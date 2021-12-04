Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Стоит ли покупать ноутбук с игровой видеокартой – мобильная GeForce 3080 теряет 47% fps в тесте JT
Настольная видеокарта GeForce RTX 3080 оказалась на 47% быстрее своего аналога в ноутбуке
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты

Если вы загляните на европейские сайты, то, к своему удивлению, обнаружите, что там можно купить ноутбук на процессоре Ryzen 5 5600Н и видеокарте GeForce RTX 3060 за 1500 долларов. Учтите, что это самая обычная цена без скидок, ведь во время недавней «Чёрной пятницы» отдельные модели продавались за 1200 долларов и дешевле. При этом в комплекте идёт качественный дисплей, 16 Гб оперативной памяти и твердотельный накопитель на 512 Гб. Сегодня мы не будем давать ссылки на подобные позиции, поскольку задача данного материала отличается от простого указания цен на ноутбуки в Европе. И всё же, может показаться, что перед нами совершенно нелогичная ситуация, когда по цене настольной видеокарты вам предлагают полный комплект с ноутбуком.

реклама

На самом деле чудес не бывает. Начнём с того, что производители лэптопов покупают железо дешевле, чем оно стоит в рознице, но дело даже не в этом, ведь многие считают, что поместить в небольшой корпус скоростную видеокарту без потерь скорости просто невозможно. Сегодня мы обратимся на канал Jarrod'sTech. Автор провёл масштабное тестирование и готов представить нам все доказательства за и против приобретения ноутбуков с игровыми видеокартами. Пожалуй, единственный минус тестирование – это лэптоп с флагманской видеокартой GeForce RTX 3080, тогда как большинство всё же останавливается на чём-то попроще. В данном случае поделать ничего нельзя, поэтому мы попытаемся немного расширить выводы, которые делает автор. Посмотреть видео можно через абзац, ниже скриншоты с показателями fps. На этот раз мы не объединяем их в таблицу, поскольку данных слишком много, и они могли бы усложнить восприятие материала.


Автор не только изучил показатели в 17 играх, но и составил график, доказавший, что мобильная версия GeForce RTX 3080 на 47% отстаёт от своего настольного аналога (в разрешении 2К). Если перевести это на понятный язык, то за красивыми цифрами стоит потеря половины производительности. Это так, если бы вы купили GeForce RTX 3080, но получили GeForce RTX 3060. Играть можно, лагов на высоких настройках в разрешении 1080р нет, но стоит только задуматься о повышении разрешения до 2К, как урезанный графический чип даёт о себе знать. Можно, конечно, не увеличивать разрешение дисплея, но в таком случае зачем вы вообще брали GeForce RTX 3080?

Нет никаких сомнений, что покупка игрового ноутбука с мощной видеокартой – это выгодно. Вы получаете всё в одном, после чего можете сразу же ворваться в игровой мир почти без ограничений. Учтите, если вы покупаете ноутбук на базе видеокарты GeForce RTX 3060, то с высокой вероятности получите аналог GeForce RTX 2060, или чуть медленнее. Сегодня даже этого достаточно для игр в 1080р, но ведь ноутбук вы берёте не на год, а после не сможете сделать апгрейд. Это значит, что есть как минусы, так и плюсы, но знать о том, что под капотом мобильной GeForce RTX 3080 скрывается настольная GeForce RTX 3060, вы обязаны.

анонсы и реклама
ASUS 3060 Ti - смотри цену
Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
3080 MSI Gaming кардинально дешевле в Регарде чем везде
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>


+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бюджетная Intel ARC A380 с 6 Гб памяти станет конкурентом GeForce GTX 1650S и получит цену от $200
17
Эксперты РБК назвали 5 криптовалют, которые в ближайшее время могут сильно подешеветь
13
Появились подробности дорожной карты Western Digital: жёсткие диски объёмом до 30 ТБ
16
Nvidia представила официальные характеристики GeForce RTX 2060 12GB
21
Майнер InnoSilicon A11 Pro за $27 000 равен по хешрейту 32 GeForce RTX 3060 и окупается за 8.5 мес
33
Американские магазины начали снижать цены на процессоры Ryzen 5000 – Ryzen 7 5800Х подешевел на $120
86
Ремастер Gothic 1 находится в разработке – графика Next-Gen, новая боевая система и монстры
6
Samsung Galaxy A73 получит Snapdragon 750G, 108-МП камеру, защиту от воды и будет стоить $440
6
Флагманы Xiaomi 2020 года впервые получили MIUI 12.5 на Android 12
+
Американская компания Arcflash Labs запустила в продажу винтовку Гаусса
12
Арнольд Шварценеггер дарит подарки в рекламе Новогоднего наступления в World of Tanks
9
Глава Intel утверждает, что TSMC и Samsung до 40% своих затрат компенсируют за счёт государства
21
Графический ускоритель NVIDIA следующего поколения заметили в новом суперкомпьютере Kestrel
2
Бюджетная Radeon RX 6500 XT поступит в продажу в январе по цене от $250 – Wccftech
5
CEO AMD: не майнеры создавали дефицит видеокарт, а виновата в нём пандемия и работа на дому
53
ASUS ROG Phone 5s поступил в продажу в России с подарком за 6 000 рублей
5
Процессор Intel Core i3-12100 опережает AMD Ryzen 3 3300X
63
Nightfall — фанатский сиквел Dark Souls — выйдет на месяц позже запланированного
+
Seagate представила жесткие диски IronWolf Pro и Exos X20 емкостью 20 ТБ
18
POCO X3 Pro стал самым продаваемым смартфонов Xiaomi в Европе в «Чёрную пятницу»
8

Популярные статьи

8 причин, по которым я отказался от онлайн-сервисов музыки и вернулся на Winamp в 2021 году
259
О проблемах современных компьютерных корпусов
187
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid S280: премиум в деле
24
Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i5-10400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
28
Мои впечатления от игры Mafia III Definitive Edition. Продолжение о черных делах
6
Мои впечатления от игры Vietcong Fist Alpha
13
Section 8 и Section 8 Prejudice: краткий обзор
+

Сейчас обсуждают

Yilec
00:20
Ох, какой тут разлёт мнений 🤣
Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко — сын первого заместителя главы администрации президента РФ
Олег Чертков
00:16
Аргументы можно? Только потому, что ты не справился с его настроками? )))
8 причин, по которым я отказался от онлайн-сервисов музыки и вернулся на Winamp в 2021 году
ChAS
00:15
Его отец кстати - Сергей Кириенко, который сейчас в администрации президента РФ, некогда входил в либеральную партию СПС, где были оппозиционеры Немцов, Хакамада... Кириенко потом пригласили на госслу...
Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко — сын первого заместителя главы администрации президента РФ
Shuvalof Yuri
00:14
Как будет забавно глядеть на этих латнских парашников, когда их сдадут по спискам)
Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко — сын первого заместителя главы администрации президента РФ
Михаил
00:13
3600 нормальный процессор, давно снятый с производства, то что его продают не значит что его производят. Давно снят с производства, как 1 и 2 серия Всякие юниверсы и мидфэктори давно все продали.
Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i5-10400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
sevik68
00:12
молодец, знает прекрасно, что его тесла и десятой части всей нынешней капы не стОит
Илон Маск продал акции Tesla на сумму 1.01 млрд долларов
Adam Smith
00:12
красножопых старперов на феномах зацепил, не переживайте дед(в)ушки)))) как были тормозами с 2005 такие и поныне)))
Американские магазины начали снижать цены на процессоры Ryzen 5000 – Ryzen 7 5800Х подешевел на $120
Shuvalof Yuri
00:11
Когда нашу самую главную компанию спасут. Уже 30 лет ждем.
Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко — сын первого заместителя главы администрации президента РФ
Shuvalof Yuri
00:11
О, петушня лахтинская уже минусанула. Надеюсь, этим убогим за минус тоже платят?
Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко — сын первого заместителя главы администрации президента РФ
Shuvalof Yuri
00:09
Твое парашное мнение тут всем до болта.
Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко — сын первого заместителя главы администрации президента РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем