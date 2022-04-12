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В середине марта моя видеокарта GeForce RTX 2070 Super приказала долго жить. Как только я смогу получить доступ в сервис-центр Asus, обязательно вручу им свой гарантийный талон, а пока приходится страдать на Radeon RX 6500 ХТ. Если вам лень читать предысторию, то давайте я кратко напомню вам о происходившем. По независящим от меня причинам моя видеокарта вышла из строя. Такое случается, но поскольку я покупал её в магазине, то нет проблем сдать по гарантии. Ну а пока сервис закрыт, мне мой знакомый дал погонять Radeon RX 6500 ХТ. Первое впечатление о данной видеокарты у меня было смешанное, а после я активировал режим AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), позволивший увеличить количество кадров до приемлемого уровня. Как оказалось, все сюрпризы были впереди.

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Заранее хочу предупредить, что у меня никогда не было видеокарты AMD, поэтому я не будут утверждать, что вся продукция красной команды плоха. И всё же, мой опыт оказался ужасным, и я никому не рекомендую покупать подобный графический чип. Начнём с самого простого: картинка при переходе на FSR выглядит намного хуже, чем без этой функции. Играть не приятно, а особенно бегать по виртуальному миру. На выходных я установил GhostWire: Tokyo и убедился, что FSR наносит больше вреда, чем даёт реальных преимуществ. Получается любопытная картина: если переключить настройки графики на высокие, то получаем около 50 кадров в секунду. Кажется, что всё в полном порядке. Я не привередливый и часто на своей GeForce RTX 2070 Super в играх на максималках видел не больше 60 fps. Вот только с Radeon RX 6500 ХТ всё иначе. Как только начинает идти дождь (а он идёт постоянно), количество кадров начинает прыгать. Я впервые вижу, чтобы со стабильных 50 fps значение падало до 8, после прыгало на 20, и дальше совершало резкие дёрганья в течение нескольких секунд.

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После прогрузки мира всё приходит в норму, а игра может минут 15 идти без подвисаний. А может напрягать вас каждую минуту, как повезёт. Переход на средние даёт ощутимый прирост fps, а падения больше не раздражают, но и графика становится печальной. Попытка активации FSR приводит к неожиданным результатам. Так, количество кадров в секунду увеличивается до 100 и более, но падения никуда не исчезают. Выходит, что даже при относительной стабильности видеокарта вас подводит. Ещё раз повторюсь, что падения fps бывают у всех, но, чтобы со стабильных 100 единиц они резко обваливались на секунду до 15 – это уже перебор. В итоге я играю на средних настройках, отключив FSR. Выходит, что в GhostWire: Tokyo использовать технологию не выйдет.

Запустил Elden Ring. Всё те же стабильные 50+ кадров в секунду на высоких настройках. Картинка вполне терпимая, но это с FSR, тогда как без активации этой технологии визуально ничего не меняется, но fps падает до 40 единиц. Вот только стоит вам побегать полчасика, как начинаются глюки в виде падений количества кадров до 22 единиц. Это сильно раздражает, а во время драки с боссами ещё и мешает. Учтите, что такое наблюдается как с FSR, так и без неё. Выходит, что данная технология поднимает среднее количество кадров в секунду, а также максимальное значение, но не защищает от падений ниже 20 единиц.

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Других видеокарт (старая GeForce GTX 1050 из шкафчика не в счёт) у меня нет, поэтому я скачал и запустил God of War. Эту игру я прошёл на GeForce RTX 2070 Super. Сколько кадров в секунду было я не знаю, поскольку только после покупки Radeon RX 6500 ХТ мне пришлось в MSI Afterburner активировать счётчик fps. По личным ощущениям могу сказать, что там было выше 60 единиц на высоких настройках и с полным отсутствием падений производительности. Каким-то чудом сохранилось моё предыдущее сохранение где-то в документах, поэтому я перешёл на середину игры, где можно побегать по местности с прогрузкой новых локаций. Игра определила высокие настройки графики с включённым FSR. Получилось около 62 кадров в секунду, а вот от падений до 30 это не спасает. Благо, такое значение не критично, а за 40 минут игры я не заметил просадок до критических значений. Пробовал отключать FSR, но получил около 41 кадра в секунду, после чего установил графику на средние настройки, что позволило уменьшить просадки до минимума, но не избавиться от них. На прохождение не влияет, но немного раздражает.

Отмечу, что видеокарта работает стабильно, немного шумит во время игры, но у меня наушники. Драйвер больше не вылетал, поэтому с проблемами софта я не сталкивался, но сама видеокарта мне жутко не нравится. Возможно, причина в том, что я с более мощного графического чипа перешёл на откровенно бюджетный. Может быть и так, вот только мне кажется, что сама по себе Radeon RX 6500 ХТ сильно не дотягивает до тех денег, что за неё просят. Получается, что у владельца есть только 2 варианта: нужно либо снижать графические настройки на средние (что для меня дико), либо терпеть кратковременные просадки fps. Случается это нечасто, поэтому для тех, кто переходит на Radeon RX 6500 ХТ с интегрированных графических чипов, будет всё нормально.

Что до FSR, то технология сырая. Она даёт резкий буст по количеству кадров в секунду, но не способна держать полученные значения. Я впервые в жизни вижу, когда за 10 секунд на ровном месте сменяется 144 fps, 114 fsp, а после 11 fps. При этом в кадре гуляет несколько противников и летает пара духов. Ты не успеваешь даже дёрнуть мышкой, как всё приходит в норму, а показатели начинают следующие несколько минут держаться на уровне 100 единиц. Скриншот с моей сборкой выше. Никаких откровений там нет, а единственная причина, по которой у меня стоит процессор Core i5-10600, состоит в том, что мне он вместе с материнской платой 16 Гб оперативной памяти, блоком питания Chieftec на 700 Вт, корпусом и скоростным SSD М.2 производства Samsung достался бесплатно.