Кроме того, это первые процессоры, созданные на 6-нм технологическом процессе

О выходе процессоров серии Rembrandt было известно давно, но никто не предполагал, что интегрированная графика там окажется настолько быстрой. Предполагается, что iGPU на базе архитектуры RDNA 2 сможет обойти по производительности настольные игровые видеокарты нижнего ценового сегмента. К примеру, была утечка тестов, где неизвестный процессор Ryzen 6000 оказался быстрее GeForce GTX 1050 Ti в 3DMark13 TimeSpy. На тот момент было неясно, идёт ли речь о мобильном процессоре, или такая мощь попадёт в руки покупателей десктопных камушков. Похоже, что AMD планирует представить новую линейку в рамках CES 2022.

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Одним из самых интересных решений станет флагманский Ryzen 9 6900HX. Это будет настоящий монстр с 16-ю потоками и улучшенной архитектурой Zen 3+. Но в данном случае речь идёт не только об архитектурных улучшениях, но и о переходе на 6-нм технологический процесс. Неясно, насколько сильно это повлияет на увеличение производительности, но уже сегодня известно, что тактовая частота Ryzen 9 6900HX остановится на отметке 4.6 ГГц (аналогично Ryzen 9 5900HX). А вот сам процессор окажется менее прожорливым, что позитивно повлияет на автономность ноутбука.

Отмечается, что Zen 3+ не имеет ничего общего с новой линейкой 3D V-Cache, хотя и здесь будет чем удивить потенциальных покупателей. Кроме роста производительности заявлена поддержка оперативной памяти DDR5-4800. Поскольку внутри находится графический чип на базе архитектуры RDNA 2, то соседство со скоростной ОЗУ позитивно повлияет на быстродействие интегрированной графики. Сообщается, что iGPU получит название Radeon 680M и сможет поспорить с дискретными видеокартами начального уровня.

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AMD определённо готовит не один процессор нового поколения, а интегрированный графический чип в относительно бюджетных версиях пусть и окажется не таким скоростным, как на Ryzen 9 6900HX, но будет гораздо быстрее аналогов на Intel. Кстати, флагманские процессоры, как правило, попадают в наиболее производительные и дорогие сборки, соседствуя с продвинутыми видеокартами уровня GeForce RTX 3080 Ti, поэтому скоростной графический чип Radeon 680M далеко не везде будет активно исполнять свои прямые обязанности. Ещё раз повторимся, что анонс ожидается на выставке CES 2022, где будет представлена целая россыпь процессоров Intel, видеокарты NVIDIA и даже настольная линейка процессоров 3D V-Cache от AMD.