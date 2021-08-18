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Ажиотаж вокруг Chia Coin стихает. Разработчики уже заработали достаточно, чтобы не волноваться о будущем своего детища. На самом деле слово «заработали» здесь не совсем уместно, ведь основную часть за них сделали обычные люди. Фермеры потратили свои кровные на покупку десятков и даже сотен жёстких дисков, сделали всё для роста популярности экосистемы, а основатели нарисовали себе 5 миллиардов долларов, выпустив невероятное количество монет ещё задолго до того, как майнинг стартовал. В итоге владельцы могут спокойно продавать виртуальные монетки, в то время как обычные майнеры вынуждены будут ещё несколько лет отрабатывать, ведь сложность растёт, а курс криптовалюты падает.

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Несколько недель стартовала очередная волна роста цифровых денег. Биткоин приблизился к отметке в 48 000 долларов, что потянуло за собой все остальные альткоины. Оживился и Chia, который со 190 подорожал до 300 долларов, при этом в то время как видеокарты начали прибавлять в цене, жёсткие диски остались на прежних позициях, что только подзадорило наивных фермеров. Сегодня Chia снова вернулся к затяжному падению. На момент написания материала токен торгуется на отметке в 242 доллара и постоянно снижается. Ждать он него чудес уже не приходится, но часто наши читатели прислушиваются не к голосу разума, а к знакомым, которые якобы слышали, как кто-то разбогател после установки фермы у себя дома. Мы не будем убеждать или переубеждать этих ребят. Сегодня в наши задачи входит описание минимальной конфигурации железа, которое нужно купить для добычи Chia Coin.

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Скорее всего вы сами способны подобрать себе процессор с материнской платой и памятью. Меньше 6 ядер брать не стоит. Кроме того, вам потребуется от 16 Гб ОЗУ и обязательный разъём М2 для скоростных твердотельных накопителей. Далее собираем всё это и покупаем 5 внутренних HDD объёмом 18 Тб каждый, а также 5 внешних жёстких дисков объёмом 12 Тб. Лучше всего остановиться на моделях, находящиеся на скриншотах ниже: 1, 2, 3. Такое количество накопителей даст нам 150 Тб объёма для построения около 1400 участков для фарма криптовалюты.

Поскольку на создание каждого участка требуется 8 часов, а 6 ядер позволяют генерировать сразу 6 графиков, то лучше запастись скоростным SSD на 2 Тб с отличными показателями выносливости. Это позволит ускорить процесс до 3 часов, что приведёт к увеличению числа графиков до 48 в сутки. Таким образом все участки можно засеять за 31 день. Если вы купите 8-ядерный процессор, то можно ускорить процесс. И вот сейчас самое время задать простой вопрос: готовы ли вы потратить 240 тысяч рублей на 5 внутренних жёстких дисков, 132 000 рублей на внешние накопители, а также 20 000 на SSD плюс около 40 000 на процессор с памятью, материнской платой и блоком питания? По самым скромным подсчётам получилась сумма в 400 000 рублей.