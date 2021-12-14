Новый 6-ядерный Core i5-12400F будет стоить дешевле 200 долларов, но предложит более высокую скорость, чем более дорогостоящие процессоры

Сегодня у потенциальных покупателей серии Alder Lake есть целый ворох проблем, решить которые просто нереально. Кажется, что процессоры получились быстрыми, а цены на них ниже, чем аналогичные по производительности у AMD. Вот только мы забываем, что нужно покупать материнскую плату за 250 долларов. Поскольку многие пользователи не занимаются разгоном, то для них переплата кажется неоправданной. Но куда хуже полное отсутствие в магазинах оперативной памяти нового стандарта. DDR5 иногда заглядывает на вторичный рынок, но за удовольствие придётся платить в 3 раза дороже, чем за комплект идентичного объёма DDR4-3200.

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Похоже, часть проблем решить Intel решит в самое ближайшее время. Уже в начале следующего года в продажу поступят менее дорогие материнские платы серий H670, B660 и H610. Они ощутимо снизят затраты на сборку, ну а одновременно ожидается выход процессоров с заблокированным множителем. Одним из наиболее интересных и массовых камней может оказаться Core i5-12400F, либо его версия с интегрированной графикой. Ожидается, что он будет стоить дешевле 200 долларов, предлагая огромный прыжок в производительности.

Выше и ниже есть несколько тестов, свидетельствующих об огромном потенциале народного 6-ядерника. Core i5-12400F выступил против Core i7-11700K и Ryzen 5 5600X. Согласно данным Cinebench R23, новинка обходит Ryzen 5 5600X на 19% в многопоточных задачах и на 11% в однопотоке. В TimeSpy Core i5-12400F оказался на 13% быстрее процессора AMD, а вот 8-ядерный Core i7-11700K всё же оказывается быстрее. Что до игр, то новинка пусть всего на несколько процентов, но быстрее всех остальных участников, включая более дорогой 8-ядерный камень.

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Отметим, что Core i5-12400F не получит малых ядер, основываясь на Golden Cove (P-Core). Тактовая частота составит до 4.4 ГГц на одном ядре и до 4 ГГц на всех ядрах. TDP составит 65 Вт, но одним из ключевых преимуществ нового процессора станет поддержка оперативной памяти DDR4 с возможностью разгона. Это значит, что вы сможете купить 32 Гб DDR4-3200 за какие-то 10 000 рублей, процессор за 15-17 тысяч и материнскую плату до 8000 рублей. Если пытаться собрать нечто подобное на Ryzen 5 5600X (стоит более 300 долларов), то мы получим прибавку к стоимости из-за более дорогого процессора. Ну а дорогие материнские платы для Alder Lake потребуют переплаты за оперативную память и флагманский чипсет.