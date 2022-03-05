В Минцифры пока отвергают создание подобных законов, но консультации уже идут

В последние два десятилетия российские власти вели активную борьбу с нелегальным программным обеспечением. За это время были не только случаи, когда тем или иным лицам выписывали штрафы, но и давали вполне осязаемые сроки. Заявлять о том, что это привело к полному отказу от пиратской продукции, будет преждевременно, но успехи на этом направлении есть, и они существенные. К примеру, государственные предприятия полностью перешли на легальное ПО, выплачивая западным компаниям миллиарды рублей из казны. Судя по всему, эти ребята решили, что деньги им не нужны, ведь Microsoft ушла из России громко хлопнув дверью.

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Сегодня появилась информация о том, что правительство может принять законодательство, разрешающее использовать пиратские версии программного обеспечения из стран, которые ввели санкции против РФ. Якобы, разрабатывается механизм принудительного лицензирования, когда использования тех или иных программ в обход правообладателя считается важным для национальных интересов государства. Пока это только слухи, но последствия могут быть далекоидущими. Прежде всего будет отменена как уголовная, так и административная ответственность за использование пиратского ПО. Это ключевые разработки, без которых крайне сложно. Предполагается, что переход на отечественное ПО будет форсироваться, ну а переходный период даст время на раздумья не только российским разработчикам, но и западным компаниям.

Есть большие сомнения, что Microsoft действительно хочет потерять российский рынок. Учтите, что речь не только о Windows и Office, которые приносят огромные доходы, но и об игровых сервисах. Сегодня американские студии кричат о блокировке, но готовы ли они к тому, что российские геймеры полностью перейдут на пиратские источники? Нет никаких сомнений, что игры будут попадать на российский рынок. Возможно, в них не будет русской озвучки. Автор данного материала застал времена, когда игры были на китайском и даже японском языке, но это не мешало их успешно проходить.

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На момент написания данного материала, представители Минцифры утверждают, что ничего подобного пока не обсуждается, но мы ведь прекрасно понимаем, что нет дыма без огня. Особенно смешно выглядит позиция голливудских студий. Несомненно, российские кинотеатры пострадают, но за последние годы появилась масса профессиональных команд, которые способны перевести любой фильм за несколько часов. Учтите, что раньше это было запрещено, но уже вскоре гордые флибустьеры станут в авангарде цифровой свободы. А вот для владельцев игровых консолей хороших новостей нет. Вас оставили сидеть с пластиковыми коробками без игр, поскольку есть большие сомнения относительно того, что российские хакеры решат взломать консоли. Не отчаивайтесь, у автора данного материала в шкафу пылится старая PlayStation 4.