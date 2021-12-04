Настольная видеокарта GeForce RTX 3080 оказалась на 47% быстрее своего аналога в ноутбуке

Если вы загляните на европейские сайты, то, к своему удивлению, обнаружите, что там можно купить ноутбук на процессоре Ryzen 5 5600Н и видеокарте GeForce RTX 3060 за 1500 долларов. Учтите, что это самая обычная цена без скидок, ведь во время недавней «Чёрной пятницы» отдельные модели продавались за 1200 долларов и дешевле. При этом в комплекте идёт качественный дисплей, 16 Гб оперативной памяти и твердотельный накопитель на 512 Гб. Сегодня мы не будем давать ссылки на подобные позиции, поскольку задача данного материала отличается от простого указания цен на ноутбуки в Европе. И всё же, может показаться, что перед нами совершенно нелогичная ситуация, когда по цене настольной видеокарты вам предлагают полный комплект с ноутбуком.

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На самом деле чудес не бывает. Начнём с того, что производители лэптопов покупают железо дешевле, чем оно стоит в рознице, но дело даже не в этом, ведь многие считают, что поместить в небольшой корпус скоростную видеокарту без потерь скорости просто невозможно. Сегодня мы обратимся на канал Jarrod'sTech. Автор провёл масштабное тестирование и готов представить нам все доказательства за и против приобретения ноутбуков с игровыми видеокартами. Пожалуй, единственный минус тестирование – это лэптоп с флагманской видеокартой GeForce RTX 3080, тогда как большинство всё же останавливается на чём-то попроще. В данном случае поделать ничего нельзя, поэтому мы попытаемся немного расширить выводы, которые делает автор. Посмотреть видео можно через абзац, ниже скриншоты с показателями fps. На этот раз мы не объединяем их в таблицу, поскольку данных слишком много, и они могли бы усложнить восприятие материала.





Автор не только изучил показатели в 17 играх, но и составил график, доказавший, что мобильная версия GeForce RTX 3080 на 47% отстаёт от своего настольного аналога (в разрешении 2К). Если перевести это на понятный язык, то за красивыми цифрами стоит потеря половины производительности. Это так, если бы вы купили GeForce RTX 3080, но получили GeForce RTX 3060. Играть можно, лагов на высоких настройках в разрешении 1080р нет, но стоит только задуматься о повышении разрешения до 2К, как урезанный графический чип даёт о себе знать. Можно, конечно, не увеличивать разрешение дисплея, но в таком случае зачем вы вообще брали GeForce RTX 3080?

Нет никаких сомнений, что покупка игрового ноутбука с мощной видеокартой – это выгодно. Вы получаете всё в одном, после чего можете сразу же ворваться в игровой мир почти без ограничений. Учтите, если вы покупаете ноутбук на базе видеокарты GeForce RTX 3060, то с высокой вероятности получите аналог GeForce RTX 2060, или чуть медленнее. Сегодня даже этого достаточно для игр в 1080р, но ведь ноутбук вы берёте не на год, а после не сможете сделать апгрейд. Это значит, что есть как минусы, так и плюсы, но знать о том, что под капотом мобильной GeForce RTX 3080 скрывается настольная GeForce RTX 3060, вы обязаны.

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