Все факты говорят в пользу того, что уже к концу года видеокарты ощутимо подешевеют

2021 год стал сложным и разочаровывающим для геймеров. Абсолютно все, кто планировал купить себе новую видеокарту, столкнулись с высокими ценами и беспределом майнеров и перекупщиков, из-за которых и без того бушующий полупроводниковый кризис перерос в настоящую бурю. Всё это вы прекрасно знаете и без нас, вот только год подходит к своему завершению, а значит многие верят в то, что 2022 станет лучше. Стоит отметить, что примерно такие же позитивные настроения витали в декабре 2020, когда мы только столкнулись с дефицитом полупроводников. Увы, 2022 год может оказаться ещё более сложным, но пока хочется думать о лучшем. Сегодня мы ознакомимся с позицией, озвученной журналистами сайта Digitaltrends.

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Есть несколько факторов, которые свидетельствуют о том, что видеокарты должны не только вернуться в розницу, но и подешеветь. Прежде всего нужно помнить о скором появлении новой линейки Arc Alchemist. Ожидается, что флагман Intel будет способен на равных конкурировать с GeForce RTX 3070. Для первого поколения недурно. Сегодня предсказать цены сложно. Скорее всего, они окажутся далеки от идеальных, но появление ещё одного игрока с мощной мотивацией определённо увеличит поставки, а в способность Intel удерживать цены на рекомендованном уровне, мы прекрасно знаем. Предполагается, что анонс состоится в рамках CES 2022, где мы больше узнаем о технических характеристиках и, возможных ценах.

Отличные шансы у гибридной линейки Rembrandt, которая заглянет на ноутбуки уже в начале 2022 года, а на персональные компьютеры к лету. Ожидается, что лэптопы с интегрированной графикой на процессорах Ryzen 6000 смогут бросить вызов дискретной видеокарте GeForce GTX 1050 Ti. Всё это будет реализовываться поэтапно и столкнётся с дефицитом, поэтому вполне может и не оказать должного влияния на рынок.

Если уж зашла речь об AMD, то самое время вспомнить о новых бюджетных видеокартах Radeon RX 6500 ХТ, которые пусть и не станут суперскоростными, но точно не будут интересны майнерам. Сюда же добавьте бюджетную линейку GeForce RTX 3050. Она должна получить цену не дороже 250 долларов и предложить отличную производительность. Поскольку речь о 128-битной шине, то майнерам здесь ловить нечего.

Неясно, сможет ли NVIDIA выполнить обещания, данные в 2021 году, но уже сейчас заметно, что компания не жалеет денег. В ближайшее время планируется потратить на закупку полупроводников у TSMC 6.9 миллиарда долларов, поэтому есть надежда, что следующее поколение окажется более массовым и дойдёт до конечного пользователя. Раз уж зашла речь о видеокартах следующего поколения, то именно на них возлагаются основные надежды. Предположительно, к концу 2022 года дефицит полупроводников сойдёт на нет, что позволит NVIDIA и AMD нарастить поставки.

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Ну и в конце напомним о скором переходе Эфира на алгоритм добычи Proof-of-Stake (PoS). Тестовая сеть запущена, а скорость реализации Ethereum 2.0 будет зависеть как от разработчиков, так и от энтузиастов, которые захотят внести свой посильный вклад в поиск ошибок и дыр в Kintsugi. И это далеко не всё! Если вы всё ещё считаете, что 2022 года будет разочаровывающим, то оставайтесь при своём мнении, ну а мы уже вскоре мы узнаем об истинных планах Intel, NVIDIA и AMD на наступающий год.