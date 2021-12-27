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Предварительные цены на бюджетные материнские платы Intel 600-й серии – ASRock H610 за $86
В начале 2022 года появится реальная возможность собрать мощные недорогой компьютер
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Процессоры Alder Lake-S уже 2 месяца находятся в продаже, но пока не вызвали ажиотажного спроса у потенциальных покупателей. Европейские цены на новые камни снижаются, что в обычных условиях привело бы к росту продаж, но в настоящее время есть несколько препятствий, стоящий на пути экспансии Intel. Прежде всего стоит упомянуть дефицит оперативной памяти DDR5. Даже спустя два месяца новая ОЗУ так и не появилась в магазинах. Приходится констатировать, что перекупщики бесконтрольно завышают цены на поступившие к ним линейки, а ведь нам с вами известно, что стоимость DDR5 будет значительно дороже находящейся в продаже DDR4.

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5 января в продажу должны поступить новые процессоры с заблокированным множителем, а также материнские платы Intel H670, B660 и H610. Многие наши читатели предпочитают более дорогие продукты, поскольку только чипсет Z690 позволяет воспользоваться потенциалом Core i9-12900К и аналогичных камней. И всё же, многие покупатели Core i5-12400F предъявляют минимальные требования к материнским платам, поэтому для них данная информация будет весьма кстати.

Как сообщается, некоторые материнские платы Gigabyte и ASRock на базе чипсета H610 позволят собрать действительно мощную бюджетную машину, как бы странно это не звучало. К примеру, модель H610M-HDV стоит 549 юаней или 86 долларов и включает слот M.2 Ultra, 1x PCIex16, а также множество современных портов, которые ещё год назад можно было встретить исключительно на флагманских материнских платах. Производитель отмечает, что количество материнских плат достаточное для удовлетворения запросов рынка.

Немного дороже ASRock B660M-HDV. В данном случае нужно будет заплатить 639 юаней или 100 долларов, что компенсируется наличием ещё одного слота Hyper M.2 и несколькими дополнительными портами USB. Доступны и более дорогие платы, в которых можно встретить улучшенную систему подачи питания, расширенные настройки и многое другое, без чего начинающий оверклокер не мыслит своей жизни. Поскольку на большинстве материнских плат (за исключением H610) будет доступен разгон памяти, то нет ничего удивительного, что любители выжать всё из своего железа предпочтут заплатить на 30 долларов больше.

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Напомним, анонс линейки материнских плат на бюджетных чипсетах состоится в рамках выставки CES 2022. Российские цены пока неизвестны, поэтому мы можем только предполагать, сколько же будут стоить самые недорогие платы в отечественной рознице.

#материнские платы #h610
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