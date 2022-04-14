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Если вы ещё не в курсе, то совсем недавно у меня сгорела видеокарта GeForce RTX 2070 Super. Поскольку гарантию никто не отменял, я всё же надеюсь на сознательность Asus, ну а пока страдаю на бюджетной Radeon RX 6500 ХТ. Мне эта поделка AMD жутко не понравилась, но другого ничего нет. Прежде всего поясню свою логику, а после перейду к основной теме материала.

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Почти два года назад я уже купил видеокарту, потратив на неё немало денег. Остался год гарантии, а я полностью уверен в том, что GeForce RTX 2070 Super сгорела не по моей вине. Это значит, что после того, как сервис центр откроется, можно будет отдать видеокарту на ремонт, либо под замену. Скорее всего там проблемы с питанием и несколькими чипами видеопамяти, а сам графический чип жив, а значит шансы получить обратно живой продукт велики. В сложившейся ситуации мне кажется глупо заранее покупать новую видеокарту, только из-за того, что сервис временно закрыт. Но давайте фантазировать, если бы сегодня я пошёл в магазин за новой видеокартой, что бы купил?

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Если бы я сошёл с ума, решив потратить на игрушки кучу денег, то взял бы GeForce RTX 3080 Ti. Только не пишите, что GeForce RTX 3090 лучше, мне так не кажется, ведь из-за большего количества памяти они сильнее греется, и вообще более прожорливая, что в реальных играх даёт незначительное преимущество. Получается, что за пару процентов мне бы пришлось переплатить 80 000 рублей. Нет уж, если бы даже я решился потратиться на видеокарту, то точно не стал бы разбрасываться тысячами из-за глупого желания получить одобрения друзей. К счастью, мои знакомые не сильно переживают из-за подобных мелочей, а вот тот факт, что уже середина апреля, а мы ещё ни разу не жарили шашлык на природе в этом году, всех очень расстраивает. Посему из флагманов я бы выбрал GeForce RTX 3080 Ti.

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Так как я человек разумный, то не стал бы покупать видеокарту, которая стоит 170 тысяч рублей. А вот GeForce RTX 3070 Ti за 119 тысяч могла бы войти в мой бюджет. Я не могу утверждать, что взял бы именно модель производства GIGABYTE, но сегодня выбор небольшой, а значит всё может быть. Многие могут спросить, отчего мне не поднатужится, купив видеокарту с огромным потенциалом и запасом за будущее? Ответ простой: у меня 32-дюймовый монитор с разрешением 2К. Я его купил в 2021 году и не собираюсь менять на 4К ещё как минимум года 3. Это значит, что мне просто не нужна видеокарта класса GeForce RTX 3080 Ti, которая будет простаивать, а вместо 100 кадров в секунду я буду видеть 140 и больше. И вообще я не верю в потенциал. Мне кажется, что платить 170 тысяч из-за скрытого потенциала – это несусветная глупость. А вот GeForce RTX 3070 Ti мне подойдёт. У меня нет знакомых с такой видеокартой, а вот у одного моего товарища стоит GeForce RTX 3070. Мне кажется, что для разрешения 2К нужно немного более солидная видеокарта, хотя я могу и ошибаться.

Кто знает, получится ли у меня уговорить жену выделить мне 119 тысяч рубликов. Скорее всего не получится, а значит нужно подыскивать что-то попроще. И не предлагайте мне смотреть в сторону AMD. Я получил хорошую прививку на много лет вперёд, поэтому Radeon RX 6700 XT меня уже не заманишь. Получается, что наиболее приемлемым решением сегодня мне кажется GeForce RTX 3060 Ti. Ничего проще я бы покупать не стал, ведь в таком случае пришлось бы играть с настройками, чего я не люблю. Здесь всё просто: если вам нравится копаться в параметрах, пытаться выжать пару лишних процентов, то это ваше право. Я устал от всего этого, поэтому предпочитаю брать наиболее оптимальное решение, которое позволит мне не испытывать дискомфорт.

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Только не пишите, что всё это нереалистично, ведь это не так. Представим себе ситуацию, я смогу починить свою GeForce RTX 2070 Super в течение следующих двух месяцев. Я для себя решил, что не стану оставлять отремонтированную видеокарту. Именно поэтому мне всё равно придётся покупать что-то новое. Раньше Radeon RX 6700 XT мне казалось отличным выходом из положения, но после общения с Radeon RX 6500 XT, я кардинально поменял свою точку зрения. Мне не нравятся нестабильная работа моей новой видеокарты, поэтому при прочих равных я предпочту NVIDIA. Какое-то время назад мне казалась любопытной идея купить одну из новинок Intel, но синие медлят, поэтому мне придётся делать выбор исходя из цен на момент покупки видеокарты, а также той суммы, которую мне удастся выручить за GeForce RTX 2070 Super.

Судя по всему, дороже 65 000 рублей продать GeForce RTX 2070 Super не выйдет, а значит нужно будет найти всего 25 тысяч рублей, что не является проблемой. Вот только это с учётом того, что видеокарту мне починят по гарантии бесплатно. Если вдруг Asus откажется, сославшись пролетающие по небу спутники Илона Маска, то придётся ремонтировать карту за свои. В одном сервисе мне уже предложили восстановить всё под ключ за 30 000 рубликов. Пока такая сумма кажется чрезмерной, особенно с учётом лежащей на руках гарантии. Одним словом, если вдруг я что-то куплю, то обязательно поделюсь с вами этой новостью. Ну а пока продолжу страдать на Radeon RX 6500 XT. Кстати, я тут скачал с торрента Weird West. Поиграл часа три, отличная игра, хотя и не мой жанр. Немного скучновата и однообразна. Особенно напрягает, что на вас могут напасть какие-то медведи дикие. На начальных этапах приходилось от этих зверюг убегать. Сейчас я купил увесистое ружьё, которое позволяет чувствовать себя увереннее на огромных просторах дикого Запада. Что до Radeon RX 6500 XT, то она отлично справляется с примитивной графикой Weird West.