за цвет не стоит своих денег.

реклама

Ну и в конце материала вернёмся к ASUS. Обратите внимание, за 71 тысячу рублей вам доступна GeForce RTX 3080 производства Palit. Мы не можем заявлять о том, что это самая удачная модель, но работает она сносно, а игровой потенциал огромен. В то же время ASUS за 80 тысяч пытается продать GeForce RTX 3070 Ti. Только не говорите, что вы бы выбрали менее скоростную видеокарту, ведь ни один здравый геймер не пойдёт сознательно на снижение скорости работы своей системы. Покупка видеокарты предполагает компромисс, но когда нам предлагают платить больше, а получить меньше, то лучше обходить подобные предложения стороной.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

видеокарты оптимальные ценовые предложения
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: LGA 775 – становление
12
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
29
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
22
Главные игры сентября 2022 года
20
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
63
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
23
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
13
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
17

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
16 сентября 2022 29
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
8 сентября 2022 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Курс доллара к рублю на AliExpress вновь опустился, а все товары для россиян резко подешевели
25
Магазины РФ ощутимо сбросили цены на видеокарты NVIDIA – серия GeForce RTX 30 со скидками до 26%
42
Доходность майнинга постепенно восстанавливается
30
Процессоры Intel Alder Lake могут потерять работоспособность из-за сокета LGA1700
56
Ученые утверждают, что создали материю из ничего и доказали, что эффект Швингера верен
15
Эфир не оправдал надежд, курс Биткоина рухнул, а эксперты говорят о масштабном падении зимой 2022г
23
Китай уже может уничтожать спутники США
5
Видео: трейлер 2D-экшена There Is No Light по случаю релиза на ПК
+
Ноутбук с AMD Radeon RX 6850M XT в тестах показал показатели равные ноутбукам с RTX 3080 Ti
6
45 старых смартфонов Xiaomi 2018-2021 года получили новую прошивку на базе ОС Android 13
2
NASA показала демонстрационное видео будущего Земли без ледников
20
Снижение цен на SSD поставило WD на грань окупаемости
13
Глава NVIDIA впервые позирует с игровой видеокартой GeForce RTX 4090 в референсном исполнении
13
Европейские магазины назвали свои цены на процессоры AMD Ryzen 7000 — есть над чем задуматься
33
HP решила помощь строителям и показала своего робота-разметчика Siteprint
+
Надувная гибкая опалубка может значительно увеличить скорость возведения зданий
22
Пророчество Билла Гейтса начинает сбываться – бизнес класс в самолетах может исчезнуть
1
Хакер, сливший видео с геймплеем GTA 6 и десятки строчек кода игры, хочет договориться с Rockstar
2
Видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – GeForce RTX 3050 достигла рекомендованной цены
11
Появилось изображение видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
12

Популярные статьи

ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
213
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Сентябрь)
27
Лицензионная Office 2021 стоит $13.52, а Windows 10 – $6.14 на осенней распродаже со скидками до 62%
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 23
5
Тест и обзор "Его Мясничества" - Thermalright Burst Assassin 120 ARGB
32
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
12
Biswap - децентрализованная криптобиржа на смарт-контракте. Полный гайд по Бисвап
13
Системная плата курильщика - обзор Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2
4
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 3
8
5 видеокарт NVIDIA, которые лучше обходить стороной – ASUS и MSI против геймеров
+

Сейчас обсуждают

Иван Бабынин
16:49
Что за бред я прочёл? Я не понял это типо рофл? Я конечно понимаю автор за ЗОЖ все дела, но где достоверные факты о том что SSD плох? Не спорю что у самых дешёвых SSD накопителей цикл перезаписи 1000...
ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
Mocus
16:49
Блин, сегодня на ресурсе 1 апреля что ли ? :) Один древнюю мат.плату достал и еле очистив от пыли восторгается страницами биоса, другой HHD-диски рекламирует :) Вы сговорились все что ли? :)
ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
Manager
16:47
Не может быть такого. Конечно сектанты-бандеровцы ничем не гнушаются: https://xn--80aaenqccitej3b1b.xn--p1ai/analitika/zapredelnyj-cinizm-chto-obedinjaet-fejki-ob-iznasilovanijah-na-ukraine
Пугачёва и Галкин против спецоперации – что ждёт российскую богему, и почему актёры не дают интервью
Ратмир Казанский
16:45
знато ты можешь рвать бумаги в параше причмокивая ммм
Байден потвердил, что в случае вторжения на Тайвань, он отправит сражаться армию США
&lt;TopUpdate&gt;
16:45
Раньше дизлайк работал помню, ставил дизлайк определённым каналам или авторам и они не появлялись. Помню как все ролики навального дизлайкал, ролики не появлялись в рекомендациях, но когда была команд...
Специалисты Mozilla утверждают, что кнопка "дизлайк" на YouTube фактически не работает
DogEatDog
16:43
некролог курильщика, типичный землянский юмор
Системная плата курильщика - обзор Foxconn WinFast 6100M2MA-RS2
Зю
16:43
Стервятники. Белоруссия тем же в начале 2000-ых занималась, пока не дали по шапке и не перекрыли халявный газ. Дошло то того уровня, что по стране стали открываться "магазины-конфискаты" с украденной...
В Казахстане начали задерживать российские грузовики, перевозящие товары из Европы в РФ
Manager
16:43
Ну мы не знаем какие там кадры показывали. Может кадры, как сектанты-бандеровцы людей в Буче убили и на Армию РФ решили эти убийства повесить. Пропаганда сектантско-бандеровской хунты должна наказыват...
Пугачёва и Галкин против спецоперации – что ждёт российскую богему, и почему актёры не дают интервью
Вежливый Krab
16:42
конечно. ведь не может же такого быть что б стадо бежало. крейсер тоже по договорняку слили. под Киевом битву орки по договорняку проиграли. а сейчас уже в валуйках что то мутят. так пуйло же лично т...
Пугачёва и Галкин против спецоперации – что ждёт российскую богему, и почему актёры не дают интервью
Peresvet Maxim
16:41
Чем больше конкуренции ,тем лучше)))на фоне новых зывышеных железяках,старое железо, падает в цене)
Релиз Google Pixel 7, 7 Pro и Pixel Watch должен состояться 18 октября
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем