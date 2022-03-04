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Процессоры Эльбрус лишили доступа к открытому ПО OpenBLAS, а Microsoft ушла с российского рынка
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Сегодня многие эксперты сходятся в едином мнении: возвращения к прежнему мироустройству уже не будет. Крупные западные бренды бегут из России, и есть все основания полагать, что их возврат либо будет невозможен, либо столкнётся с массой новых требований, которые для многих окажутся неприемлемыми. Как всё повернётся, нам ещё только предстоит узнать, а пока можно наблюдать за тем, как крысы бегут с корабля. Вы уже знаете о десятках компаний, которые остановили поставки или просто собрали вещи и съехали. Кто-то пытается заявлять о том, что будет выполнять обязательства перед работниками, но некоторые просто закрывают офисы и бросают тысячи сотрудников. К примеру, владельцы международного гиганта – Accenture (консалтинговая компания) ушли не прощаясь, оставив на улице 2300 сотрудников. Представьте, если бы такое случилось во Франции или Великобритании. Сегодня там руководитель компании только за одну мысль познакомиться с секретаршей, может получить срок. Без комментариев.

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Пожалуй, именно 4 марта случилось самое неожиданное. Многие говорили о том, что и Microsoft может пойти на некоторые меры по снижению своего присутствия в России. Но ожидать, что софтверный гигант просто кинет всех покупателей лицензионных версий своего программного обеспечения, не мог никто. В данном случае нужно подчеркнуть именно слово «кинуть», поскольку здесь полный отказ от обязательств несмотря на то, что оплата за них была получена в полной мере.

На момент написания данного материала конкретной информации не было, хотя представители Microsoft заверили о полном уходе из РФ. Это значит, что будут проблемы с обновлениями безопасности, с патчами и многим другим. Сюда же добавьте облачный сервис Azure, на который подсела немалая часть планеты. Кстати, последний имеет долю в 21% мирового рынка, тогда как аналогичная служба Amazon Web Services – 32%. С высокой долей вероятности отметим, что и Amazon вскоре объявит об аналогичном решении. Непонятна и ситуация с игровыми приставками и возможностью покупки игр. В случае, если геймеров лишат и этого, можно сдавать консоли на металлолом.

Но и это далеко не конец истории. Так, создатели библиотек с открытым исходным кодом OpenBLAS удалили записи, отвечающие за работу процессоров Эльбрус. По их мнению, это нанесёт сильный урон по позициям уже активированных и работающих процессоров. Спешим парней из OpenBLAS огорчить, ведь код написан жителем РФ, который в ближайшее время всё восстановят. Можно было бы спросить: «Кто следующий?», но ведь вы же прекрасно знаете, что на очереди все.

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И на самом деле это прекрасно. Российские разработчики софта пусть и не сидели сложа руки, но явно никуда не спешили, а крупные корпорации и вовсе предпочитали брать программы Microsoft. Сегодня стало ясно, что такая тактика была ошибочной, а значит стоит задача в кратчайшие сроки залатать дыры. Нет никакого сомнения, что всё это будет решено. Вот только мотивации покупать западное лицензионное ПО у жителей РФ после такого станет куда меньше.

#санкции
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