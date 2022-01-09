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Только 22% геймеров купили видеокарту с трассировкой лучей из-за майнинговой лихорадки 2021 года
Высокие цены и дефицит оказали негативное влияние на покупательскую способность геймеров
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Поскольку NVIDIA выпустила уже больше пятнадцати полноценных поколений видеокарт, то за это время эксперты смогли как следует проанализировать все аспекты и особенности продаж, что позволяло компании строить планы на будущее. Очевидно, что в 2021 году всё пошло не так, поэтому аналитики пытаются объяснить происходящее. Вот только без упоминания майнеров это сделать невозможно, поскольку именно эти ребята стали недостающим звеном в цепочке, разорвавшим поставки и снизившим процент проникновения новых видеокарт в игровом секторе. Но давайте к фактам.

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По данным аналитиков, на начало 2021 года 14% всех геймеров смогли купить видеокарту NVIDIA Ampere. Обычно эта цифра гораздо выше, при этом проникновение предыдущего поколения (Turing) должно было составлять 40%, но цифры куда скромнее. Одновременно с этим уточняется, что только 50% всех владельцев видеокарт NVIDIA могут похвастать моделью старше 5 лет и только 30% могут воспользоваться возможностями трассировки лучей. Получается, что поколение видеокарт GeForce RTX 2000 находится на руках у 16% геймеров. Всё это крайне сомнительная статистика, которая не подкреплена реальными фактами, поэтому мы предлагаем вам обратиться в Steam.

Мы прибавили все вышедшие видеокарты NVIDIA Ampere, включая мобильные версии, которые можно найти в списке 100 наиболее популярных моделей Steam. Вы удивитесь, но серия GeForce RTX 3000 находится на руках у 8.97% геймеров. Что до серии GeForce RTX 2000, то здесь показатель доходит до 12.98%. Если не верите, вот ссылка, пересчитайте. Получается, что последние серии заинтересовали всего 22% геймеров.

Важно понимать, что есть ещё и видеокарты AMD, а также интегрированные графические чипы Intel последних нескольких поколений. Вполне возможно, что цифра 50% старых видеокарт и соответствует действительности, а вот проникновение 14% серии Ampere явно взято с потолка. Всё это значит, что в реальности ситуация гораздо хуже, чем предполагают аналитики. В конце года NVIDIA рассказала о планах увеличить количество выпускаемой продукции. Мало того, даже в 2021 году этот показатель сильно вырос. Как показал 2021 год, одним перепроизводством проблему не решить.

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Возможно, все решиться само собой, поскольку сегодня криптовалюты демонстрируют обратную динамику, а действия ФРС не вызывают у экспертов оптимизма.

#nvidia #видеокарты
5
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