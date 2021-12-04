В ноябре больше всего геймеров перешли на ноутбуки на базе видеокарты GeForce RTX 3060

Как оценить популярность той или иной видеокарты у геймеров? Можно попытаться опросить знакомых и друзей. Но, часто, вы просто составите перечень хлама, который с трудом тянет Тетрис на минималках в 720р. Есть вариант изучить статистику продаж, которую предоставляют и NVIDIA, и AMD. Проблема в том, что там указана лишь прибыль в процентах и доходы за квартал, тогда как нас интересуют количественные показатели. Всё это значит, что приходится обращаться в Steam, где доступна помесячная статистика, а также есть данные по всем популярным моделям, которые продаются или продавались в последние годы.

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Прежде всего нас интересует показатель динамики за месяц на отрезке с 1 по 30 ноября. Как видите, на первом месте мобильная версия GeForce RTX 3060. Стоит отметить, что ноутбуки с такой видеокартой в буквальном смысле наводнили Европу на распродаже в Чёрную пятницу и стоили около 1200 долларов. Отдельные модели продавались и дешевле, поэтому европейские геймеры ощутимо подняли статистику по данному графическому чипу. Скорее всего на втором и уж точно на третьем месте тоже мобильные GPU. Всё просто, настольной GeForce RTX 3060 Ti в продаже почти нет, а GeForce RTX 3050 Ti пока существует только в мобильном варианте.

На 9 месте разместился класс устройств, оснащённых видеокартами AMD. Скорее всего – это гибридные процессоры с iGPU Radeon одного из последних поколений. Поскольку таковых немало, их объединили в одну категорию. Небольшая часть геймеров купила процессоры с графикой Intel Iris Xe Graphics и UHD Graphics без дополнительной дискретной видеокарты. Заметна тенденция перехода геймеров на игровые ноутбуки. Настольные аналоги слишком дорогие, поэтому выбора особенно нет. Мы бы не стали преувеличивать эффективность такого перехода, поскольку не так давно могли убедиться в низкой эффективности мобильных видеокарт. Изучите наш материал, где это доказано в тестах.

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И вот здесь самое время вспомнить о видеокартах Radeon RX 6600/6600 ХТ. Без сомнения это отличные игровые решения, которые предлагают высокий уровень производительности, одновременно обладая низким энергопотреблением. Это также значит, что обе модели почти не греются под нагрузкой, обладают низким уровнем шума и просто идеально впишутся в любой игровой компьютер. Было бы логично найти хотя бы одну такую карту в списке наиболее покупаемых в Steam. Где же они? Увы, но геймеры если и получили незначительное количество Radeon RX 6600 ХТ, то их число никак не отразилось на статистике. Игровой сервис не показывает десятые доли процента, но сам факт, что ни одна из новых геймерских видеокарт не засветилась в Steam говорит о том, что их разобрали майнеры.