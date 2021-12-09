Обновление от 9 декабря никак не повлияет на доходы майнеров

Если верить откровениям Виталика Бутерина, то спустя несколько лет он сильно пожалел о том, что взял в команду некоторых людей, которые стали полноправными создателями криптовалюты и имеют право голоса в решении тех или иных вопросов. На самом деле мы вообще ничего не знаем о том, как принимаются те или иные решения относительно приближающихся хардфорков и любых других изменений в сети Ethereum. Предполагается, что между основными разработчиками нет консенсуса не только по срокам, но и ключевым моментам, которые должны определить судьбу Эфира.

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К примеру, переход на Proof-of-Stake (PoS) должен был состояться несколько лет назад, но сегодня майнеры испытывают некоторые неудобства только из-за хардфорка London, который не только снизил комиссии, но и сжигает немалую часть монет. К примеру, на момент написания данного материала таким способом было уничтожено 1 152 232 монеты на 5 миллиардов долларов. Стоит понимать, что прошло всего 124 дня, а убытки майнеров будут только расти в будущем. В начале 2021 года тот же Виталик Бутерин заявлял, что переход на доказательство владения произойдёт через 6 месяцев. Все сроки давно вышли, но ничего подобного не случилось. Мало того, 1 декабря должен был быть активирован хардфорк «Бомба сложности». Он предполагает снижение доходности майнинга за счёт увеличения времени генерации каждого блока в сети. На данный момент блок появляется раз в 13 секунд. Логика хардфорка состояла в том, чтобы увеличить это время до 20 секунд.

Ранее разработчики решили, что время для «Бомбы сложности» ещё не наступило, поэтому её лучше перенести на более поздний период. В качестве такового был назван июнь 2022 года. В комментариях сказано, что это не значит, что активация хардфорка состоится летом следующего года. Так, если консенсус между разработчиками не будет достигнут, то «Бомба сложности» задержится на неопределённый период. В то же время известно, что прогнозируемая задержка времени генерации блока к июню увеличится на 1 секунду и ещё на 5 секунд к июлю. Скорее всего, если решение о появлении хадфорка не будет принято, последние 5 секунд отменят.

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В рамках сегодняшнего обновления Arrow Glacier стоит ожидать задержек в отправке и получении переводов в сети Ethereum. Некоторые биржи уже предупредили об этом своих клиентов. Разработчики пишут, что проблем с совместимостью не будет, а обновление случится в блоке #13 773 000.