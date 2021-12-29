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Геймерские видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ, а флагманы скинули до 50 000р
Radeon RX 6900 XT подешевела на 54 000 рублей, а GeForce RTX 2060 SUPER стала самой выгодной видеокартой для майнеров
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Вчера мы изучали самые продаваемые видеокарты в российской рознице на примере магазина Ситилик. Как выяснилось, геймеры предпочитают бюджетные GeForce GTX 1050 Ti, в то время как майнеры разбирают GeForce RTX 2060 SUPER. Рассматривая проблему майнига мы пришли к выводу, что дело именно хешрейте, ведь более быстрая Radeon RX 6600 XT просто менее прибыльна в майнинге Эфира. Сегодня у нас другая задача, ведь цены упали не только на бюджетные и среднебюджетные модели, но и на флагманские варианты. Мы не агитируем вас покупать игровые видеокарты с большой переплатой, а данная информация представлена в ознакомительных целях.

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Прежде всего стоит присмотреться к GeForce RTX 3080. В ноябре стоимость данной модели стартовала с 200 000 и выше, а сегодня видеокарту производства Gigabyte можно купить за 169 тысяч рублей. Даже с учётом скидки такая карта будет невыгодна в майнинге, поскольку имеет блокировку хешрейта. GeForce RTX 3080 обладает огромным запасом производительности и способна радовать своего владельца много лет.

Самое больше падение цены зафиксировано на Radeon RX 6900 XT. Совсем недавно она стоила 220 тысяч рублей, а сегодня доступна в Ситилинк за 166 000. И Radeon RX 6900 XT и GeForce RTX 3080 стоят одинаково, а вот в играх первая будет быстрее. Если вы предпочитаете трассировку лучей, то здесь без вариантов, ведь видеокарты NVIDIA вне конкуренции.

Как и вчера, майнерам рекомендуем присмотреться к GeForce RTX 2060 SUPER. Пожалуй, это наиболее выгодная модель с точки зрения соотношения хешрейта к цене. Так, при стоимости в 87 тысяч рублей она генерирует 44.5 MH/s, что значительно выше аналогичной по цене GeForce RTX 3060.

Геймерам рекомендуем присмотреться к Radeon RX 6600 XT. Данная модель скинула всего 11 тысяч рублей, но даже этого достаточно, чтобы она стала интересна любителям современных ААА-тайтлов. Давайте думать: Radeon RX 6600 XT быстрее более дорогой GeForce RTX 2060 SUPER, имеет низкий уровень энергопотребления и стоит дешевле. Идеальный вариант. Если криптовалюты останутся на текущих позициях или немного подешевеют в ближайший месяц, то стоимость Radeon RX 6600 XT может снизиться ещё.

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Последняя в нашем списке – Radeon RX 6600. Как видите, за 28 декабря она была куплена 33 раза, а значит геймеры оценили высокую скорость видеокарты производства MSI и выгодную цену. Скорее всего, больше нет ни одной видеокарты, которая при стоимости в  63 тысячи рублей окажется способна поспорить с GeForce RTX 2060 SUPER, стоящей на 20 тысяч дороже.

#amd #nvidia #видеокарты #radeon rx 6900 xt #geforce rtx 2060 super
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