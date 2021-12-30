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Выясняем, за сколько месяцев можно вернуть вложения в ферму по добыче Эфира на GeForce RTX 2060S
GeForce RTX 2060 SUPER - одна из самых эффективных и выгодных видеокарт на рынке. За сколько месяцев можно вернуть вложения в майнинговую ферму?
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Выбор правильной видеокарты для майнинговой фермы и игровой станции кардинально отличается друг от друга. Если вы решили собрать игровой компьютер, то стоит брать видеокарту Radeon RX 6600 XT. Она обладает идеальным соотношением производительности и цены и с лёгкостью опережает более дорогие модели NVIDIA. Далеко не все наши читатели согласны с тем, что именно Radeon RX 6600 XT является самой лучшей игровой видеокартой конца 2021 года, но относительно идеальной видеокарты для майнинга единого мнения тоже нет.

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Кто-то предлагает брать GeForce RTX 3080, сетуя на то, что вернуть вложения можно спустя долгих 20 месяцев. Ещё бы, ведь рекомендованная цена данной модели должна стартовать с 700 долларов, а вы покупаете её за 170 000 рублей. И как можно отбить вложения, когда Эфир перестал бить ценовые рекорды? На самом деле многое зависит не от самого Эфира, а от сложности добычи, которая за последние полгода удвоилась. Это значит, что за короткий срок майнеры ввели в строй ровно половину от всех когда-либо подключённых к добыче Эфира видеокарт.

Поскольку сделать с постоянным ростом хешрейта сети ничего нельзя, то обычному майнеру ничего не остаётся кроме как выбирать наиболее выгодные с точки зрения цены и эффективности графические чипы. Сегодня мы предлагаем изучить выгоду от добычи монет на GeForce RTX 2060 SUPER. Может показаться, что у нас явный аутсайдер, вот только в данном случае нужно правильно считать хешрейт, чем мы и займёмся.

Предположим, что вы купили 8 видеокарт GeForce RTX 2060 SUPER, заплатив за всё это 700 00 рублей (87 тысяч за единицу). Поскольку полноценная ферма из таких видеокарт выдаёт 18.13 доллара в сутки, то за месяц можно заработать 562 доллара, что равняется 42 тысячи рублей. Получается, что отбить ферму, в которую мы вложили 700 тысяч, можно за 16.6 месяца. Мы не говорим, что это удачная инвестиция, но сегодня на рынке нет более выгодных видеокарт. GeForce RTX 3060 имеет блокировку хешрейта, поэтому не способна работать в полную мощь. Более дорогие заведомо неэффективны.

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Получается, что сегодня возврат инвестиций в ферму по добыче Эфира крайне сомнителен, но мы бы не стали говорить, что всё безнадежно. Дело в том, что никто не исключает подорожания криптовалют в начале 2022 года. На момент написания данного материала курс Эфира снизился до 3700 долларов за одну монетку.

#майнинг #криптовалюта #geforce rtx 2060 super
3
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