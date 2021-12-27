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Почему я в 2022 году не буду покупать флагманы NVIDIA, а Radeon RX 6900XT считаю оптимальным выбором

Какую бы видеокарту я купил прямо сейчас, если бы меня никто не ограничивал в средствах? Выбор заманчивый, вот только ни GeForce RTX 3080 Ti, ни GeForce RTX 3090 в моём списке нет
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На дворе конец декабря 2021 года, а значит будет справедливо отметить, что данная информация справедлива и для года 2022, поэтому приступим. Представьте себе, что я решил купить новую видеокарту. Нет, не подержанный разношенный тапок с барахолки, который выбросил на помойку майнер, а полноценную новую игровую модель. Деньги у меня есть, но я ещё не определился с тем, какую же вообще стоит взять здесь и сейчас. Я бы сказал, что данный сценарий актуален не для всех, но многие работающие люди вполне способны хотя бы раз в три года позволить себе купить новую видеокарту. Если раньше было гораздо проще выделить на свои развлечения около 500 долларов, получив огромный запас мощности, то сегодня аналогичные модели стоят около 100 000 рублей. Давайте разберём несколько видеокарт, которые я считаю наиболее перспективными, а после сделаем выводы.

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Если бы я сегодня покупал видеокарту и у меня не было бы жёстких ограничений, то я бы взял Radeon RX 6900 XT. Не пишите, что GeForce RTX 3090 лучше, в данном случая я имею в виду оптимальный выбор, а не бесполезную переплату за кусок переоценённого текстолита. Radeon RX 6900 XT быстрее GeForce RTX 3080 и в большинстве сценариев равна или быстрее GeForce RTX 3080 Ti. При этом модель производства Gigabyte получила отличную систему охлаждения и огромный запас мощности. Блок питания лучше купить с запасом. Я бы порекомендовал что-то на 1000 Вт, ведь следующее поколение окажется ещё прожорливее. Единственный минус, который я вижу в данной видеокарте – это низкая эффективность в трассировке лучей. От себя добавлю, что уже давно являюсь обладателем видеокарты GeForce RTX 2070 Super, но всегда отключаю данную опцию в играх. Производительность падает, никакой реалистичности я не вижу, а вот странные световые эффекты порой сильно раздражают. В связи с этим у меня часто возникает ощущение, что разработчики живут в другой реальности, где любая искра вызывает настоящий танец света. Я бы посоветовал  этим ребятам почаще выходить ночью на улицу, может после этого в играх и появится реалистичная трассировка лучей.

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Предположим, что я всё же ограничен в деньгах, и у меня есть чуть больше 100 000 рублей. В таком случае я возьму Radeon RX 6700 XT. Не согласны? Обоснуйте свои заявления предметно в комментариях, а я продолжу. Самая недорогая GeForce RTX 3070 стоит 120 000 рублей, но она явно уступает Radeon RX 6700 XT производства PowerColor. Быстрее будет только версия GeForce RTX 3070 Ti, но цена на неё стартует со 135 тысяч, поэтому нет никакого смысла переплачивать. Повторюсь, любители трассировки со мной не согласятся, но эффекты «вырви глаз» не для меня. Может быть, я играю не в те жанры, но пока мой выбор пал именно на Radeon RX 6700 XT.

GeForce RTX 3060 Ti мне не нравится от слова совсем, ведь она всего на 10 000 рублей дешевле, но намного медленнее указанной выше Radeon RX 6700 XT. Поскольку большинство покупателей в первую очередь в тексте ищут волшебное слово «NVIDIA», то выбор для них очевиден. GeForce RTX 3060 Ti будет тянуть все игры в 1080р ещё года четыре без компромиссов и несколько лет в разрешении 2К. Это значит, что покупка такой видеокарты – это отличный задел на будущее. Повторюсь, что я бы её не стал покупать, но в качестве альтернативы следующей модели AMD она сойдёт.

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Идём дальше. Предположим, что мне срочно понадобилась большая часть денег, которые я планировал потратить на видеокарту. Что остаётся? Radeon RX 6600 XT! Я бы сказал, что в текущей серии AMD сделала настоящее чудо. Подумайте сами, у флагманов NVIDIA гораздо шире шина, но они проигрывают красным, цена которых ниже. Одна из главных причин – это скоростной Infinity Cache, но я бы не стал сбрасывать архитектурные преимущества со счетов. В результате Radeon RX 6600 XT оказывается везде быстрее GeForce RTX 3060. При этом разница в цене в пользу Radeon RX 6600 XT, поэтому я не вижу никаких причин покупать середняк от NVIDIA. А вот брать Radeon RX 6600 категорически не советую. Дело в том, что младшую и старшую модель разделяет всего 5000 рублей, а вот производительность у последней удручает. Только Radeon RX 6600 XT, не ведитесь на сомнительную экономию.

Далее можно увидеть несколько моделей серии GeForce GTX 1660, цена на наиболее скоростные из которых аналогична стоимости Radeon RX 6600 (67 000 рублей). С моей точки зрения, GeForce GTX 1660 SUPER – это тупиковая ветвь развития, которая даже сегодня с трудом справляется с высокими настройками в разрешении 1080р. Если у вас есть всего 60 000 на видеокарту, то купите за 30 тысяч GeForce GTX 1650, а остальные переведите в доллары. 400 баксов будут мирно лежать у вас в верхнем шкафчике стола (или в нижнем, как вам больше нравится), а черед год вы купите на них либо GeForce RTX 4060, либо аналогичную по стоимости модель от AMD. Ну а всё это время придётся пострадать, ведь GeForce GTX 1650 – это самый настоящий компромисс, который пусть и позволяет вам играть во все игры, но с лёгким дискомфортом в виде средневысокого качества графики.

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Хочу заметить, что во многом причина моего выбора заключается в неадекватных ценах, ведь в реальности GeForce RTX 3070 Ti должна стоить так же как и Radeon RX 6700 XT, ну а GeForce RTX 3080 Ti быть на каких-то 10 000 рублей дороже Radeon RX 6900 XT. Скорее всего, если бы всё было именно так, как должно быть, я бы остановился на абсолютно иных моделях. Или нет, время покажет, ведь в конце 2022 года я планирую купить новую видеокарту. 

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