Если видеокарт Radeon RX 6000 почти нет в продаже, то как геймеры вообще могли их купить? Изучаем мнение Главы АМД по этому вопросу

Если вы ещё не читали наш новый материал, то скорее исправлять упущенную возможность. Изучили? Тогда движемся дальше. Как вы поняли, видеокарты Radeon RX 6600 ХТ и Radeon RX 6600 съели мыши. Вообще можно найти много причин, почему данные карты не попали в статистику Steam. Например, вся партия затонула при доставке из Китая. Или: на летающих тарелках у инопланетян слабые энергосистемы, поэтому им пришлось отказаться от видеокарт NVIDIA, которые слишком горячие и потребляют много электричества. А может просто геймеры, купившие Radeon RX 6600/ХТ, принципиально не используют Steam? Вдруг они предпочитают другие сервисы, а на самом деле обе видеокарты являются самыми продаваемыми моделями ноября? Можно сколько угодно придумывать оправдание, но от этого ничего не изменится, ведь сегодня продукция AMD стала лакомым кусочком для майнеров.

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Мы уже много раз отмечали, что главная проблема видеокарт NVIDIA последнего поколения состоит в алгоритме снижениях хешрейта LHR, что понижает эффективность добычи Эфира. Серия Radeon RX 6000 в этом плане куда интереснее и дешевле. Увы, вместо того чтобы предпринять по этому поводу хоть какие-то действия, глава AMD продолжает уверять нас в том, что Radeon RX 6600 ХТ и другие вообще не попали к майнерам. В первую очередь Лиза Су заявила, что в последнем квартале количество выпущенных видеокарт ощутимо возросло. Мало того, влияние майнеров на поставки Radeon RX 6000 незначительно.

Лиза Су продолжает заявлять, что не считает майнеров проблемой, поскольку большинство поставленных видеокарт попадают геймерам. Она уверена, что основные поставки иду по розничным каналам, а проблема майнинга сильно преувеличена. Лиза Су признала, что несколько лет назад криптовалюты действительно оказались настоящим вызовом, но сегодня фермеры не являются проблемой для игрового бизнеса AMD. В данном случае мы бы предложили госпоже Лизу Су лично перейти на сайт статистики Steam и пояснить полное отсутствие её продукции в списке самых покупаемых видеокарт ноября и вообще прошедшего года.

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Очевидно, что глава AMD пытается делать хорошую мину при плохой игре. Сегодня Radeon RX 6600 ХТ и вся новая серия видеокарт пала жертвой майнеров и перекупщиков. Мы не станем утверждать, что действия NVIDIA намного эффективнее, ведь стоимость серии GeForce RTX 3000 превышает все допустимые пределы. И всё же, NVIDIA смогла наладить поставки своих графических чипов ОЕМ-партнёрам, которые благодаря выпуску ноутбуков хоть как-то решают проблемы с доступом к новым играм. Мобильная GeForce RTX 3060 далеко не самая идеальная видеокарта, но когда речь идёт о полном отсутствие предложений, то геймеры всегда выберут слегка урезанную мобильную версию, чем вообще ничего.