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Можно ли на видеокарте 11-летней давности запускать игры в 2022 году – GeForce GTS 450 в тесте zWG
GeForce GTS 450 была выпущена в 2010 году, но всё ещё способна запускать многие игры
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Начало 2022 года криптовалюты встретили сильным падением, но майнеры продолжают копать, а видеокарты всё такие же дорогие, как и в 2021 году. Неясно, когда цены на геймерскую продукцию вернуться в норму. Если это и случиться, то будет происходить медленно, а значит хороших новостей пока нет. На этом фоне российские геймеры уже сделали свой выбор. Так, многие осознанно отказываются от современных видеокарт в пользу бюджетных GeForce GT 1030 и GeForce GT 730. Огромным спросом пользуется GeForce GTX 1050 Ti, но количество доступных моделей сильно уменьшилось, а значит выбора почти не осталось.

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Кто-то опускает руки, возвращаясь к играм десятилетней давности, в то время как другие берут себя в руки и пытаются бороться. Любопытный эксперимент провёл энтузиаст на канале zWORMz Gaming. Он взял старушку GeForce GTS 450, протестировав её в современных играх. Учтите, что видеокарта была выпущена в далёком 2010 году и стоила тогда скромные 129 долларов. Уже тогда она не считалась игровой, поэтому вообще не пользовалась популярностью у геймеров.

Сегодня такая карта на Авито стоит около 3000 рублей, что позволяет купить её даже тем, кто испытывает сильные проблемы с финансами. Познакомиться с результатами вы можете на видео ниже, а мы опишем несколько основных моментов ролика. Во-первых, в каждой игре придётся делать ручные настройки графики и разрешения дисплея. Где-то будет достаточно поставить на низкие в 1080р, в то время как в наиболее требовательных тайтлах до низких на 720р. К примеру, в Shadow Of The Tomb Raider удалось получить стабильные 30 кадров в секунду, но играть в это невозможно.

А вот в Dota 2 и Fortnite вас ждут стабильные 60+ fps. Персонажи двигаются плавно, а значит фанатам подобных проектов вообще не стоит задумываться о смене видеокарты на более мощную. Red Dead Redemption 2 лучше вообще не запускать, ведь количество кадров в секунду там падает до 15, а графика делает игру невыносимой. В мегапопулярной GTA 5 текстуры выглядят печально, но играть в неё можно, с успехом выполняя все миссии на стабильных 55 fps.

В целом нужно признать, что сегодня множество игр остаётся доступно даже владельцам старых видеокарт. Возможно, новые проекты будут для вас временно закрыты, но говорить о полном отказе от компьютерных игр явно преждевременно. Мы не утверждаем, что проблема переоценена, но всегда можно найти выход, что и доказывает автор ролика на канале zWORMz Gaming.

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#видеокарта #тесты #geforce gts 450
13
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Твоя мамка
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Можно ли на видеокарте 11-летней давности запускать игры в 2022 году – GeForce GTS 450 в тесте zWG
Семён Иванов
14:32
Там 770 культовая была вроде.
Можно ли на видеокарте 11-летней давности запускать игры в 2022 году – GeForce GTS 450 в тесте zWG
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