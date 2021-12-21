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Разработчики Эфира сделали первый шаг к переходу на Ethereum 2.0 – запущена тестовая сеть Kintsugi
Тестовая сеть займётся подготовкой к слиянию существующей сети Эфира и Beacon Chain
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Уже несколько лет переход Эфириума на протокол Proof-of-Stake является эдакой страшилкой для майнеров. Время от времени в информационное поле попадает Виталик Бутерин, вещающий о тех или иных изменениях. В последний раз это случилось неделю назад, когда он решил опубликовать дорожную карту, позволяющую оценить каким Эфир станет в ближайшие годы. Именно в ближайшие годы, поскольку даже сам Виталик признался, что реализация некоторых идей слишком масштабна. Почитать об этом можно в нашем материале.

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Многие майнеры полагают, что Ethereum 2.0 так и останется детской страшилкой. Им кажется, что разработчики ещё долго не решатся на столь радикальный шаг, поскольку это приведёт к массовым возмущениям среди потерявших возможность дохода майнеров. В подтверждения этой точки зрения можем предложить обратить внимание на график сложности добычи Эфира. Как видите, кривая стабильно растёт, а значит количество фермеров увеличивается. Поскольку всё это строится на обычных видеокартах, то нет ничего удивительного в том, что даже в России майнеры стали активно скупать видеокарты на волне снижения цен на подобную продукцию. Кроме того, совсем недавно был снова перенесён старт хардфорка Бомбы сложности, что подтвердило неспособность разработчиков совершать волевые действия.   

Как оказалось, иногда даже самые невероятные истории могут стать реальными. Сообщается, что команда разработчиков активировала первую тестовую сеть Kintsugi, в задачи которой входит изучения результатов слияния блокчейна сети Эфира и Beacon Chain. Напомним, в данном случае речь идёт о закрытой сети, в которой протокол Proof-of-Stake уже активен, а любой владелец 32 монет в Эфире может заблокировать их в надежде получить за это награду в будущем. Пока размер награды не определён, а хардфорк, в рамках которого держатели получат награды, ещё даже не получил названия и сроков выхода.

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Сеть Kintsugi должна исключить все риски во время слияния, доказав безопасность, а также выявив любые возможные проблемы. Важно понимать, что запуск Kintsugi – это ещё не Ethereum 2.0, но идея жива, под неё пишутся проекты, а реализация доверена целой команде разработчиков. Как только будут получены первые доказательства безопасности слияния, можно будет говорить о запуске следующих фаз перехода на Proof-of-Stake. Увы, но всё это держится в тайне. По словам одного из основателей криптовалюты (Джозефа Любина), слияние состоится не раньше второго квартала 2022 года. Он не исключил, что это произойдёт и в 3 квартале, поэтому геймерам придётся ждать очень долго, ведь майнеры продолжают наращивать мощности своих ферм. 

#криптовалюта #эфир #ethereum 2.0 #beacon chain
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