Заключён большой контракт с TSMC на сумму 6.9 миллиарда долларов на поставку 5-нм пластин для видеокарт

2021 год без сомнений стал годом возможностей. Ожидаемо, воспользоваться ими смогли единицы, в то время как большинство людей ощутили дискомфорт, недостаток денег и снижение покупательской способности из-за растущей инфляции. Один из самых ощутимых ударов по экономике нанесли майнеры. Об этом не принято говорить, но именно растущие потребности фермеров создали дыру в полупроводниковых запасах. Чаще всего нам рассказывают о влиянии добычи Эфира на дефицит видеокарт, вот только сложность добычи Биткоина растёт, поскольку майнеры вводят в строй всё новые фермы, а всё это вместе с перманентной эпидемией коронавируса оказывает сильное давление на доступность полупроводников. Учтите, что речь идёт именно о доступности, а не о количестве производимой продукции, ведь в 2021 году последний показатель оказался значительно выше такового для 2020 года.

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Видеокарт и процессоров для ASICов выпускается достаточно, но майнеры, которые готовы платить за подобную продукцию втридорога, выкупают немалую часть доступных на рынке предложений. Осознавая риски, NVIDIA решила подстраховаться. Как сообщается, Дженсен Хуанг планирует существенно нарастить выпуск видеокарт. С этой целью был заключён долговременный контракт с тайваньской TSMC. Известно, что предоплата составила 1.64 миллиарда долларов, а в первом квартале NVIDIA внесёт ещё 1.79 миллиарда долларов. Всего же сделка предусматривает немыслимые 6.9 миллиарда долларов, который пойдут на выпуск 5-нм пластин для видеокарт будущего поколения. Эксперты заявляют, что указанная выше сумма контракта намного превышает выплату по соглашению, которую получила южнокорейская Samsung, но точных цифр никто не называет.

Всё это должно порадовать геймеров, ведь речь идёт о видеокартах серии Ada Lovelace – GeForce RTX 4000. В сети уже ходили слухи, утверждающие, что прирост производительности достигнет 150% и выше, что произойдёт не только за счёт эффективного 5-нм техпроцесса, но и архитектурных особенностей. Ознакомиться с фантастически прогнозами относительно возможностей графического процессора AD102 можно по ссылке. Инсайдеры предполагают, что он получит 18 432 ядра CUDA (10 752 ядра CUDA на GeForce RTX 3090) и сможет предложить производительность на уровне 90 TFLOPs (37.6 TFLOPs на GeForce RTX 3090).

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Теоретический прирост скорости составит больше двух раз, но всё это слишком хорошо, чтобы быть правдой, ведь чуть ли не каждое следующее поколение в глазах инсайдеров кажется самым революционным в истории. Ну а нам с вами важен только тот факт, что видеокарт будет много, ведь NVIDIA заключила долговременный контракт, забронировав огромные производственные мощности.