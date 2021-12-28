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Zelot За пост начислено вознаграждение
Блогер обнаружил, что новый Core i9-12900K лишён поддержки технологии разгона Intel Adaptive Boost
Получается, что поддержка есть только на процессорах Core i9-11900K и Core i9-11900KF
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Если у вас есть какие-то вопросы относительно скорого анонса процессоров Alder Lake-S с заблокированным множителем, то обращайтесь в наш материал. Там можно изучить список, тактовые частоты и многие другие параметры. Напомним, официальный анонс ожидается уже 4 января, а в качестве даты продажи значится 5 января. Неясно, доедут ли новые камни до российского рынка, или первую партию направят в Европу и США. В тот же день в продаже появится линейка бюджетных материнских плат. В прессу уже попадали данные о некоторых моделях производства Gigabyte и ASRock, созданных на основе чипсета H610. Сообщается, что в Китае самые бюджетные материнские платы будут доступны за 86 долларов на старте. Что любопытно, они предлагают поддержку M.2 и PCIex16, а значит могут вызвать повышенный интерес как среди обычных пользователей, так и среди тех, кто предпочитает бюджетные сборки. Эксперты ожидают, что одним из наиболее популярных процессоров 2022 года станет Core i5-12400F. Он лишён малых ядер и способен покорить тактовую частоту 4.4 ГГц. При стоимости в 180 долларов он с лёгкостью обходит более дорогие Ryzen 5 5600X и Core i7-11700K в играх.

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И всё же, энтузиасты предпочитают гораздо более мощное железо. Пожалуй, самым желанным камнем в 2021 году стал 16-ядерный Core i9-12900K. Споры о том, является ли он самым быстрым игровым процессором на планете не утихают вот уже два месяца, но в данном случае нас интересуют более любопытные подробности. Если вы помните, то в 2021 году Intel с гордостью представила новую технологию Adaptive Boost. Она оказалась доступна только для Core i9-11900K и Core i9-11900KF и давала ощутимую прибавку в некоторых сценариях. Важным условием было наличие эффективной системы охлаждения, поскольку Adaptive Boost крайне чувствительна к температурам.

Выше можно увидеть принцип действия данной технологии. Как видите, шесть из восьми ядер при активации Adaptive Boost способны достигать тактовой частоты в 5.1 ГГц, что на 300 МГц выше, чем во время штатного режима. Intel позиционировала данную технологию в качестве простого разгона для тех, кто не хочет напрягаться с тактовыми частотами, при этом все действия систему будет совершать в автоматическом режиме.

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Согласитесь, приятно, когда ваш процессор сам разгоняется. Похоже, что Adaptive Boost на процессорах Alder Lake-S не работает. В ходе недавних тестов блогер доказал, что Core i9-12900K не способен поднимать тактовую частоту выше 4.8 ГГц при активной технологии разгона. Результат подтвердили читатели, которые заявили, что пока Adaptive Boost на Core i9-12900K не работает. Предполагается, что автоматический разгон может стать эксклюзивом для ещё не анонсированного Core i9-12900KS. Напомним, речь идёт о флагмане, который сможет достигать 5 ГГц на всех ядрах.

#intel #процессоры #core i9-12900k #adaptive boost
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