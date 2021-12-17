Обычно новое поколение процессоров выходит с периодичностью раз в год. Такому графику следуют как Intel, так и AMD. Поскольку планы составляются на несколько лет вперёд, то, чаще всего, они не корректируются. Чаще всего, но не всегда, ведь в планы может вмешаться дефицит полупроводников или жадность конкурентов. К примеру, в 2021 году мы не увидели и не увидим новых процессоров Ryzen на архитектуре Zen 4. Представители AMD ещё в 2020 году уверяли, что полностью готовы начать производство в середине 2021 года, но рынок распорядился иначе, ведь большую часть производственных мощностей TSMC скупила Apple. В 2022 году главным партнёром тайваньского контрактника останется яблочная компания, но AMD уверенно выходит на третью позицию с показателем 4.39% всех мощностей (у Apple 25.93%).
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А вот у Intel таких проблем нет. Процессоры серии Alder Lake-S штурмуют рынок, а ответить им просто нечем. Согласно некоторым утечкам, в первой половине 2022 года AMD выпустит обновлённую серию Ryzen с 3D V-Cache. Она будет основана на уже знакомой нам архитектуре Zen 3, но получит прирост производительности на 15% по сравнению с уже присутствующими на рынке моделями. Именно эта серия должна составить конкуренцию Alder Lake-S. Было бы наивно думать, что Intel будет сидеть в ожидании удара со стороны AMD. Как сообщается, синие готовятся ответить ещё более прокачанным Core i9-12900KS. Предполагается, что данный процессор будет представлен на CES 2022.
Впервые прокачанная версия флагмана появилась в рамках девятого поколения – Core i9-9900KS. Она предлагалась в ограниченной партии и стоила на 50 долларов дороже стандартной модели. Спрос на процессор был высокий, поскольку многие хотели получить продукт, имеющий штатную тактовую частоту на уровне 5 ГГц. Похоже, что Core i9-12900KS предложит ещё более внушительные показатели. Максимальная тактовая часта для одного ядра в сети не засветилась, но аналитики уверены, что на этот раз Intel выжмет из процессора 5 ГГц на всех ядрах одновременно.
Сегодня нет даже предполагаемой даты выхода нового процессора. На конференции CES 2022 ожидается презентация расширенной линейки Alder Lake-S, включающей процессоры с заблокированным множителем и со сниженным энергопотреблением до 35 Вт. Там же покажут и материнские платы на чипсетах H670, B660 и H610. Предполагается, что они позволят увеличить продажи процессоров нового поколения за счёт поддержки оперативной памяти DDR4.