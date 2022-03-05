Криптовалютные биржи из Южной Кореи уже ввели полную блокировку

Не секрет, что сотни тысяч жителей России имеют вклады в криптовалютах. Есть информация, что элиты уже успели инвестировать в Биткоин миллиарды долларов, а на фоне последних событий вливания в цифровое золото усилились. Многие западные политики уверяют, что таким образом находящиеся под санкциями олигархи выводят рубли в стабильную криптовалюту, где отследить активы просто невозможно. И вот здесь у западной демократии появился очередной рычаг давления, который противоречит всем гласным и негласным законам, долгое время считавшимся величайшим достижением человечества.

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Уже почти неделю идёт мощнейшее давление на крупные биржи с целью заблокировать все счета жителей России. Несколько дней назад представители Binance категорически отвергли подобные требования, объявив их нарушающими миропорядок и право каждого человека на финансовую независимость. Аналогичное решение приняло руководство Coinbase и Kraken. Сегодня давление продолжилось, а в дело вступили не рядовые политики и выскочки-активисты. В данном случае нужно понимать, что американские элиты научились контролировать общественное мнение и продавливать решения с помощью социальных сетей. В нужный момент появляется обычный гражданин, которому неравнодушна судьба чёрных, латиноамериканцев или любых других членов общества. Он начинает агрессивно отстаивать свою точку зрения, а уже через несколько часов число таких крикунов достигает сотен тысяч. Мнение этих людей преподносится как единственно верное, а когда их число достигает критической массы, не выдерживают нервы у крупных корпораций, которые опускают головы и выполняют любые требования.

Первые несколько попыток расшевелить интернет с целью заставить криптобиржи выполнить требования политиков не увенчались успехом, поэтому сегодня эта тема активно муссируется в западных СМИ, а истерика абсурдна и вызывает массу негатива даже у самих читателей. Руководство этих бирж пока твёрдо стоит на своих позициях, но уверяет, что подчинится требованиям, если они будут оформлены законодательно. И вот здесь совсем неясно, как столь спорные требования обернуть в законную форму. Со своей стороны мы не предлагаем вам надеяться на благоразумие иностранных бирж. Самым оптимальным решением будет вывести свои монеты на холодные кошельки.

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Ну а в Южной Корее идёт активное изъятие криптовалют жителей РФ. Счета блокируют все биржи: Bithumb, Upbit, Coinone и Korbit. Это значит, что вывести свои деньги оттуда уже нельзя. Надеемся, что вы не оказались в числе тех, кто пострадал из-за произвола этих ребят. А вот в Японии пока тихо. Там обещают вводить точечные блокировки против тех, кто числится в санкционных списках, но и только. Поскольку правительство Японии чётко следует указаниям из США, то есть все основания ожидать, что местные биржи легко сменят милость на гнев.