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Как я перешёл с GeForce RTX 2070 Super на Radeon RX 6500 ХТ и почему видеокарта AMD мне понравилась

Моя видеокарта GeForce RTX 2070 Super внезапно сгорела, поэтому мне срочно пришлось искать замену. Что из этого вышло, я вам сейчас подробно расскажу
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Прежде чем переходить к изложению основного материала я бы хотел перечислить последние видеокарты, которые стояли на моём компьютере. Ещё совсем недавно в моём системном блоке трудилась GeForce RTX 2070 Super. До этого несколько лет стояла GeForce GTX 1070. Ещё раньше GeForce GTX 770, а до неё GeForce GTX 470. Можно вспомнить ещё несколько видеокарт, но среди них не будет ни одной производства AMD. Это странно, ведь у меня никогда не было предвзятого мнения относительно этой компании. И всё же, каждый раз, когда дело доходило до обновления компьютера, я всегда отдавал предпочтение NVIDIA. Меня не страшили рассказы о кривых драйверах, багах и других опасностях, подстерегающих владельцев видеокарт AMD. Всё дело в более выгодном (на мой взгляд) соотношении цены и производительности. Например, GeForce RTX 2070 Super мне продали с солидной скидкой, а GeForce GTX 1070 я купил у знакомого, который отправлялся в море на 9 месяцев.

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В 2022 году я вообще не планировал менять свою GeForce RTX 2070 Super. Обычно я не называю бренды своих комплектующих, но сегодня сделаю исключение. Итак, моя Asus GeForce RTX 2070 Super ROG-STRIX приказала долго жить. Вначале пошли артефакты изображения. Я слегка напрягся, ведь ни тактовая частота, ни производительность не упала. Температура находилась в пределах разумного, поэтому я решился разобрать карту только после участившихся проблем с картинкой. Как оказалось, у карты появились проблемы с видеопамятью и по питанию. Насколько я могу судить, графический чип цел, но проводить столь сложную диагностику в домашних условиях нереалистично. Поскольку у меня есть ещё год гарантии, то можно было бы обратиться в сервис-центр. Вот только в настоящее время все подобные мастерские в нашем городе закрыты (только не задавайте глупых вопросов о том, почему закрыты). Поскольку у меня есть старые знакомые в компьютерном магазине, то через директора удалось узнать, что ожидать возобновления работы сервис-центра Asus не приходится. Мой знакомый мастер внимательно изучил мою видеокарту и сказал, что ремонт затянет на 30 000 рублей. Вся проблема в отсутствие на складе некоторых запчастей, которые придётся либо заказывать, либо искать на барахолках. Именно поэтому я решил просто подождать, ведь гарантии осталось чуть больше года.

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И вот здесь и начинается моё первое за долгие годы знакомство с видеокартами AMD. Выбор был следующий: купить что-то типа GeForce RTX 3060 Ti в магазине, но в этом случае получается, что я потрачу 100 000 рублей, но вообще не получу никакого прироста производительности. Тратить больше просто неразумно, да и сейчас не лучшее время, а взять в кредит, разбив на 10 платежей сейчас нет возможности. Брать на вторичном рынке кота в мешке я не хочу, а значит положение в первые дни казалось мне безвыходным. Выручила GeForce GTX 1050, которая валялась в каком-то пыльном ящике. Мне она досталась вместе со старым системным блоком, когда пришлось уходить на удалёнку и всем вручали офисные компьютеры. Её нужно будет вернуть после завершения эпидемии (или не нужно, пока неясно), но сразу после попытки запустить на ней Mortal Kombat 11, я осознал, что это вообще не выход.

На помощь пришёл старый знакомый. Он мой большой должник, поэтому всегда радует меня новым железом со скидками. Выслушав мои проблемы, он предложил дать мне погонять новую видеокарту с прилавка, но уточнил, что речь об AMD. Я было подумал, что мне сейчас дадут бюджетную Radeon RX 6600, вот только всё оказалось куда хуже. Именно так в моём компьютере поселилась Radeon RX 6500 ХТ. Только не пишите, что это отвратительная бюджетная видеокарта с 4 Гб видеопамяти и 64-битной шиной, ведь всё это я знаю и сам. Увы, но дарёному коню…

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Я не буду описывать все свои мучения только потому, что их не было. Мне попалась видеокарта производства Gigabyte, поэтому я установил соответствующее ПО, драйвера и решил оставить привычный MSI Afterburner. Неясно, зачем он мне, ведь разгонять тут нечего. Не буду вас долго томить: так как кроме Mortal Kombat 11 и SIFU у меня игр на компьютере не было, то после всех процедур я тут же запустил первую. Вы не поверите, но через минуту после начала боя драйвер выбил ошибку, игра закрылась, а я слегка в шоке прикидывал, что мне дальше делал. Спустя неделю после моего знакомства с продукцией AMD могу сказать, что больше ни разу вылетов не было. Я часов 5 побегал по Elden Ring и попробовал поставить ещё несколько других игр (старую GTA 5).

Нет никаких сомнений, что производительность моей системы упала, ведь Radeon RX 6500 ХТ даже близко не лежала рядом с GeForce RTX 2070 Super, но здесь в дело вступает технология AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Я раньше ни с чем подобным не сталкивался, но это действительно необычно. Путём нажатия нескольких клавиш я увеличил fps в SIFU со 100 кадров в секунду до 125 и выше. В Elden Ring на высоких настройках у меня количество кадров в секунду держится не ниже 51 единицы, но по больше части приближается к максимально возможным 60 fps. Поскольку прошло слишком мало времени, я просто не успел запустить ничего более требовательного, но уверен, что всё будет вполне сносно. Не так, как было на GeForce RTX 2070 Super, но вы видели цены на мою старую видеокарту на вторичном рынке?

Ну а теперь немного негатива. За многие годы, что у меня в системе стоят видеокарты NVIDIA, я всего несколько раз использовал возможности специализированного ПО. Пару раз мне просто было интересно изучить функционал, а один раз я пытался настроить одну команду, о которой прочёл в интернете. На этом моё знакомство с драйверами и программным обеспечением от Дженсена Хунга завершилось. А вот с AMD так не выйдет. Я тщательно изучил наиболее важные настройки, задумался об использовании нескольких функций и вообще чувствую необходимость в ПО Adrenalin. Получается, что видеокарты NVIDIA больше подходят тем, кто хочет купить, установить и забыть о проблемах на долгие годы (это я). А вот AMD требует внимания к мелочам. Возможно, это нормально, ведь игры слишком сильно отличаются друг от друга, а значит настраивать некоторые опции в ручном режиме – это правильно. Возможно, у меня слишком маленький опыт работы с видеокартами Radeon, а после всё наладится само собой.

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Что до выводов, то меня приятно удивила бюджетная видеокарта Radeon RX 6500 ХТ. Конечно, если бы мне пришлось её покупать взамен моей GeForce RTX 2070 Super, то воодушевление было бы куда скромнее. Пока же я верю, что через пару месяцев мне удастся починить мою видеокарту по гарантии, и затянувшееся свидание с продукцией AMD окончится. Тесты производительности не провожу, поскольку не вижу в этом необходимости. Возможно, сделаю несколько скриншотов в течение нескольких месяцев, а после напишу о своих страданиях. И, да, производительность системы с Radeon RX 6500 ХТ упала примерно на 30%. Правильнее будет сказать: на 25-35%, по сравнению с GeForce RTX 2070 Super.

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