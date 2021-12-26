Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Разработчики Эфира напомнили о приближающемся переходе на PoS и отказе от майнинга на видеокартах
Пока точной даты перехода на Ethereum 2.0 нет
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

На этой неделе случилось одно из самых ключевых событий, способное повлиять не только на будущее майнеров, но и на восприятие криптовалют и множество технологий на основе блокчейна. Речь идёт о запуске тестовой сети Kintsugi, которая стала первой ласточкой, свидетельствующей о близости Proof-of-Stake (PoS). Если вы не в курсе, то в конце материала небольшой ликбез, а мы продолжим. Ранее команда Ethereum Foundation опубликовала только основные моменты, но уже спустя несколько дней стали известны расширенные планы.

реклама

Одна из идей состоит в привлечении к тесту широкого круга энтузиастов. Проще говоря, каждый разработчик ПО в блокчейне Эфира может принять участие в работе сети Kintsugi. Это позволит ускорить переход на Proof-of-Stake как можно быстрее минимизировав возможные проблемы. Также сообщается, что будет запущена целая серия тестовых сетей, работающих на основе обновления The Merge. Как только разработчики убедятся в безопасности слияния, будет определена дата перехода на PoS. В команде Ethereum Foundation состоит знаменитый Тим Бейко, который считается одной из ключевых фигур современного блокчейна. Поэтому беспокоиться насчёт результата не стоит.

Почитать техническую документацию на этот счёт можно здесь. Если вас интересуют подробности, то можно перейти сюда. Приходится констатировать, что единого мнения на то, что же вообще произойдёт в ближайшем будущем и так ли страшен Ethereum 2.0, нет. Вполне возможно, что майнеры будут ещё долго докучать геймерам, скупая видеокарты до тех пор, пока доходность окажется выше расходов на железо и розетку.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Новые монеты в сетях Биткоина и Эфира добываются на основе алгоритма Proof-of-Work. Это так называемое доказательство работы, когда награда начисляется за выполнение тех или иных вычислений. Соответственно, чем мощнее подключённое к майнингу оборудование, тем больше вам будет начисляться вознаграждение. Вникать в распределение и подключение к пулам мы не будем, поскольку это уже не относится к теме материала. Идея стейкинга – Proof-of-Stake похожа на классические банковские взносы, когда люди хотят сохранить свой капитал, получая за него дивиденды. Уже длительное время существует сеть Beacon Chain, в рамках которой держатели Эфира блокируют свои монеты. Неясно, что ими движет, ведь пока нет даже приблизительных сроков разблокировки, а ожидаемый процент вознаграждения в конечном итоге может оказаться гораздо ниже, чем банковский. Когда команда разработчиков убедиться в том, что слияние Beacon Chain и основной сети Эфира безопасно, состоится Ethereum 2.0.

#майнинг #эфир #ethereum 2.0
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Цены на видеокарты вернутся к рекомендованным через 4 года, а майнеры найдут замену Эфиру – Wccftech
Хакер взломал сервера HP EPYC 9000 для добычи 3.4 миллиона монет криптовалюты Raptoreum
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Криптобиржу Binance обвинили в манипуляцией курса Биткоина и могут запретить на территории РФ
46
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 10-й: Prey (2017)
66
Игроки нашли письмо с извинениями от CD Projekt RED в The Witcher 3
15
Гиперзвуковой самолет SR-72 компании Lockheed Martin будет развивать скорость 6 Махов
150
Цены на видеокарты вернутся к рекомендованным через 4 года, а майнеры найдут замену Эфиру – Wccftech
134
85 смартфонов и планшетов Samsung получат новую прошивку One UI 4.1
1
Видео: авторы Shadow of the Tomb Raider показали вырезанные из игры геймплейные механики
13
Xiaomi 12 Pro получит «лучший дисплей в истории», эффективное охлаждение и фирменный чип Surge P1
2
Авторы Ashes of Creation показали геймплей проекта после переезда на Unreal Engine 5
+
Стали известны характеристики Realme 9i: камера 50MP, аккумулятор 5000 mah
4
Хакеры из РФ поместили в пиратскую копию фильма Человек-паук скрытый майнер криптовалюты Monero
32
Galaxy S22 Ultra получит улучшенную 108-мегапиксельную камеру с датчиком ISOCELL HM3
1
Наиболее полная информация о процессорах Ryzen 7000 – DDR5, PCIe 5.0 и iGPU на RDNA 2
40
NSWR - ядерная ракета с морской водой: возможно единственный путь к инопланетным мирам
48
Бесшумный сверхзвуковой самолет NASA X-59 приступил к лётно-конструкторским испытаниям
12
В сети появилось видео распаковки Steam Deck
6
В сети появились результаты тестирования двух Ryzen Threadripper Pro 3995WX на одной плате
3
Завод Samsung по производству чипов NAND в Китае переведён в экстренный режим работы
2
Хешрейт сети Ethereum перевалил за 1000 TH/s - майнеры продолжают скупать все доступные видеокарты
19
Разгон встроенной графики Intel Alder Lake-S до 2400 МГц позволил повысить производительность на 61%
6

Популярные статьи

Лайфхаки: поднимаем бесплатно уровень аккаунта Steam
41
Почему я отказался от покупки флагманских процессоров и продал Core i7-7700K@5 ГГц в 2021 году
120
Что нужно знать пользователю о чипсетах Intel и AMD при выборе материнской платы
43
Почему я больше никогда не куплю AMD
77
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть седьмая
5
Обзор и тест сверхбыстрого WD_BLACK SN850 NVMe SSD на 2 Тб
31
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i5-9400F в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
30
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690-A
7
Криптомайнинг в забавных картинках, приколах и стихах
14
Minima - самый децентрализованный блокчейн в мире. Поднимаем ноды и участвуем в тестнете
6

Сейчас обсуждают

Александр
02:38
Вы удивитесь, но абсолютное большинство студентов в США не понимают что такое папки в файловой системе, с их точки зрения все файлы с пользовательскими данными хранятся на устройстве одной кучей без к...
Хакеры из РФ поместили в пиратскую копию фильма Человек-паук скрытый майнер криптовалюты Monero
Minesweeper
02:36
Вчера собрал себе новый ПК на е-каталоге, без новой видеокарты. Собрал и разобрал обратно. Простите за петросянщину
Разработчики Эфира напомнили о приближающемся переходе на PoS и отказе от майнинга на видеокартах
Александр
02:35
Функционал венды, используемый к примеру шифровальщиками - отключить действительно легко. Достаточно просто запретить всем программам писать и читать файлы. Только что Вы потом будете делать с таким к...
Хакеры из РФ поместили в пиратскую копию фильма Человек-паук скрытый майнер криптовалюты Monero
Александр
02:30
А зачем полиционеры? Просто счёт на оплату штрафа приходит, причём скорее всего по бумажной почте. И вот только если злостно и долго не оплачивать - может дойти до ордера, розыска и полиционеров ).
Хакеры из РФ поместили в пиратскую копию фильма Человек-паук скрытый майнер криптовалюты Monero
Freeman00
02:28
У амд очень большой процент брака в сравнении с интелом, тебе просто повезло если не столкнулся с какой то болячкой, ну а в целом 5950 плох уже только тем что это три разных кристалла и большие межъяд...
Почему я больше никогда не куплю AMD
Александр
02:28
Ну как "что нового"? 10 лет назад спутать экзешник с файлом другого типа мог ну каждый третий максимум. Сейчас будет почти каждый первый, достаточно почитать другие комментарии, большинство даже не по...
Хакеры из РФ поместили в пиратскую копию фильма Человек-паук скрытый майнер криптовалюты Monero
ахахах
02:27
а за што тебе платить больше
Гиперзвуковой самолет SR-72 компании Lockheed Martin будет развивать скорость 6 Махов
Minesweeper
02:27
Да и ты не шибко нужна
Telegram хранит сообщения в виде стандартных незашифрованных текстов на своих серверах
corvus
02:23
Вот из-за таких блогов я иногда подумываю закинуть новости редакции просто RSS лентой и забыть про сайт навсегда.
Почему я больше никогда не куплю AMD
kazinak 116
02:21
Почему я больше никогда не куплю AMD=ответ патамучта у менэ больше нету денег а если бэ и была денег то менэ жаба ба имело или жена менэ теже имело скавородкой пэ голове мою..так кэ цена на компуктер...
Почему я больше никогда не куплю AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем