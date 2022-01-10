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Украденную в США партию видеокарт GeForce RTX 3000 обнаружили после Нового года во Вьетнаме
За несколько месяцев видеокарты преодолели расстояние в 12 500 километров
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Миллионы геймеров по всей планете не смогли купить себе видеокарту в 2021 году. Мало того, из-за резкого роста стоимости видеокарт NVIDIA предыдущего поколения, большинство решило переждать, что привело к низкому проникновению технологии трассировки лучей и графических чипов последних поколений. А вообще многие из геймеров решают проблемы по-разному. Кто-то берёт кредит на мощную GeForce RTX 3080, другие умудрились купить одну из видеокарт по относительно низкой стоимости в конце 2020 года. Есть и те, кто решил бросить компьютерные игры, уделив больше времени реальной жизни. Скорее всего, эти ребята стали больше смотреть сериалы, но это уже детали. Часть любителей компьютерных игр перешла на старые тайтлы, а некоторые и вовсе купили для этого жутко медленные видеокарты GeForce GT 1030 и GeForce GT 730. Многие решились на GeForce GTX 1050 Ti, но, как оказалось, сегодня можно играть даже на старушке GeForce GTS 450.

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Словом, вариантов множество, но всегда находятся люди, пытающиеся извлечь выгоду из терзающих мир проблем. В данном случае мы говорим даже не о майнерах и перекупщиках, а о самых настоящих злоумышленниках. Напомним, в ноябре из крупного складского хаба в Калифорнии неизвестные украли партию видеокарт новой серии GeForce RTX 3000. Как выяснилось, графические чипы принадлежали EVGA и перевозились на грузовике. Производитель отметил, что в контейнерах находились видеокарты стоимостью от 330 до 1960 долларов, но точного количества графических чипов не называлось.

В тот момент EVGA заявляла, что злоумышленники не смогут продать ни одной видеокарты, ведь производитель занёс регистрационные данные каждой из них в чёрный список. Это значит, что при попытке завести аккаунт на сайте EVGA, владельца сразу же удастся отследить. Судя по всему, производитель полагал, что видеокарты будут продаваться в США, но в реальности за эти несколько месяцев они были переправлены во Вьетнам. Именно об этом сообщают источники. Как оказалось, несколько пользователей купили GeForce RTX 3080 Ti, получив месячную гарантию. Неясно, насколько такой вариант был дешевле обычного, но розничный продавец заявил, что купил партию у крупного дистрибьютера. Якобы, ритейлер получил заверения, что все видеокарты имеют легальное происхождение, поэтому ни у кого не возникло подозрений.

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В данном случае неясно, каким образом воришкам удалось переправить большую партию через американскую границу. Мало того, почему был выбран именно Вьетнам, ведь он находится от Калифорнии на расстоянии 12 500 километров. Также непонятно, решит ли EVGA конфисковать партию, поступившую в местный магазин, и сможет ли компания вообще это сделать в соответствие с местными законами.

#видеокарты #geforce rtx 3000
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