Пока точной даты перехода на Ethereum 2.0 нет

На этой неделе случилось одно из самых ключевых событий, способное повлиять не только на будущее майнеров, но и на восприятие криптовалют и множество технологий на основе блокчейна. Речь идёт о запуске тестовой сети Kintsugi, которая стала первой ласточкой, свидетельствующей о близости Proof-of-Stake (PoS). Если вы не в курсе, то в конце материала небольшой ликбез, а мы продолжим. Ранее команда Ethereum Foundation опубликовала только основные моменты, но уже спустя несколько дней стали известны расширенные планы.

реклама

Одна из идей состоит в привлечении к тесту широкого круга энтузиастов. Проще говоря, каждый разработчик ПО в блокчейне Эфира может принять участие в работе сети Kintsugi. Это позволит ускорить переход на Proof-of-Stake как можно быстрее минимизировав возможные проблемы. Также сообщается, что будет запущена целая серия тестовых сетей, работающих на основе обновления The Merge. Как только разработчики убедятся в безопасности слияния, будет определена дата перехода на PoS. В команде Ethereum Foundation состоит знаменитый Тим Бейко, который считается одной из ключевых фигур современного блокчейна. Поэтому беспокоиться насчёт результата не стоит.

Почитать техническую документацию на этот счёт можно здесь. Если вас интересуют подробности, то можно перейти сюда. Приходится констатировать, что единого мнения на то, что же вообще произойдёт в ближайшем будущем и так ли страшен Ethereum 2.0, нет. Вполне возможно, что майнеры будут ещё долго докучать геймерам, скупая видеокарты до тех пор, пока доходность окажется выше расходов на железо и розетку.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

Новые монеты в сетях Биткоина и Эфира добываются на основе алгоритма Proof-of-Work. Это так называемое доказательство работы, когда награда начисляется за выполнение тех или иных вычислений. Соответственно, чем мощнее подключённое к майнингу оборудование, тем больше вам будет начисляться вознаграждение. Вникать в распределение и подключение к пулам мы не будем, поскольку это уже не относится к теме материала. Идея стейкинга – Proof-of-Stake похожа на классические банковские взносы, когда люди хотят сохранить свой капитал, получая за него дивиденды. Уже длительное время существует сеть Beacon Chain, в рамках которой держатели Эфира блокируют свои монеты. Неясно, что ими движет, ведь пока нет даже приблизительных сроков разблокировки, а ожидаемый процент вознаграждения в конечном итоге может оказаться гораздо ниже, чем банковский. Когда команда разработчиков убедиться в том, что слияние Beacon Chain и основной сети Эфира безопасно, состоится Ethereum 2.0.