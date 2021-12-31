GeForce GT 1030 стала самой продаваемой видеокартой 31 декабря 2021 года в магазине Ситилинк

Может показаться, что самой выгодной видеокартой 2021 года стала Radeon RX 6600 XT, вот только законы логики чужды обычным пользователям, особенно когда минимальная стоимость такой карты стартует с 70 тысяч рублей. Можно сколько угодно пояснять преимущества Radeon RX 6600 XT, но, когда за неё нужно отдать 1000 долларов, все аргументы разбиваются о низкие заработные платы и десятки других нужд и проблем окружающих нас людей. На календаре 31 декабря, а мы с вами рассмотрим наиболее продаваемые модели последнего дня года в магазине Ситилинк.

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12 человек не пожалели 31 тысячу рублей на GeForce GTX 1650 производства Palit и 27 выложили 35 тысяч за чудо инженерной мысли MSI. Кстати, именно данный графический чип назван самым продаваемым в 2021 году. Российские геймеры явно беднее своих иностранных коллег, поэтому данная видеокарта не демонстрирует рекордных показателей. Несмотря на это, GeForce GTX 1650 имеет сбалансированные характеристики и позволяет играть во все игры на средних и минимальных настройках графики на народном разрешении 1080р. Пока на рынке нет ни одной модели, которая могла бы поспорить с GeForce GTX 1650 по соотношению цены и производительности.

Только 16 пользователей выбрали GeForce GTX 1050 Ti. Обычно данная видеокарта вызывает повышенный интерес, но сегодня у многих покупателей другие проблемы. Возможно, именно поэтому кто-то предпочёл переплатить 6 тысяч за более скоростную GeForce GTX 1650, а другие и вовсе решили экономить, выбирая совсем уж бюджетные модели.

Именно так, ведь 30 человек заинтересовались GeForce GT 730. В данном случае у нас обычная затычка, которая не способна запускать большинство игр даже в 720р. Единственным плюсом GeForce GT 730 является её низкая цена, ведь дешевле 8000 рублей вы не сможете найти ничего более простого для вывода изображения на экран. Кстати, GeForce GT 730 умеет запускать старые игры 10-летней давности, что будет кстати для любителей ретро.

Беспрекословным победителем топа 31 декабря является GeForce GT 1030. В данном случае у нас самый настоящий компромисс между суперэкономией и бюджетной заточкой. Старая карта вполне сгодится для онлайн-шутеров и нетребовательных игр, но пасует перед новинками ААА-уровня. Если вы не хотите платить 31 тысячу рублей за GeForce GTX 1650, но планируете иногда запускать игры, то за какие-то 10 тысяч рублей у вас появится такая возможность.

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31 декабря хочется завершить наш материал на позитивной ноте. Во-первых, NVIDIA предпринимает титанические попытки по борьбе с полупроводниковым кризисом. Читайте об этом здесь. Во-вторых, эксперты уверены, что консолидированные усилия всех участников рынка смогут сдержать цены, что позволит вернуть видеокарты в магазины по нормальным ценам. Об этом написано в данном материале.