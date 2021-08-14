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Сравнение Radeon RX 6600 XT vs RX 5700 XT от канала Benchmark показало примерное равенство

Цены на эти видеокарты сейчас тоже почти равны
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3070 Ti MSI - цена упала на порядок
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В последние несколько дней интернет буквально разрывает от новостей о видеокарте Radeon RX 6600 XT. О чём только не пишут журналисты. В первую очередь читателей интересует реальная производительность в играх. В качестве конкурентки выбирают GeForce RTX 3060, которая оказалась на 5% медленнее новинки. Нам рассказывают о том, что покупка Radeon RX 6600 XT за 400 долларов – это чуть ли не самое выгодное вложение в жизни, а ведь в российской рознице отыскать дешевле 700 такую карту было нереально. Не менее активно обсуждают эффективность майнинга. Якобы, высокая энергоэффективность делает из новинки самую лучшую карту для добычи Эфира. Всё это весьма сомнительно, а часто просто притянуто за уши. Возможно, нужно просто провести правильное сравнение? 

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Ребята с канала Benchmark решили выяснить, что собой представляет Radeon RX 6600 XT по сравнению с Radeon RX 5700 XT. Возможно, на первый взгляд такой поворот вам покажется неверным, ведь последняя находится на уровень выше в продуктовой линейке, вот только всё это уже не важно, ведь отношение к той или иной линейке определяется стоимостью видеокарты. А здесь всё обстоит следующим образом: Radeon RX 6600 XT – 379 долларов; Radeon RX 5700 XT – 400 долларов. Поскольку первая продаётся от 700 долларов и выше, а последнюю можно было взять на старте за 500, все разговоры о неправильности сравнения считаем неверными. 

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Полагаем, что подводить итог среднего количества кадров в секунду будет нецелесообразно. Поэтому сразу перейдём к выводам. Если говорить о видеокарте в комплексе, учитывая цену и производительность, то перед нами крайне медленная и спорная модель. Она получила 8 Гб памяти и 128-битную шину, что гарантирует просадки в сложных сценах. Вот только разбирая отдельные моменты можно прийти к противоположным выводам. Итак, уже при переходе на следующее поколение AMD удалось снизить потребление энергии в 2 раза, добившись такой же производительности на небольшом графическом чипе. Это значит, что сама видеокарта дешевле, предлагая тот же уровень эффективности. Увы, всё это меркнет на фоне цены.

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Сравните: GeForce RTX 3060 такая же быстрая, как и GeForce RTX 2070 Super, но стоит ровно столько же, сколько просили за GeForce RTX 2060 два года назад. В данном случае мы говорим о рекомендованных ценах. NVIDIA не пришло в голову продавать её за 500 долларов, отчего тогда AMD решила пойти иным путём? Оставим ответ на этот вопрос на откуп нашим читателям, а сами констатируем, что Radeon RX 6600 XT станет очередной жертвой жадности и неверной маркетинговой политики AMD. Годом ранее пала Radeon RX 5600 XT, которая имела все шансы обойти GeForce RTX 2060 по продажам. Не случилось, а значит ждать от красных перемен пока не стоит. Как мы уже не раз отмечали, рынок игровых видеокарт пока AMD не интересует. Графические чипы выпускаются для поддержания имиджа, а реальные усилия направлены на создание десятков миллионов чипов для игровых приставок. 


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Сейчас обсуждают

R53600
18:56
Зависит от игры. Там, где кадров 70, 1 и 0.1% держится на том же уровне.
Cyberpunk 2077 смогли запустить с 50 модами, ультра-настройками и в 4K на RTX 3090
Эдуард
18:54
Цена ВСЕГО держится на том сколько хотят купитьа сколько продают. Ценность=покупательная способность, фиат обесценивается и просто хранить его под подушкой невыгодно. Крипта ОДНО ИЗ средств сохранения...
Доходность майнинга Эфира на видеокартах снижается несмотря на рост цены на криптовалюту
BorealSine
18:51
А ты забыл заземлить себя, током статическим мог уничтожить всё, твой свитер как раз идеально выделяет если потереть пхахвхвхвхвв
Подробное руководство по замене процессора в компьютере: часть 1 - AMD
nirotub
18:50
Заглот, ты дебил. Вообще ничего не изменилось. Засунь свои "новости" себе в очко. Реально достал уже своей тупостью.
Доходность майнинга Эфира на видеокартах снижается несмотря на рост цены на криптовалюту
ego0550
18:49
Ценности чего? Вот именно, что ценности ничего. Цена крипты есть пока есть приток желающих купить. Причем большая часть этой цены держится за счет нерегулируемых действий полулегальных бирж.
Доходность майнинга Эфира на видеокартах снижается несмотря на рост цены на криптовалюту
Александр Владимирович
18:49
Никогда такого не было, и вот опять... Всю историю крипты было, что купить монет на много выгодней чем их майнить. Любое майнинговое оборудование никогда не приносит столько-же крипты, сколько можно...
Доходность майнинга Эфира на видеокартах снижается несмотря на рост цены на криптовалюту
Evgeniy Som
18:40
Ты из спячки вылез? Все производства полупроводников загружены под сотку, а новые заводы будут только через пару лет.
Сравнение Radeon RX 6600 XT vs RX 5700 XT от канала Benchmark показало примерное равенство
MrThree
18:39
Где ж эта невидимая рука рынка, спрос огромный на видеокарты и от AMD и от Nvidia так почему не наращивают производство?
Сравнение Radeon RX 6600 XT vs RX 5700 XT от канала Benchmark показало примерное равенство
Alagar81
18:37
Доходность майнинга Эфира на видеокартах снижается несмотря на рост цены на криптовалюту
Артем Арнаков
18:32
В стране 550 геймеров
Покупатели раскупили Radeon RX 6600 XT так быстро, что спустя 10 минут в DNS уже не было видеокарт
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