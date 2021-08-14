Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последние несколько дней интернет буквально разрывает от новостей о видеокарте Radeon RX 6600 XT. О чём только не пишут журналисты. В первую очередь читателей интересует реальная производительность в играх. В качестве конкурентки выбирают GeForce RTX 3060, которая оказалась на 5% медленнее новинки. Нам рассказывают о том, что покупка Radeon RX 6600 XT за 400 долларов – это чуть ли не самое выгодное вложение в жизни, а ведь в российской рознице отыскать дешевле 700 такую карту было нереально. Не менее активно обсуждают эффективность майнинга. Якобы, высокая энергоэффективность делает из новинки самую лучшую карту для добычи Эфира. Всё это весьма сомнительно, а часто просто притянуто за уши. Возможно, нужно просто провести правильное сравнение?

реклама

Ребята с канала Benchmark решили выяснить, что собой представляет Radeon RX 6600 XT по сравнению с Radeon RX 5700 XT. Возможно, на первый взгляд такой поворот вам покажется неверным, ведь последняя находится на уровень выше в продуктовой линейке, вот только всё это уже не важно, ведь отношение к той или иной линейке определяется стоимостью видеокарты. А здесь всё обстоит следующим образом: Radeon RX 6600 XT – 379 долларов; Radeon RX 5700 XT – 400 долларов. Поскольку первая продаётся от 700 долларов и выше, а последнюю можно было взять на старте за 500, все разговоры о неправильности сравнения считаем неверными.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 снова в продаже -22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Полагаем, что подводить итог среднего количества кадров в секунду будет нецелесообразно. Поэтому сразу перейдём к выводам. Если говорить о видеокарте в комплексе, учитывая цену и производительность, то перед нами крайне медленная и спорная модель. Она получила 8 Гб памяти и 128-битную шину, что гарантирует просадки в сложных сценах. Вот только разбирая отдельные моменты можно прийти к противоположным выводам. Итак, уже при переходе на следующее поколение AMD удалось снизить потребление энергии в 2 раза, добившись такой же производительности на небольшом графическом чипе. Это значит, что сама видеокарта дешевле, предлагая тот же уровень эффективности. Увы, всё это меркнет на фоне цены.

реклама

Сравните: GeForce RTX 3060 такая же быстрая, как и GeForce RTX 2070 Super, но стоит ровно столько же, сколько просили за GeForce RTX 2060 два года назад. В данном случае мы говорим о рекомендованных ценах. NVIDIA не пришло в голову продавать её за 500 долларов, отчего тогда AMD решила пойти иным путём? Оставим ответ на этот вопрос на откуп нашим читателям, а сами констатируем, что Radeon RX 6600 XT станет очередной жертвой жадности и неверной маркетинговой политики AMD. Годом ранее пала Radeon RX 5600 XT, которая имела все шансы обойти GeForce RTX 2060 по продажам. Не случилось, а значит ждать от красных перемен пока не стоит. Как мы уже не раз отмечали, рынок игровых видеокарт пока AMD не интересует. Графические чипы выпускаются для поддержания имиджа, а реальные усилия направлены на создание десятков миллионов чипов для игровых приставок.



