BestBuy опубликовал цены на всю линейку новых процессоров Intel

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Вчера в сети появились данные о спецификациях и ценах на новые процессор Intel. Речь идёт о серии Alder Lake без разблокированного множителя. Поскольку на тот момент цены были неточными, то приходилось оперировать огромной вилкой, во многих случаях превышающей 50 долларов. Сегодня более точную информацию на этот счёт предоставил крупный ритейлер BestBuy. Он перечислил часть процессоров, указав на каждый из них розничную цену с учётом налогов.

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Как обычно, у экономных геймеров могут вызвать интерес камни без интегрированного графического чипа. К примеру, Core i9-12900F оценён в 510 долларов. А ведь это всё тот же 24-поточный 16-ядерный чип с тактовой частотой выше 5 ГГц.

Неплохо сэкономить можно и на Core i7-12700F. Сравните: Core i7-12700KF стоит 410 долларов, а версия без разблокированного множителя – 330 долларов. Покупателей скоростного камня ждут 4.9 ГГц тактовой частоты и огромный запас производительности.

Не менее интересен Core i5-12600KF. По сравнению с версией, включающей iGPU, он предлагается на 30 долларов дешевле и стоит 370 долларов. В данном случае процессор имеет разблокированный множитель, что позволяет увеличить его и без того высокую тактовую частоту с 4.9 Ггц до 5 ГГц и выше.

Вне всякого сомнения, лидером продаж станет именно Core i5-12400F. И здесь дело не в тактовой частоте 4.4 ГГц, ни в 6 ядрах и 12 потоках, а в огромном приросте производительности в играх. Изучите тесты, в которых бюджетник за 180 долларов оказался быстрее более дорогостоящих Ryzen 5 5600X и Core i7-11700K в реальных играх. При наличии недорогой материнской платы за 100 долларов у потенциальных покупателей этого камня появится возможность собрать мощную систему за копейки.

Для любителей экономить есть Core i3-12100F. Здесь всего 4 ядра, но и цена соответствующая – 110 долларов. Подобный процессор будет прекрасно себя чувствовать на самых бюджетных материнских платах на чипсете H610. При наличии нормальной видеокарты можно получить мощную машину с огромной экономией.

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Изучить характеристики большинства процессоров можно в нашем материале. Кроме того, на сайте Videocardz содержится таблица с точными ценами на многие другие процессоры, о которых мы не говорили. Возможно, кому-то будет интересно уже сегодня запланировать покупку нового камешка. Стоит помнить, что российские цены отличаются от американских, поэтому стоит дождаться пересчёта в евро.