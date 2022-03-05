Что в такой ситуации можно сделать? Давайте разбираться вместе

Многие эксперты констатируют, что происходящее сегодня вступает в фундаментальные противоречия с принципами демократии. Нельзя продать продукт сотням тысяч людей, а после отказать им в обслуживании. Подобные инициативы наказуемы, поэтому избежать последствий Microsoft, Sony и десяткам других не удастся. Кто-то продолжает биться за свободу слова. Вы не поверите, но в числе первых оказался Илон Маск, утверждающий что будет заниматься блокировками только под дулом пистолета. А вот многие другие с большим удовольствием присоединяются к санкциям. Поскольку данная тема интересна не только геймерам и любителям фильмов, то в данный момент мы сосредоточимся на майнерах.

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Уже 25 февраля стало известно, что входящий в пятёрку крупнейших пулов (FlexPool) объявил о полной блокировке ферм по добыче Эфира из России и Беларуси. Тогда это казалось полным бредом, поскольку достаточно использовать для обхода VPN. Подобные действия поддержал Виталик Бутерин, который даже перечислил деньги в помощь Украине. Пока средства уходят что называется на деревню к дедушке, хотя выгодоприобретатели там несомненно есть. Что же, пока крупные криптобиржи спорят о важности децентрализации и уверяют весь западный мир в том, что нельзя нарушать ключевые принципы криптовалютного сообщества, пулы идут своим путём.

Как стало известно, уже вчера самый крупный пул по добыче Эфира – Ethermine ограничил возможности подключения для майнеров из РФ и Беларуси. В качестве причины называется попытка остановить отмывание денег российскими олигархами. Здесь не совсем понятно, либо там всех жителей РФ считают олигархами, либо руководство пула пытается найти оправдание своим действиям. Очевидно, что олигархи не пострадали, а вот обычные майнеры вынуждены будут искать альтернативы. Что любопытно, сегодня Ethermine блокирует майнеров из небольшого количества стран. Это: Ирак, Афганистан, Сирия, Иран, Северная Корея и Пакистан.

Ethermine действительно большой игрок. Перед отключением российских майнеров там генерировалось 31% всех блоков, что соответствует 2000 единицам в сутки. Изучить эти данные можно на изображении выше. Если вы стали жертвой беспредела данного пула, то не стоит пытаться переходить на один из пулов ниже по списку. В ближайшее время они введут точно такие же блокировки. Именно поэтому стоит искать пулы на территории РФ. На данный момент это единственная гарантированная возможность продолжать добывать Эфир.

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Представители других пулов пока отмалчиваются, но на них оказывается мощнейшее давление, поэтому удивительно даже то, что Ethermine так долго продержался. А вообще это как снежный ком. Пока он ещё не набрал силы, а впереди много интересных открытий, поэтому запасайтесь попкорном и наслаждайтесь пиратским ПО, которое вскоре будет официально разрешено.