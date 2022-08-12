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Как NVIDIA заставляла геймеров покупать видеокарты с трассировкой лучей и почему ничего не вышло

В руки пользователей попала видеокарта GeForce GTX 2080, которая лишена трассировки лучей. У NVIDIA был шанс дать геймерам недорогие видеокарты, но Дженсен Хуанг предпочёл прибыль
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Сегодня технология трассировки лучей доступна не только на компьютерах и ноутбуках, но и игровых приставках текущего поколения. Нельзя сказать, чтобы там волшебные лучики были действительно впечатляющими, но они есть, а значит технология действительно стала популярна. Если сделать небольшой экскурс в историю, то выяснится, что трассировка лучей проделала нелёгкий путь, поскольку долгое время поддерживалась исключительно усилиями NVIDIA. Лизу Су решила пойти своим путём, а два долгих года выбор был крайне скудным. К сложностям геймеров добавились высокие цены на графические чипы серии GeForce RTX 2000, а весь 2020 год мы ждали чуда. Кто-то скажет, что виной всему майнеры, тогда как другие обвинят в нерешительности Дженсена Хуанга. В любом случае ни в 2020 году, ни даже в 2021 мы так и не увидели массового прихода трассировки лучей на наши компьютеры.

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Видеокарты ушли в руки к фермерам, а геймеры надолго отложили планы по замене старого графического чипа. Возможно, немного улучшить положение смогут новые серии, которые в конце этого года представят NVIDIA и AMD. Ходят слухи, что инженеры красной команды планируют повысить эффективность технологии трассировки, а вот утечки из лагеря NVIDIA свидетельствуют о том, что специализированных ядер станет больше. При этом руководство зелёных фактически перестало упоминать волшебные лучи в рекламных акциях. Куда делись рассказы о прорывах DLSS? А ведь инженерам NVIDIA есть чем хвастаться. Они смогли научить нейросеть эффективно масштабировать изображение почти без вреда для качества. Спустя два года ребята из AMD повторили подвиг, хотя там реализация не такая впечатляющая и технологичная.

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Одним словом, трассировка есть, но внимания к этой технологии уже намного меньше, чем было на заре её появления. А тогда Дженсен Хуанг насильно насаживал свои лучики, убеждая мир в том, что без реалистичных отражений и световых эффектов с просчётом в реальном времени геймерам не прожить. Даже спустя 4 года после релиза серии GeForce RTX 2000 процент видеокарт с трассировкой лучей не превышает 30%, но это с учётом находящихся UPU на руках у майнеров, поэтому мы даже не можем представить, сколько на самом деле любителей компьютерных игр способны оценить технологию NVIDIA. Как оказалось, уже после релиза серии GeForce RTX 2000, Дженсен Хуанг размышлял над тем, чтобы выпустить несколько флагманов без лучиков. Для тех, кто не в курсе: NVIDIA позднее выпустила несколько недорогих графических чипов, но они основывались на архитектуре Turing, в то время как лучики были доступны только на Pascal.

Как сообщается, представитель компании Ascension22 купил на eBay видеокарту GeForce GTX 2080. Удивились? Да, это был полноценный прототип флагмана GeForce RTX 2080, но без лучей, которые сильно увеличили конечные цены видеокарт. Внимательно изучив карту, эксперты пришли к выводу, что она основана на ядре TU104 и почти идентична оригиналу, отличаясь только отсутствием ядер RT. Немного позднее владелец прототипа протестировал его в 3DMark TimeSpy. К своему удивлению, он констатировал, что результат полностью соответствует релизной GeForce RTX 2080.

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По мнению экспертов, у NVIDIA действительно были планы по выпуску серии GeForce GTX 2000. Очевидно, что это оказало бы позитивное влияние на рынок. Во-первых, цены таких видеокарт действительно были бы ниже. Во-вторых, на тот момент технология волшебных лучиков была откровенно сыровата, а DLSS и вовсе разочаровывающая. Получается, что мы с вами могли получить альтернативу, продать больше видеокарт, порадовать геймеров и неспешно допиливать технологию, которую высоко оценили бы энтузиасты. Вместо этого была введена принудительная повинность, а все последующие годы шла безуспешная борьба с суровой реальностью. Увы, но заставить геймеров покупать видеокарты с лучиками не вышло, ведь даже сегодня новая серия GeForce GTX 3000 стоит намного дороже аналогов до прихода лучиков. Источник

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