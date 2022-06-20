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Во время криптолихорадки 2021 года майнеры купили видеокарт на $15 млрд, но цены снижаются медленно

Стоимость видеокарт на вторичном рынке снижается, но происходит этого гораздо медленнее, чем нам бы хотелось
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6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
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В 2021 году буквально из каждого утюга нам рассказывали об уникальности Эфира. Якобы, это ключевой блокчейн, в рамках которого создана масштабная инфраструктура, включающая не только стейкинг со стейблкоинами, но и популярные NFC, а также десятки других проектов. Именно по этой причине эксперты вещали о скором повышении курса Эфира до 10 000 долларов и выше, а сама криптовалюта должна была смести с пьедестала Биткоин в самое ближайшее время. Вчера курс Эфира кратковременно падал ниже 1000 долларов, что заставило многих инвесторов пережить несколько волнительных часов. Пока всё кажется стабильным, но это только видимость, ведь ничего хорошего цифровые активы в обозримом будущем не ждёт.

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Наши читатели ужа давно ждут криптозимы, что должно привести к появлению на рынке огромного количества дешёвых видеокарт. На прошлой неделе мы видели первые распродажи, но всё самое интересное случится тогда, когда Эфир перешагнёт планку в 800 долларов и устремится вниз. Стоит отметить, что крупные майнеры, которые уже давно отбили вложения в фермы, продолжат копать при любых условиях. Причина в плотном кошельке с реальными долларами, позволяющем пережить любые встряски. А вот владельцам небольших ферм придётся туго, ведь немногие из них захотят работать на розетку. Когда произойдёт это заветное падение криптовалют, мы не знаем, но поступили сведения о масштабах проблемы.

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Аналитики Bitpro Consulting утверждают, что во время криптолихорадки 2021 года (часть 2022 года) майнеры умудрились потратить на видеокарты немыслимые 15 миллиардов долларов. Если отталкиваться от официальных данных NVIDIA, то в прошлом году средняя стоимость одной видеокарты равнялась 1000 долларов, а значит фермеры выкупили 15 миллионов графических чипов, которые предназначались геймерам. Очевидно, что немалую часть приобрели крупные компании, а значит многие из этих видеокарт окончательно потеряны. И всё же, есть миллионы графических чипов, которые могут попасть на вторичный рынок.

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Ускорить процесс должен был переход Эфира на PoS, но пока всё идёт к очередному переносу. Пока официальная дата слияния указывает на август текущего года, при этом ключевой разработчик Тим Бейко уверяет, что вероятность окончательного переноса на 2023 год не превышает 10%. По его словам, покупать видеокарты с целью добычи на них Эфира сегодня не стоит. Некоторые эксперты пишут, что Тим слегка лукавит, поскольку слияние и PoS не заблокируют возможность майнинга. Решить эту проблему должна была Бомба сложности, но этот ключевой хардфорк был перенесён на вторую половину 2022 года. Одновременно с этим всё чаще звучат предположения, согласно которым даже после окончательной блокировки возможности майнинга на Эфира, фермеры найдут замену. Скорее всего, единой криптовалюты с высокой доходностью не будет. Кто-то перейдёт на Raven, Monero или ZCoin тогда как другие на Grin или Dash. У каждой есть свои преимущества, а отдельные группы майнеров и пулы будут пытаться протолкнуть выбранный актив вверх.

Всё это говорит лишь о том, что резкого появления видеокарт на вторичном рынке не будет. Даже если криптозима наступит, майнеры станут неохотно расставаться со своими вложениями. Мало того, эксперты уверяют, что стоимость бывших в употреблении видеокарт и без того находится на самом дне. Обратите внимание на график выше. Как видите, за прошедшие полгода средняя стоимость бывших в употреблении видеокарт на eBay снизилась в 2 раза. Ну и заметьте, что нам с вами неизвестно, сколько видеокарт купили российские геймеры. Дженсен Хуанг уверял, что рынок РФ занимает не больше 2%. Несостоятельность подобных цифр мы опровергать не будем, но ещё раз призываем вас особенно не надеяться на вторичку.

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