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Полная информация о CPU Intel Alder Lake за 2 недели до анонса – цены, тактовые частоты и TDP
Core i5-12400F получит цену до 200 долларов и отличную производительность в играх
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В большинстве случаев выбор процессора определяется несколькими факторами, среди которых цена самого процессора оказывает не всегда решающее действие. Например, в российском магазине есть Core i5-12600K, который в коробочном варианте можно купить за 26 790 рублей. Есть Ryzen 7 5800X, цена которого зафиксирована на отметке – 35 590 рублей. Оба примерно равны, а в играх разница достигает несколько кадров в секунду при наличии мощной видеокарты. На самом деле многое зависит от конфигурации оперативной памяти, ведь более дорогая DDR5 увеличивает общую производительность системы. И всё же, несмотря на кажущуюся разницу в 10 000 рублей в пользу Intel, многие предпочтут камень AMD. Всё дело в цене на материнские платы, ведь для Core i5-12600K вам придётся докупать плату за 250 долларов, а Ryzen 7 5800X будет прекрасно себя чувствовать на средней В450.

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В начале следующего месяца (5 января) на прилавки поступят материнские платы на бюджетных чипсетах H610 и B660. Это должно поменять расстановку сил на рынке и снизить цену на сборку системы на процессорах Intel Alder Lake. Есть сведения о том, что первое время будет наблюдаться дефицит чипсетов, но это неточно. Мало того, тогда же в продаже появятся и другие камни. Ранее в прессу попадали только предварительные утечки по некоторым из процессоров с заблокированным множителем, ну а сегодня у нас есть почти полная информация по всей линейке.

Один из наиболее интересных процессоров – это Core i9-12900. Он не обладает разгонным потенциалом, но держит из коробки тактовую частоту 5.1 ГГц. Также у него есть 8 больших и 8 малых ядер, что выгодно отличает его от менее дорогих камней. Предполагается, что он будет стоить 520 долларов, что многим кажется манной небесной по сравнению с ценами на процессоры Ryzen 5000-й серии.

Не менее любопытен Core i7-12700. Здесь у нас отсутствие доступа к разгону, что позволяет не задумываться о дорогостоящей материнской плате. В итоге вы можете купить B660 до 150 долларов, получив возможность буста оперативной памяти. 8 больших и 4 малых ядра вкупе дают нам 12 ядер и 20 потоков, а тактовая частота 4.9 ГГц приятно порадует экономных геймеров. Предполагаемая цена – до 360 долларов. Весьма неплохо, ведь это уровень Ryzen 5 5600Х, который даже близко не стоял возле Core i7-12700.

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Все остальные новинки, начиная с Core i5-12600, лишены малых ядер. Может быть это и к лучшему, ведь пока данная технология не показала своих преимуществ над привычной. Обречён на популярность Core i5-12400. Он позволит получить отличные показатели в играх при наличии неплохой видеокарты. Здесь 6 больших ядер, а тактовая частота до 4.4 ГГц. Что до цены, то версия Core i5-12400F с отключённым графическим чипом будет стоить 180 долларов, что непременно заставит AMD пересмотреть цены на свои переоценённые процессоры.

#процессоры #intel alder lake #core i5-12400f #core i7-12700
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