Несмотря на очевидные потери пул FlexPool занял категоричную позицию

Геополитическая напряжённость на планете превышает все допустимые пределы. Политики делают резкие заявления, а военные альянсы идут на необдуманные и порой необратимые поступки. Всё это может быть решено с помощью дипломатических усилий, а вот отдельные решения крупного бизнеса могут привести к долговременным экономическим потерям для обеих сторон. В качестве яркого примера можно привести решение TSMC прекратить производство российских процессоров Эльбрус и Байкал. Очевидно, что это уже не укалывается в те санкции, которые ввели США, поскольку речь идёт о процессорах, которые будут использоваться при производстве 50 000 ноутбуков, а в качестве партнёров должны были выступить Acer, HP и Lenovo. Понятно, что сегодня крупный бизнес настолько боится решений США, что пытается бежать впереди паровоза, вводя ещё более суровые санкции, чем ребята из Госдепа. Не верите? Попробуйте зайти на сайт Intel. Для жителей РФ он закрыт. Причин для этого нет, но желание выслужиться перед хозяином в нашем мире гораздо важнее денег и имиджевых потерь.

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Продолжая поднятую тему нельзя не обратить внимание на поведение майнингового пула FlexPool. Он входит в четвёрку самых больших из подобных структур в мире и генерирует чуть больше 5% всего Эфира. Так вот, с сегодняшнего дня все жители РФ не могут использовать мощности FlexPool, поскольку IP-адреса заблокированы. Свою позицию там объясняют тем, что против вторжения российских войск в Украину. Выражается сожаление, поскольку приходится отключать обычных граждан, но не представители пула собираются отказываться от принятого решения. Отметим, что вам достаточно использовать VPN, что позволит обойти ограничения FlexPool. О приостановке выплат со стороны пула пока ничего не известно, но никто не гарантирует, что подобное давление не будет использоваться в дальнейшем. Кроме того, нельзя исключать, что более крупные пулы захотят присоединиться к бойкоту российских майнеров.

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На сладкое мнение Виталика Бутерина, который считается одним из основателей Эфира. По его словам, он расстроен решением Путина и не поддерживает войну. Виталик отмечает, что Эфир нейтрален, а он сам имеет на этот счёт свою позицию. Бутерин надеется на мирный исход конфликта, хотя всё больше ему всё больше кажется, что этого не случится. Отметим, что главное талисман второй по популярности криптовалюты родился в России, а после переехал в Канаду. Для многих он является кумиром, который смог из никому не известного блогера превратиться в богатейшего человека на Земле.