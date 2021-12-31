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В январе 2022 года Эфир подорожает до $6000, что приведёт к росту цен на видеокарты – Cryptonews
Мнение аналитиков разделилось, ведь некоторые эксперты ожидают снижения цен на видеокарты к лету 2022 года
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Результатом непрекращающегося дерби на рынке видеокарт в 2021 году стала шоковая ценовая политика производителей, торговых сетей и поставщиков, которые совместными усилиями сделали всё, чтобы геймеры тратили на виртуальные развлечения тысячи долларов. Возможно, майнеры и могут себе позволить видеокарты по 170 000 рублей, но обычные российские пользователи вынуждены были начать присматриваться к бюджетным GeForce GT 730 и GeForce GT 1030. Не помогло и снижение цен на Эфир, которое привело к падению стоимости видеокарт, ведь разница с рекомендованной NVIDIA ценой всё равно в 2 раза выше нормы.

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31 декабря Эфир торгуется на отметке 3800 долларов. Как мы могли убедиться, высокая сложность хешрейта сети не позволяет зарабатывать майнерам достаточно денег для возврата вложений в видеокарты, но такие тонкости не известны начинающим майнерам, поэтому даже сегодня многие из них продолжают скупать дорогостоящие графические чипы. Если верить аналитикам, то сегодня есть все условия для бычьего разворота, а цена Эфира может вырасти в ближайшие месяцы на 50%. Это значит, что уже в обозримом будущем вторая по популярности криптовалюта может подорожать до 6000 долларов.

Обратите внимание на диаграмму выше, ведь всё указанное выше легко читается на фигуре разворота с ячейками 100/3. Эксперты поясняют, что перед нами так называемая «бычья встряска». Если вы не знаете, о чём вообще речь, не тревожьтесь, ведь часто аналитики придумывают подобные обороты на ходу, поэтому кроме них самих вообще никто ничего не понимает (а может и они сами не понимают). Для реализации «бычьей встряски» потребуется наличия двух условий: первое – прорыв выше тройной вершины, второе – прорыв над линией медвежьего тренда.

Ожидается, что Эфир сможет достичь стоимости в 6000 долларов уже в январе 2022 года. Если прогнозы сбудутся, то нас ждёт очередное подорожание видеокарт. Увы, если вы не купили себе игровую модель, то останетесь сидеть со своей старой GeForce GT 730 как минимум до середины или даже до конца 2022 года. Возможно, геймеров спасёт переход Эфира на протокол Ethereum 2.0, ведь рост стоимости криптовалюты, несомненно, повысит окупаемость вложений, что привлечёт десятки и даже сотни тысяч новых фермеров.

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Некоторые эксперты уверены, что консолидированные усилия производителей позволят увеличить доступность видеокарт на рынке, что приведёт к снижению их стоимости. Ну а кому из экспертов верить, это вы уже решайте сами.

#видеокарты
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