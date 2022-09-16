За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Иногда складывается такое ощущение, что некоторые пользователи не дружат с головой. В 2018 году по миру шагал майнинг, в результате чего умники заявляли о том, что ещё не пришла пора покупать видеокарты. Нам советовали подождать. Сроки не оговаривались, многие любители компьютерных игр всерьёз считали, что вскоре дела пойдёт на поправку, а в магазины завезут дешёвые графические чипы. Стоит признать, что в 2019 году наступила небольшая оттепель, но уж совсем низких цен не было. Кто-то успел воспользоваться моментом, тогда как ждуны продолжили свою мантру.

реклама

Ещё бы, ведь в 2020 году должно было выйти сразу два поколения перспективных графических чипов. Нас ожидала настоящая ценовая война, а эксперты вещали о самом лучшем времени для обновления видеокарты. Как вы знаете, майнеры создали полупроводниковый кризис, в результате которых цены взлетели, а видеокарты исчезли из магазинов. И вот на дворе 2022 года, а ждуны снова поют свою привычную песню. Эти странные товарищи уверяют нас в том, что сегодня покупать видеокарту не нужно, ведь вскоре выйдет новое поколение, которое ощутимо увеличит производительность системы в игровых задачах.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Может быть и выйдет, а может нас снова ждут неприятные сюрпризы. Как бы там ни было, но ждать мы вам не советуем, ведь середняки появятся не раньше весны. Давайте выберем несколько недорогих моделей, которые ужа давно пора купить ленивым ждунам. Неплохо выглядит GeForce RTX 3060 Ti. Эта видеокарта обладает отличной производительностью, при этом не заставит вас расстаться с целым состоянием. 40 тысяч рублей – это не самое выгодное предложение за всю историю видеокарт, но в данный момент ничего более быстрого за такую цену просто нет. Претензий к модели производства Palit мы предъявить не можем, а в целом даже ждуны оценят отличное соотношение цены и скорости.

реклама

Radeon RX 6650 XT отлично справляется с играми, предлагая высокую производительность и скоростную видеопамять 17.5 Гбит/с. Сегодня на фоне GeForce RTX 3060 Ti эта видеокарта выглядит не так выгодно, как обычно, но происходит это только потому, что видеокарта NVIDIA получила скидку. Мы советуем обратить внимание на модель, выпущенную силами инженеров ASUS. Она предлагает всего два кулера, но сам графический чип не отличается высокими требованиями, поэтому даже не самая эффективная система охлаждения легко справится со 128-битной шиной и крошечным кристаллом.

Если вы не можете себе позволить потратить 40 тысяч на видеокарту, но скопили чуть больше 30 тысяч, берите GeForce RTX 2060 SUPER. Это прекрасный выбор, предлагающий высокую производительность. Фактически, перед нами предшественница GeForce RTX 3060 Ti, которая слегка дешевле, но позволит запускать все игры в разрешении 2К. Прежде чем делать выбор, обязательно посмотрите тесты, вдруг разница между видеокартами покажется вам слишком существенной, и вы решите сделать выбор в пользу более дорогой модели.

реклама

Обойти вниманием GeForce RTX 3050 мы просто не можем, ведь это одна из самых сбалансированных видеокарт на рынке. Вообще у красных есть кое-что выгоднее, но если говорить о зелёном лагере, то выбор очевиден. С GeForce RTX 3050 любой ждун превратится в солидного геймера, обладающего огромным запасом производительности с высоким потенциалом. Видеокарта отличается низким энергопотреблением, поэтому не будет перегреваться, ну а Palit использовала свою стандартную систему охлаждения. Разгонять видеокарту мы не рекомендуем, но даже без этого скорости GeForce RTX 3050 хватит на 3-4 года.

Если с деньгами у вас всё плохо, то берите Radeon RX 6400. Обычно мы такую видеокарту не рекомендуем, но здесь исключительный случай, ведь экономия должна быть экономной. Radeon RX 6400 стоит всего 15 тысяч рублей, но позволяет играть во все игры в разрешении 1080р. Мы не станем обещать вам высокие настройки, но в целом даже на средних можно получить неплохую картинку. Главным недостатком такой видеокарты считается плохая совместимость с интерфейсом PCIe 3.0, но здесь виновата исключительно экономия инженеров AMD, допустивших серьёзную промашку.