Gigabyte подтвердила выход бюджетной геймерской модели Radeon RX 6500 XT, а также нескольких видеокарт NVIDIA

В третьем квартале 2021 года NVIDIA и AMD выпустили рекордное количество видеокарт. Последние раз 12.7 миллиона единиц поступали на рынок во втором квартале 2018 года, но были периоды, когда число выпускаемых графических чипов падало ниже 10 миллионов. Ни для кого не секрет, что в завышенных ценах и пустых прилавках виноваты в первую очередь майнеры. Именно они ответственны за рост стоимости готовой продукции, поскольку без вопросов скупали видеокарты с трёхкратной переплатой. Представители NVIDIA обещают ещё больше увеличить поставки графических чипов, что позволит во второй половине 2022 года снизить дефицит на рынке до минимума.

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Вполне возможно, что оптимизм руководства NVIDIA связан со скорым выходом на рынок бюджетной серии GeForce RTX 3050. Предполагается, что видеокарта получит 8 Гб видеопамяти и немалые 3072 ядер CUDA. Учитывая такие характеристики, можно ожидать производительности на уровне GeForce RTX 2060 Super или немного ниже, ведь GeForce RTX 3050 окажется основана на 128-битной шине. Предполагаемая цена будет равна 250 долларам, а дата релиза – 27 января. Всё это ранние инсайдерские утечки, но даже указанных выше данных достаточно для того, чтобы ожидать высокую популярность GeForce RTX 3050 у майнеров.

Возможно, неприятный сюрприз фермерам готовит AMD. Буквально сегодня инсайдеры подтвердили скорый выход Radeon RX 6500 XT. Данные пришли из списка продуктов, опубликованного Gigabyte на сайте Евразийской экономической комиссии. Судя по всему, видеокарта окажется медленнее GeForce RTX 3050, но её главное преимущество перед зелёным конкурентом не в рекомендованной цене и даже не в скорости. Дело в том, Radeon RX 6500 XT получит всего 4 Гб видеопамяти и 64-битную шину. Несколько лет назад подобная информация воспринималась бы в негативном тоне, но сегодня мы прекрасно понимаем, что именно узкая шина памяти и скромное количество видеопамяти – это ключевые составляющие успеха.

Как так? Очень просто, такая видеокарта не заинтересует майнеров, а значит её присутствие в рознице окажется ощутимо больше, чем у майнерских моделей. Ожидается, что продажи Radeon RX 6500 XT начнутся в середине января.

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В том же документе Gigabyte указаны ещё две модели производства NVIDIA. Это GeForce RTX 3080 с 12 Гб видеопамяти и GeForce RTX 3070 Ti, которой прочат 16 Гб. Последняя не получит дополнительных изменений кроме увеличенного количества памяти, а вот первая должна вплотную приблизиться к старшей GeForce RTX 3080 Ti. Пока неясно, как это повлияет на расстановку сил на игровом рынке. Что до начала продаж, то обе могут поступить на прилавки магазинов в январе.