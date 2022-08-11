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Полупроводники дорожают. В последние несколько лет мы стали свидетелями того, как абсолютно на пустом месте крупные производители процессоров и видеокарт постоянно поднимают цены. При этом такое наблюдается не только с флагманами, где маржа максимальная, но и в сегменте середняков. В данном случае речь не о криптобуме, ведь и без этого рекомендованная стоимость поражает воображение. Давайте к простым примерам: в 2015 году вышла видеокарта GeForce GTX 980 Ti за 649 долларов. Что же, в 2022 году за GeForce RTX 3090 Ti просили от 2000 долларов. Можно вспомнить легендарную TITAN X, но и она стоила 999 долларов. Получается, что в рамках смены нескольких поколений мы увидели двукратное подорожание.

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Если вам казалось, что с процессорами всё не так плохо, то мы советуем вам вспомнить, сколько просили за флагманы 10 лет назад AMD и Intel. А ещё ходят слухи о том, что новый флагман следующего поколения Ryzen 9 7950X будет продаваться за 800 долларов. Многим кажется, что речь идёт о вселенском сговоре, но на самом деле человечество попало в капкан технологий, когда освоение более продвинутых технологических процессов стоит намного дороже, чем выпуск чипов на старых мощностях. Эксперты приводят простое сравнение: сегодня контрактный производитель просит за пластину на 300 миллиметров выполненную по 7-нм техпроцессу меньше 10 000 долларов, а вот продвинутый 5-нм тепроцесс гораздо дороже, ведь TSMC берёт 17 000 вечнозелёных. Стоит понимать, что подобные расходы оправданы, поскольку сюда включается не только необходимость отбить инвестиции в производство, но и попытка заработать на строительство новых фабрик. А вообще сегодня журналисты раскопали любопытные подробности, свидетельствующие о том, что у полупроводниковых гигантов был шанс удержать цены, но эти ребята предпочли личные амбиции.

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По словам Чанг Шанг-И (Chiang Shang-Yi), который долгое время занимал пост операционного директора TSMC, именно тайваньская компания виновата в том, что была успешно похоронена технология изготовления чипов на 450-миллиметровых пластинах (18 дюймов). Здесь требуется небольшое пояснение. Сегодня единым стандартом стали 300-миллиметровые пластины (12 дюймов), которые используются для производства чипов как по относительно старым 14-нм нормам, так и согласно новым 5-нм технологиям. Долгое время ключевые полупроводниковые гиганты планомерно наращивали размер пластины, пока 300 миллиметров не стали ограничивать развитие. Казалось, что переход на 450-миллиметровые пластины уже рядом, ведь в 2011 году группа компаний создала Global 450mm Consortium (G450C). Членами стали такие гиганты, как IBM, Samsung, GlobalFoundries, Intel и TSMC. Вот только в те далёкие времена тайваньский контрактник не был так силён, как сегодня.

Intel первой начала переход на новую технологию, инвестировав в неё несколько миллиардов долларов. Оставалось совсем немного, но в какой-то момент руководство TSMC пришло к выводу, что выгоды от перехода на 450-миллиметровые пластины могут обернуться против компании. Дело в том, что новая технология должна была позитивно сказаться на цене полупроводниковых изделий, поскольку на большую пластину помещается в 2 раза больше чипов. Первоначальные инвестиции со стороны TSMC оценивались в 10 миллиардов долларов, а в качестве конкурентов выступали Samsung и Intel. В итоге руководство компании решило, что благодаря росту количества выпускаемых чипов гиганты просто выдавят TSMC с рынка.

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Немаловажную роль сыграло требование Intel к распределению инвестиций между всеми членами консорциума. Якобы, технология была действительно сложная, а новый стандарт перспективным и дорогостоящим. Судя по всему, энтузиазма вливать миллиарды в разработку не было ни у кого, поэтому Intel покинула консорциум в 2012 году. Между тем сообщалось, что компания не отказывается от попыток перейти на 450-миллиметровые пластины. В 2014 TSMC тихо покинула консорциум, а в 2017 году идея окончательно умерла. Тайванцы заявили, что считают более перспективным освоение нанометровых норм, ну а Samsung и вовсе воздержалась от комментариев.

Никто не знает, в каком бы мире мы с вами жили, если бы не опасения руководства TSMC и простая человеческая жадность. Полупроводниковые гиганты отказались от 450-миллиметровых пластин, продолжив работать с привычным размером. Вполне возможно, что сегодня цены на полупроводники были бы меньше, а может всё было бы только хуже, ведь переход на продвинутые технологические процессы позволяет наращивать производительность чипов несмотря на возникающие сложности. 450-миллиметровые пластины производятся, но масштабы минимальны, а о новой революции никто и не заговаривает. TSMC разрушила планы Intel, но проблемы была ещё и в том, что никто не захотел вложиться в перспективную технологию. Сегодня каждый пытается перетянуть одеяло на себя. Конкуренция – это хорошо, но иногда полезно объединиться для общего блага. Увы, но полупроводниковые гиганты не смогли найти консенсус. Источник.