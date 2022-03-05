Илон Маск считает свободу слова ключевой для человечества

Несколько дней назад стало известно о том, что Илон Маск осуществил в Украину поставку спутниковых антенн и приёмных станций, обеспечивающих работу спутникового интернета Starlink. Всё это немного странно, поскольку на территории Украины нет проблем с беспроводным интернетом и кажется очередным пиар-ходом. Пока тысячи критиков Илона Маска бросают в его сторону камни, сам он сделал интересное заявление, которое показывает его с незнакомой многим нашим читателям стороне.

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В последнее время идёт активное наращивание спутников для работы Starlink по всему миру, а вся система управления находится под контролем специалистов SpaceX. В связи с этим Илон Маск рассказал, что ощущает сильное давление со стороны руководителей нескольких стран, которые призывают его заблокировать работу российских средств массовой информации через спутниковый интернет. Основатель Tesla отмечает, что пойдёт на такой шаг только под дулом пистолета, поскольку считает свободу слова самым главным принципом демократии. С ним попытались вступить в перепалку читатели, заявляя о том, что российские СМИ якобы публикуют опасную пропаганду. В ответ на это Илон Маск констатировал, что все так или иначе занимаются пропагандой, просто некоторые в большей или меньшей мере.

Одновременно с этим Илон Маск отметил, что сегодня идёт активная подготовка к отражению киберугроз. Он ожидает проблем из-за отправки в Украину приёмных станций Starlink, а также указал на некоторые задержки, которые могут возникнуть в ближайшее время. В первую очередь это касается запуска ракет. Неясно в чём причина, но Илон Маск заверил, что воздействие окажется минимальным, а причина не только в сложной геополитической ситуации. Вполне возможно, что он ожидает дефицита некоторых компонентов, что и может привести к задержкам.

В интернете уже есть фотографии отправленного в Украину оборудования, которое подключено и уже функционирует. Илон Маск уверяет, что всё уже работает, хотя точных данных об этом нет. С его слов известно, что он опасается за взлом этого железа и доступ к нему российских военных. В этом случае оно может быть отключено удалённо. Любопытной кажется виртуальная перепалка между главой Роскосмоса и Илоном Маском. Дмитрий Рогозин выразил сожаление в ответ на решение миллиардера отправить в Украину антенны Starlink, таким образом выбрав одну из сторон конфликта. В ответ на это Илон Маск отшутился, написав, что вполне возможно, что он отправил антенну из-за плохих погодных условий.

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Почитать о рекомендациях Илона Маска по камуфлированию антенн, вы можете в нашем материале. Миллиардер предлагает несколько изощрённых способов, которые вызывают улыбку.