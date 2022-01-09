Дефицит видеокарт вызвал отложенный спрос среди миллионов геймеров по всему миру. Но праздники на то и созданы, чтобы люди тратили деньги на развлечения. Поскольку мощные игровые модели стоят далеко за 100 000 рублей, многие пользователи начали пересматривать свои планы, а в результате мы видим, как российские геймеры вынуждены покупать медленную GeForce GT 1030, поскольку игровые модели стоят десятки тысяч рублей. Одновременно с этим уже больше месяца геймеры массово раскупают относительно недорогую GeForce GTX 1050 Ti. Могло показаться, что бюджетные модели будут в наличии сколько угодно долго, но в реальности сегодня мы видим, что российские покупатели разобрали все относительно недорогие карты.
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Ниже вы можете увидеть всё, что стоит дешевле 35 тысяч рублей и дороже 8 тысяч. Да, это всего 8 моделей, а значит выбор настолько ограничен, что найти недорогую видеокарту стало ещё сложнее. Наиболее бюджетной остаётся GeForce GT 1030. Играть на ней в новые тайтлы невозможно, а вот старые проекты и нетребовательные онлайн-шутеры или ММОРПГ данная модель всё ещё тянет. Если вам кажется, что 8000 рублей для такой карты – это слишком много, то вы не одиноки, вот только выбора практически нет, поэтому стоит поторопиться.
GeForce GTX 1050 Ti пользуется неизменной популярностью. 8 января было куплено 26 моделей производства Palit. Судя по всему, геймеры разбирают последние запасы. Никто не сказал, что новых не будет, но в связи с новогодними праздниками завоз может состояться не раньше второй половины месяца. GeForce GTX 1050 Ti не хватает звёзд с неба и уже давно не актуальна, но может тянуть новые игры на средних и низких настройках графики. Если вас это устраивает – торопитесь, ведь завтра геймеры выметут всё под чистую.
Неплохо берут и GeForce GTX 1650. 17 человек решили, что стоит переплатить 6 тысяч рублей. Нужно признать, что такое решение было абсолютно верным, ведь GeForce GTX 1050 Ti примерно на 30% медленнее GeForce GTX 1650, а значит вы получите более красивую графику, средние и высокие настройки качества и небольшой запас прочности.
Отметим, что наиболее оптимальным выбором для разумного геймера является видеокарта Radeon RX 6600. Она стоит 62 000 рублей, но обеспечивает огромный прирост производительности по сравнению с GeForce GTX 1650. В разрешении 1080р вы сможете играть на максимальных настройках графики, а в 2К вам будет доступны средне-высокие текстуры. Здесь вам и трассировка лучей и продвинутой масштабирование. Единственный минус – это завышенная цена. Сегодня мы приводили мнение экспертов, полагающих, что в ближайшее время криптовалюты ждут нелёгкие времена. Как вы сами понимаете – чем хуже майнерам – тем лучше геймерам.